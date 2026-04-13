習鄭會後｜北京對台從「以經促統」到「以統篩經」

就在眾所矚目的「習鄭會」後，國台辦12日公布的10項惠台措施被視為立即的利多，梳理相關內容其實概不陌生，包含了恢復交流、便利貿易、推青年往來、開放影視合作等，但真正值得注意的變化是在語氣上——整份措施不再只是談開放，而是處處帶著前提，顯示北京處理兩岸關係的方式，業從單純的給利轉向設下條件。



回顧在兩岸關係向好的時代，北京多有惠台之舉，過去的精神傾向於先開放、先交流，期待互動累積之後，政治問題自然會往某個方向走，標標準準的「擴溢效果」示範路徑，但綜觀今日給出的10項惠台措施，則帶有先確認立場，再決定要不要給予空間的味道。簡言之，舉凡九二共識、反對台獨、導向正確不可少，與其說是過去「以經促統」的重啟，不如說更接近「以統篩經」，即兩岸交流還在，但已不再是為起點，而是結果。

這個轉變，自然會直接影響兩岸互動的方式，相對過去的交流邏輯是接觸越多越好，現在變成接觸本身就有門檻。

舉最關鍵的第一條「國共常態化溝通機制」為例，這不只是延續過去的國共平台，而是把一種「繞過台灣政府」的做法變成更固定的安排。對北京來說，對話對象從不見得要是台灣的民選政府，而是那些願意接受既定政治前提的政治勢力。（延伸閱讀：習鄭會｜中台辦發10項惠台政策：恢復兩岸直航，陸客赴台試點重啟）

這意味著兩岸之間「誰可以談」的問題，再度被明碼標價、確認下來，變成誰符合條件，誰才有機會談，兩岸溝通的門沒有關閉，但入口相形窄化，也更有選擇性。

如果再看青年交流與影視合作這兩塊，就會發現另一個方向。這些領域表面上比較「軟」，但文件裡強調的「導向正確」、「內容健康」，其實已經說明這些交往不是單純的文化或市場行為。把時間往回看，北京2018年推出「對台31項措施」時，第18到第20項其實已經放寬相關限制，包括台灣人士參與廣電製作不設數量上限、引進台劇不受配額限制，以及放寬兩岸合拍影視作品的條件。不過在2018年到2025年間，實際操作上卻逐漸收緊，無論是廣電審查，或是不得邀請被認定為支持台獨的藝人，都讓空間變得更有限。這次在條文中明確寫入「導向正確」、「內容健康」，某種程度上也等於把原本存在的審查邏輯「有所本」，讓文化與影視輸陸交流更清楚地被放進政治框架裡。

【第5名：中國抵制金馬獎（事件時間：11/23）】2018年金馬獎上，得獎者致詞掀起統獨、台獨話題等風波，讓2019年的金馬染上政治味，不僅7月時許多大咖選擇不報名金馬獎，8月時大陸電影局更直接下令禁止電影人和作品參賽。（Facebook@金馬影展 TGHFF）

簡單說，這不只是讓人與作品流通，而是希望在這個過程中，慢慢影響認知，將曾經的「擴溢」用另一種更心靈浸潤的方式來表達。諸如青年交流會碰到什麼樣的敘事，影視作品可以講什麼、不能講什麼，這些都不再只是產業問題，這也將是北京「塑台」更為具體的部分，即不圖求直接改變制度，而是從理解方式開始調整。（延伸閱讀：習鄭會｜不只促統更要塑台：北京定義下的兩岸關係問題）

此外，在經濟層面的表現也差不多，包含農漁產品、食品輸入、中小企業進入市場等，這些看起來是經貿措施，但操作上也都有一個共同點，不是全面開放，而是可以開、也可以收，過去幾年從鳳梨到石斑魚的案例，現實已經很清楚。

唯一不同的地方在於，這次10項措施文件多處以「便利」兩個字來潤飾「惠台」，唯同樣附帶條件，也保留調整空間，某種意義來說，市場今朝確認了將不再只是市場，而是一項具選擇性、可開可觀的工具，當不保證穩定成為預期，行為自然會被影響。

另外一個值得注意的，是很多措施其實是「恢復」，如見自由行、直航、農產輸陸等事務，本來就存在兩岸互動往來的歷史，只是曾經中斷。如今，國台辦重新提出，形式上像是利多，但同時也在明白提醒台灣，這些東西原本就掌握在誰的手上。（延伸閱讀：習鄭會｜10項惠台政策含陸客赴台 張榮恭促台政府勿阻攔積極回應）

換句話說，最新的10項措施，不完全是在創造新的兩岸連結，而是在強調北京控制的能力：可以給，也可以收，可以恢復，也可以再中斷，這樣的訊號，比措施本身更重要。

繼2018年2月推出惠台31條措施，國台辦2019年11月再推出惠台26條，其中許多措施都針對台商。（資料圖片）

是以，統整習鄭會後的新一輪政策，可謂不只是往「推進統一」再走一步，而是先處理一件更前面的事情——怎麼定義、塑造台灣。從誰可以談，到談的前提是什麼，再到交流怎麼進行、文化內容怎麼被形塑，這些「規則」一旦慢慢固定下來，後面的發展就會被帶著走。北京現在看起來並不急著在短期內達成什麼突破，而是有耐心地先把這些邊界劃清楚。這或是「塑台」更實際的意思，沒有要直接改變台灣，而是調整外部環境與可選擇的空間，當選項被整理過之後，選擇本身也會跟著變。

最後，回到習鄭會本身，當然具有象徵意義，但如果只停在「國共再度高層互動」，或失之表面，習鄭會後帶出來的這一整套的交流安排，才是性質變化走向的新起點。

就此，球就丟回到了台灣，後續的問題也變得比較直接，不再是要不要交流，而是要不要在這樣的條件下交流，當交流本身帶著前提、市場攸關用途，就連文化都懷抱方向時，兩岸關係其實就已經進入另一個階段。