基孔肯雅熱｜中山大學團隊放蚊滅蚊：只食白紋伊蚊幼蟲，人畜無害

廣東省基孔肯雅熱疫情持續擴大。7月30日，由中山大學中山醫學院病原生物學與生物安全學系副教授、中大蚊子工廠技術總監張東京帶領的師生團隊，奔赴佛山市三水區南山鎮，對無法清除蚊蟲的孳生地按比例釋放華麗巨蚊（Toxorhynchites splendens）幼蟲（一齡、二齡、三齡），以捕食白紋伊蚊幼蟲。



7月30日，由中山大學中山醫學院病原生物學與生物安全學系副教授、中大蚊子工廠技術總監張東京帶領的師生團隊奔赴佛山市三水區，在當地政府工作人員的協助下回放一批華麗巨蚊幼蟲。

據介紹，華麗巨蚊體型比較大，身體呈紫紅色，是白紋伊蚊的天敵。在同一個生活環境中，白紋伊蚊幼蟲會成為華麗巨蚊幼蟲的食物。

中山大學團隊在佛山市三水區南山鎮釋放華麗巨蚊幼蟲。（微博@廣州日報）

中山大學團隊在佛山市三水區南山鎮釋放華麗巨蚊幼蟲。（微博@廣州日報）

研究發現，華麗巨蚊幼蟲在3周內至少可以吃掉80-100條白紋伊蚊幼蟲。華麗巨蚊成蟲後，會以植物汁液和花蜜為食，不會吸血，對人畜無害。

針對存在白紋伊蚊幼蟲的孳生地，中山大學團隊按照比例釋放此前在該地採集、經過實驗室培育的華麗巨蚊幼蟲，利用其捕食性控制白紋伊蚊幼蟲的數量。

張東京表示，大約一周後將會實地評估效果，野外環境比實驗室複雜，但通過前期研究可以確定華麗巨蚊幼蟲的食性和食量，希望借此從中長期提高防治基孔肯雅熱及登革熱的效率。

華麗巨蚊成蟲。（微信）

同時，為加強佛山基孔肯雅熱、登革熱等蚊媒傳染病疫情防控工作，迅速控制成蚊密度，切斷疫情傳播途徑，佛山今日（7月31日）起將在全市啟動為期一周的成蚊消殺重點攻堅行動，包括在全市32個鎮（街道）全部村（社區）重點開展「7天的成蚊消殺」工作。

本次行動將根據疫情發展程度把全市村（社區）分為三類，開展成蚊消殺和孳生地清理。一類村（社區）早晚各1次開展全域集中式成蚊消殺；二類村（社區）早、晚各1次主要對疫點區域重點開展成蚊消殺；三類村（社區）開展外環境常態化整治和成蚊消殺。

同時，所有村（社區）均開展戶外整治衛生死角，翻盆倒罐清理孳生地；戶內早晚各1次開展好群眾自家室內、庭院和天台等處的成蚊滅殺，關門關窗，全村（社區）室內點蚊香，並通過裝紗窗、掛蚊帳措施，達到內外同殺滅防結合的防控效果。