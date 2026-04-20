北京開門，台灣關門：習鄭會後兩岸現實壓力開始浮現

眾所矚目的「習鄭會」圓滿落幕後，北京幾乎沒有停頓，隨即拋出「10項惠台措施」，其節奏本身已然說明，這場會面從一開始就不是象徵性的政治互動，而是一個有後續安排、能具象操作的起點。對北京而言，會面只是開場，真正的重點在於如何把政治接觸轉化為政策、實質利益，甚至為台灣內部帶來一定壓力。



至於台灣這廂的反應，則堪稱「無米之炊」，從第一時間定調政治操作、國共交易，到迅速回絕直航，再到公開呼籲產業不要被利用，整體處理方式幾乎沒有留下太多政策討論空間。賴清德政府的回應基本回到了民進黨的行為慣性，直接先界定、先否定北京的動機再說，而非評估政策本身。造成這般反應結果的原因有二，一則自然是民進黨的政治本能使然，但更關鍵的一點在於第二點，情況已經不是民進黨還有沒有心想要去進行相關討論，而在於為什麼當北京如今選擇「開」，但在民進黨世界觀裡的台灣幾乎也就只剩下「關」的這一個選項。

如果把這一切放回過去十年的脈絡，民進黨死守的「關門論述」就會看得更清楚。回顧蔡英文時期民進黨的兩岸路線，並不是建立在一個完全穩定的世界，而是建立在一個「尚未失序」的世界之上。金融海嘯之後，全球化確實逐步走向碎片化，中美競爭也在其任內升溫並爆發貿易戰，但整體經濟體系仍維持基本連結，供應鏈尚未全面重構。在這樣的條件下，民進黨仍能在發展策略上訴求「從世界走向中國」，以全球市場作為風險緩衝，對沖對中國大陸的依賴，並藉此與國民黨「從中國走向世界」的路線形成區隔。

換句話說，那是一個台灣，或者說民進黨的世界觀還能有「選擇」的時代。

但今天的情勢已經不同，當全球供應鏈開始政治化、區域化，尤其國際市場本身變得極不穩定，「從世界走向中國」這條路開始出現自身的風險。客觀來看，台灣不再只是面對中國大陸，而是同時還要面對一個極度波動的世界，當世界的外部支撐不再穩固，這個原本用來對沖中國大陸的工具，本身也在短短幾年間成為了更大的變數。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

正是在這樣的背景下，北京的對台策略顯得更加直接，透過國共重啟交流、習鄭會高調舉行，北京並沒有試圖與台灣辯論哪一條路徑比較正確，而是回到一個更簡單的問題層次：台灣需不需要市場、航班？農產品輸出問題何解？非政治性的觀光還要不要？針對這些問題，北京不再用抽象語言來談，而是具體端出政策，見國台辦的10項惠台措施所及，包含直航恢復、農漁產品便利、觀光開放等，這些都是可以計算並轉化為收入的「牛肉」。

一來一往下，兩岸主被動的勢便已形成：北京在提供「增量」，台灣政府則停留在解釋「為什麼不需要」。

以直航為例，北京透過既有機制期望恢復更多航點，這本來就是過去兩岸互動的常規手段。但台灣陸委會一開始說會評估，唯很快就轉為沒有迫切需要。這種前後落差，反映民進黨的兩岸政策不具有任何前進性，即可以談但不能開，可以回應但一概不能接受。

2009年為兩岸直航的關鍵轉型年，從2008年底的周末包機正式邁向常態化定期航班。空運方面，雙方大幅增加定期航點與航班，客運量快速成長，並逐步建立直航航路。（VCG）

更具指標性的，是來自台灣內部產業界的後續反應。台灣商業總會與多個協會近日直接站出來，要求民進黨政府「該開就開」，甚至反過來指控台灣政府施壓。這其實是一個必須得到重視的轉折，因為過去兩岸問題多半停留在政治與政黨對抗，但現在開始出現另一條支線——產業與政府之間的期待與利益落差。

這自然將讓民進黨的論述顯得吃力，不同於過去可以用「中國有風險」來統整政策，當北京今天不斷釋出具體利益，而原本的「世界」又無法提供穩定替代時，「從世界走向中國」的說法就開始變得抽象。於是賴清德政府只能反覆強調統戰、政治操作、風險控管，但這些語言與產業的實際需求之間，距離越來越大。

因此，習鄭會的影響其實不在於會談本身，而在於它引發的這一連串連鎖反應。北京並不需要一次談成什麼，只要持續丟出「可以開」的選項，就足以讓台灣內部產生張力，如見台灣產業界開始要求開放，民進黨政府試圖控管風險，於是兩岸問題逐漸從統獨對抗，轉變為政策現實的拉扯，直接改變台灣內部討論問題的方式。

2023年12月，中國大陸以違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定為由，對丙烯等12項台灣產品進口中止協定稅率。（財政部網站截圖）

從這個角度回看習鄭會，就會發現它真正打開的，不只是對話，而是一條新的對台工作通道，包含政治接觸、經濟措施、社會壓力，促使三者連動，又這三線一旦形成，兩岸就不容易再回到完全對抗的狀態。

對國民黨而言，這當然是一個機會，過去「從中國走向世界」的路線，在今天的國際環境下重新獲得空間，不是因為它本身變得更有說服力，而是因為民進黨的路線開始失去支撐。

但對民進黨而言，問題就更加現實，過去可以透過論述壓制對話，把和平框架邊緣化，但北京現在不只光講，還持續出牌，而在台灣內部，也不再只有政治叫罵，還有更明確來源的產業與民生壓力。是以，接下來的局面其實不難預測，台灣社會最終會問的問題，只會越來越濃縮、越簡單：兩岸關係曾經「開大門、走大路」，既然今天可以開，那為什麼不開？由此評價習鄭會留下的，既是國共關係的一次突破，更是一個對台的壓力測試，測試的是民進黨政府現行兩岸路線，在一個不再穩定的世界裡，還能夠支撐多久？