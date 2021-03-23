史上最大IPO叫停　馬雲和阿里何以「重重跌倒」？

撰文： 柳書曼 最後更新日期： 2021-03-23 13:15

英媒近日稱，阿里巴巴創始人馬雲雖不得不保持安靜，但其私人飛機仍維持一定的出行頻率，顯示他還並非如外界所傳被「禁足」；爾後《華爾街日報》在上周一（3月15日）又說，北京希望阿里巴巴與馬雲保持距離，且已要求阿里巴巴剝離其旗下涵蓋的印刷、影視平台、社交媒體等媒體相關資產，以降低這家商業巨企對中國輿論日益增加的影響力。

自去年10月底，馬雲在上海外灘講話現場質疑中國金融監管政策後，官方介入阿里系的行動便突如其來，且十分猛烈。此後，阿里巴巴陷入中國監管層的反壟斷調查，並一度傳出面臨天價罰款、股權結構進行拆分等消息，而螞蟻集團號稱全球史上最大的首次公開招股（IPO），在上市前夕被突然叫停，馬雲一度銷聲匿跡。

阿里巴巴創辦人馬雲。（資料圖片）

就在3月12日，螞蟻集團再度傳出其首席執行官胡曉明辭職。胡曉明是中國監管部門約談的螞蟻集團高管成員之一，也是協調官方研究整頓阿里巴巴業務的負責人。他的離職，被市場解讀為就螞蟻IPO事件有所交代，但也可能與正在進行中的阿里巴巴業務調整有關。

阿里系成為規管目標

輿論認為，此次阿里系遭到曠日持久的反壟斷調查，是當局金融監管的立威之戰。但無論是搞資本擴張，還是涉入互聯網金融領域，均不止阿里一家，阿里之所以成為針對對象也有其自身原因。

其一，資本無序擴張。中國之所以有「BAT」（百度、阿里巴巴、騰訊）格局的說法，正顯示這些巨企對中國互聯網領域的壟斷。馬雲曾說，電商只是阿里20%的東西，阿里現在除了在電子商務與互聯網金融擁有壟斷地位，還通過投資併購逾500家大大小小的公司，涉及業務包括社交、出行、物流、外賣、支付、影音等，掌握中國社會民生的方方面面。這種掌控還不僅是覆蓋面上的廣度，更直接與民眾的生活成本與生活方式掛鈎。他們甚至握有官方也缺乏的數據資訊，參與政府所扮演的社會治理角色。

阿里巴巴創辦人馬雲。（資料圖片）

其二，互聯網巨企形成壟斷之勢，並帶來負面市場效應。互聯網企業以數據生態的商業模式為使用者提供方便，但也造成過度搜集個人資料、霸王條款等網絡霸權現象，其中阿里涉嫌以「二選一」的銷售模式損害消費者利益，便是行業壟斷造成的惡果。壟斷現象還嚴重阻礙行業創新與長遠發展。中國現有的電商平台無不是依靠背後的雄厚資本得以生存，京東、唯品會背靠騰訊資本，阿里巴巴背靠阿里系。而新生企業則難以生存，即便是以新模式發展成獨角獸，也難免被兼併，用來填補互聯網巨頭的商業帝國版圖。

其三，觸碰中央文宣禁臠。但凡熟悉中國政治環境的人士都應該明白，「黨管媒體」不是口號，哪怕是黨媒官媒之外的媒體，甚至自媒體，概由中宣體系管控。但是，大約自2012年開始，阿里巴巴集團開始大規模投資媒體，尤其在2014、2015年更達到高峰。據不完全統計，僅此兩年間，阿里巴巴以各種方式投資入股的媒體達二十多家，從新聞媒體到資訊分發平台，再到影音娛樂，甚至境外主流媒體《南華早報》等，幾乎在整個中國傳媒都有所佈局。