鄭麗文訪陸｜被消失的台商與台青　重回兩岸論述視野

在民進黨執政下，兩岸關係長期以來的討論幾乎已被宏觀的政治與國安議題主導，實際在兩岸之間流動、尋求機遇的台商與年輕人，則被邊緣化到角落的位置。國民黨主席鄭麗文此次訪陸，無疑為這些默默耕耘的群體重新聚焦，賦予他們回到兩岸論述中的視野。



近年來，台灣內部談及兩岸，往往習慣從「會不會打仗」開始，但最後也多半停在這裡。藍綠政客們都好講安全，以為自己貼上守護家園的神聖標籤，媒體為了製造衝突感，好渲染台海軍事緊張，民間輿論則是各說各話，以各自的政黨認同為準，判斷一切是非功過，人聲雜沓底下，頻繁在兩岸之間移動、生活、工作的人「被消失了」。

正確來說，他們沒有消失，而是被擠出了兩岸敘事的中心。

綜觀鄭麗文這次訪陸，如果只看「習鄭會」或國共互動，確實會「很有料」，但若把她在上海會台商、談產業、談年輕人的幾段發言連起來看，會發現她真正想做的，可能不是再講一遍「和平很重要」，而是把這幾群人重新放回台灣的兩岸想像裡，包含台商、台灣青年與專業人才等，這些長期在兩岸之間「做選擇」的人。可以說，鄭麗文的這個動作，看起來不大，但其實很有針對性。

過去幾年，兩岸論述的結構很單一，上層是國安與主權，中層是政黨攻防，底層原本應該是社會與經濟，但這一底層幾乎已被掏空。台商被簡化成「過去式」，台青被標籤為「被統戰對象」，專業人才則乾脆不被討論。於是，一整塊原本應該支撐兩岸互動的現實基礎，盡被台灣內部政治語言給覆蓋掉。

是以，就鄭麗文這次的處理方式，等於是把這一層重新翻出來，且不是用懷舊的方式，而是直接接到未來。如見她在台商場合所講，不只是「大家辛苦了」，而是明確把台商放進新的產業敘事裡，諸如AI賦能、精細製造、綠色轉型、服務業升級等，這其實是把台商過去成本優勢的形象，巧妙轉化成未來技術與管理能力的提供者。換句話說，鄭麗文這次不是在與台商喊話、拼搏感情，而是直接在幫他們找到位置。

同樣的邏輯，也出現在她談論年輕人的段落。鄭麗文其實只是講了一句很簡單的話，「這一代人不該成為下一代的阻礙，而應該成為後盾」，這句話如果放在一般政治場合，可能顯得平淡，但放在兩岸語境裡，其實是在鬆動一個隱性的結構——過去幾年，兩岸問題幾乎是由上一代的歷史記憶與政治情緒在主導，年輕人不是沒有位置，而是根本沒有發言權。

總的來說，按鄭麗文的做法，是把台商、台青這些人重新定義成「兩岸和平的直接利害關係人」。

這裡有一個關鍵，不在於她趁勢替台商或台青說話，而在於她把「講和平」這件事，從抽象價值轉回具體利益，否則和平兩個字人人會講，賴清德不也經常倡言台海要和平？但是，誰才是需要和平的受眾？民進黨政客不過是消費和平的掮客，那些需要往返兩岸經商、求學、因各種理由必須往返的老百姓，才是第一線的和平消費者。就老百姓所處的社會與經濟需求，和平不應該只是口號，而應該帶有紅利，當他們重新被納入兩岸論述的敘事之中，和平的本質與追求才具有意義。

因此，歸納鄭麗文的談話，她其實是在嘗試建立一個同國民黨兩岸路線的「新的政治社會聯盟」，組成既不屬於傳統的統獨板塊，也不是單純的藍綠動員號召，而是由一群更務實的群體所構成。舉凡希望兩岸恢復流動，在商言商需要市場、依賴機會的人才是她對話的對象，當然，這些人未必會公開談論政治，但他們的選擇本身，就是政治。

國民黨主鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

過去，這群人被擠在一個忠誠的壓力區，其身在大陸本身就有一點「不夠愛台灣」的味道，甚至在某些時候，還會被視為「不夠安全」的一群人，但如今，當他們的處境被重新說出來時，相信事情發展就會變得不一樣。因為一旦「和平」可以對應到就業、投資、產業升級與個人機會，和平就不再只是理想，而會變成一種紅利，一類競爭資源。而民進黨要繼續用意識形態語言作為反制，當然可以，只是會容易顯得空泛，因為這群人關心的並不是誰比較愛台灣，終究是哪裡還有機會。

當然，鄭麗文今天把人拉回來，還不能代表她的這條路就要舖平了，但這個「和平受益者聯盟」的成形對於兩岸和平與往來，尤其對於台灣內部的兩岸攻防，必然帶來質量的變化，至於她想要拉攏的這類「聯盟」，屆時是否能進一步再能轉化成穩定的政治支持，還需要時間觀察。