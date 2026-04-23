賴清德出訪斯威士蘭臨時被迫取消　「得道多助，失道寡助」

撰文：辛立
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賴清德原計劃4月22日至27日出訪斯威士蘭，借機刷一波所謂「國際存在感」。台灣輿論早早鋪墊，聲量拉滿，被包裝成所謂「突破」。問題出在最後一刻，塞舌爾（Seychelles）、毛里求斯（Mauritius）、馬達加斯加（Madagascar）三國拒絕專機飛越領空。所謂「出訪」只能作罷草草收場。台陸委自然是甩鍋大陸，稱：大陸方面公布十項促進兩岸交流合作的政策措施後，「惡意破壞賴清德出訪行程『是』兩手策略操作」。這種論調，不僅毫無道理，還暴露了其對國際政治現實的極度無知與傲慢。對此，國台辦發言人張晗只用一句話回應——得道多助，失道寡助。

原本被包裝成一場「外交秀」的行程，在臨門一腳突然變味，這種反轉本身就很說明問題。台海局勢從來不缺熱鬧，但真正能看清走向的，往往是這些細節裏的變化。賴清德這次未能成行，不是偶然，更談不上誰的「陰招」，而是現實在說話。

這當然不是技術性問題，而是態度表達。領空屬於主權範疇，允許或拒絕，本質是政治立場的外化，三國選擇在關鍵節點踩下剎車，等於公開給出答案。馬達加斯加方面也已經把話講明白，承認一個中國，尊重自身主權，這就是決策依據。

賴清德接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」專訪。（台灣總統府）

這次行程的目的地是斯威士蘭，一個仍實行君主制的國家。賴清德一邊高喊「價值觀」，一邊靠近這種體制，本身就難自圓其說。於是話術迅速調整，不再強調理念，而是轉向各項「合作計劃」。但斯威士蘭工業基礎薄弱，所謂合作，很難落到實處，更多還是資金往來。事實上，台灣長期維繫的這類關係，核心是投入換維持，說白了就是用資源換名義支持。這種模式短期能維持表面穩定，長期看卻很脆弱，國際環境一變，成本上升，收益下降，合作對象自然會重新計算。誰能提供更穩定的市場、更大的發展空間，答案並不難找。

非洲國家這些年的選擇已經很清楚，基礎設施、貿易規模、產業對接，這些都是實打實的利益。與中國大陸的合作，不靠口號，靠的是持續投入和可見回報，時間一長，比較自然形成。台當局那套「撒錢換關係」的邏輯，在這種對比下顯得越來越吃力。不是別人不給面子，而是賬算不過來。

西方媒體批評中國施壓阻止賴清德出訪。美國國務院也表示關切，譴責中國施壓有關國家撤銷飛越許可，並稱此舉是對國際民航體系的濫用，威脅國際和平與繁榮。美國是不是忘記了，2025年8月，賴清德原計劃訪中南美洲三個「邦交國」，並藉機申請過境美國，最終特朗普政府因不願惡化中美關係，明確拒絕賴清德過境，整趟行程被迫取消。

事實上，這並不是單點事件，美國刻意試圖渲染成外部壓力導致。這樣的說法忽略了一個更大的背景：一個中國原則已經成為國際關係中的基本共識。聯合國相關決議早就把框架定下，絕大多數國家都據此處理涉台問題，三國的決定放在這個框架裏，很自然，也很一致。

賴清德。（台灣總統府提供）

再看節奏，這不是第一次類似情況，也不會是最後一次。國際社會對涉台事務的處理越來越規範，空間越來越收緊，過去還能通過繞路、模糊處理來維持的安排，現在逐漸行不通，規則在收口，灰色地帶在減少。賴清德這次碰壁，只是把這種變化集中體現出來。

台海局勢的根本邏輯沒有變，一個中國原則是底線，國際社會圍繞這個底線運行，任何試圖突破的動作，都會遇到阻力，形式不同，結果相似。賴清德這次受挫，不是個案，而是趨勢的縮影。

台灣如果繼續沿著「對外表演」的路線走，類似情況還會反覆出現。因為問題不在具體安排，而在方向選擇，試圖通過零散互動製造「存在感」，很難改變整體格局，反而會在一次次碰壁中消耗資源和信用。更現實的代價，是台灣民眾承擔，每一筆投入都來自納稅人，換回來的卻是不斷縮水的空間。

5月18日，賴清德接受「NTV日本電視台」及「讀賣電視台」專訪。（台灣總統府）

斯威士蘭同樣面臨選擇，非洲多數國家已經與中國大陸建立關係，並從合作中獲得實際收益，繼續維持現狀，意味著錯過更大的發展機會。大陸已經宣佈自2026年5月1日起，對53個非洲建交國實施100%稅目產品零關稅，讓非洲優質產品便捷進入中國市場、共享超大規模市場紅利。斯威士蘭因頑固維持與台當局所謂「邦交關係」，成為非洲唯一被排除在本次零關稅政策之外的國家。當選擇在一個中國原則下共享發展機遇，還是繼續與「台獨」勢力捆綁被國際社會邊緣化時，世界絕大多數國家正用實際行動給出答案。國際環境已經給出方向，關鍵看是否願意順勢而行。

風向不會因為誰的表演而改變，規則也不會為個別安排讓路。看不清大勢的人，總會在現實面前撞牆；順著大勢走的人，才有資格談未來。真正的較量，不在一場行程，而在對方向的判斷，站錯邊，越努力，離結果越遠。

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