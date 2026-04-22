國台辦駁賴清德以和平包裝統一謬論：台獨才是台海動盪始作俑者

賴清德近日稱，和平不是以主權的妥協和退讓，以和平包裝統一，會帶給台灣無窮後患。

4月22日，國台辦發言人張晗在例行新聞發布會上表示，台灣從來不是一個國家，根本不存在所謂的「主權」。



國台辦例行新聞發布會上，有記者提到，賴清德近日稱，和平不是以「主權」的妥協和退讓，將台灣納入一中框架，就可以達到；「以和平包裝統一，會帶給台灣無窮後患」。

國台辦發言人張晗。（新華社）

張晗表示，台灣是中國的一部分，從來不是一個國家，也不可能成為一個國家，根本不存在所謂的「主權」。中國是中華民族的共同家園，兩岸同胞要守護好建設好這個共同家園，根本在於堅持「九二共識」，反對「台獨」，核心是認同兩岸同屬一個中國。

和平是兩岸同胞的共同價值，維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同期盼。民進黨當局違背主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷操弄「以武謀獨」，處心積慮阻撓兩岸交流合作，是破壞台海和平的罪魁禍首、台海局勢緊張動蕩的始作俑者。

國台辦發言人張晗。（新華社）

台灣的前途、台灣同胞的安全保障和利益福祉，始終繫於兩岸和平發展和祖國統一。愈來愈多的台灣同胞已經認清賴清德當局謀「獨」只會引戰毀台，堅定反對「台獨」分裂和外來干涉，積極謀求台海和平穩定。