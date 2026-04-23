賴清德出訪斯威士蘭受挫：點狀複製下的面狀壓縮正在成形

賴清德原訂出訪斯威士蘭（Kingdom of Eswatini，或譯史瓦帝尼），在起飛前臨時喊停，原因很直接，係塞舌爾（Seychelles，或譯塞席爾）、毛里裘斯（Mauritius，或譯模里西斯）、馬達加斯加（Madagascar）等非洲三國撤回飛越許可。隨後台灣指控北京施壓，北京則公開讚賞相關國家，兩岸就譴責、反駁等對抗語言很快就各自歸位，一切都像過去的延續。但這件事的關鍵，不在誰說了什麼，而在事情是怎麼發生的。



過去北京壓縮台灣空間，主要靠去邦交國，動作明確、節奏清楚，是一種「點狀」操作。然而，這一次不一樣，台灣既沒有邦交變動，也沒有正式斷交，甚至沒有公開衝突，卻在飛航這個原本高度技術性、低政治性的環節上，同時出現阻斷。這代表台灣尋求國際空間發展的壓力已經從政治表態，進入日常運作。

是以，情勢至此很直接，台灣的國際空間已經不是「被否認」，而是「被限制」的問題。

台灣旅美教授翁履中把這個變化稱為從「邦交競爭」走向「國際行動空間的管理」，意即以前是能不能承認台灣，現在是即使不承認，也要讓台灣動不了；英媒則用「空中圍堵」來描述，直道這將不會是單一事件，而是一種可以反覆使用的操作方式。

賴清德發文證實取消出訪計劃。（Facebook）

既警報已經大響，台灣除了反射性的譴責聲外，也該定心思考，這種方式又為什麼會成立？試想，如果只是北京施壓成功，事情或許還比較單純，但國際現實或更接近另一種情況，即相關國家在衡量之後，選擇配合。簡言之，現實給出的排序很直觀，北京的重要性，遠大於讓台灣飛過去這件事，這種讓非洲三國毫無懸念的選擇排序，才是台灣困境的核心。

綜觀台灣外交部4月22日的回應，把焦點放在中國大陸干預國際民航，這在政治上「可以理解」，但無法回答一個更根本的問題：為什麼這些國家願意承擔配合中國的成本，卻不願意承擔拒絕中國的成本？答案無非就回答在結構裡，北京在非洲的經濟布局，長期累積成為可以動員的影響力，舉凡一帶一路、債務安排、市場准入，凡此種種在平時看起來是發展合作一環，到了關鍵時刻，就會轉化為決策壓力。於是乎，當賴清德專機的飛航許可也可以被納入交換條件，技術問題就搖身一變成了政治問題。重點是，一旦這個轉換成立，就不會只發生一次。

再看台灣內部的反應，某種程度上也暴露了問題，台灣朝野政黨幾乎一致對外，語氣強烈，但這種「同仇敵愾」其實解決不了什麼。趙少康直言中共這次「過頭」，會引發國際反感，這種說法在台灣內部聽起來很共情，但現實是即使有反感，多數國家仍然會選擇配合。

同時，趙少康的「過頭」其實也忽略了一道很冷的落差，就算國際社會未必認同中國的做法，但也未必願意去為台灣承擔成本。

國台辦發言人張晗在4月22日例行記者會上，三度「糾正」台灣媒體的「總統」說法，稱「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。（新華社）

接下來需要觀察的，除了是否複製外，還有的就是美國會不會為這類非軍事、非公開對抗的壓縮行動進行干預。如果華府無所作為，或干預無效，那後續的連鎖效果就可想而知，相關國家會更傾向預先調整立場，避免與北京產生摩擦，而不是等到被施壓才被動讓步。

若此，這會帶來一個最直接結果，北京未來要壓縮台灣空間，不再需要每一次都動用強制手段，只要形成穩定預期，各國就會自行收斂。也就是說，從「施壓—反應」轉向「預期—自我調整」模式，使之常態化。一旦走到這一步，問題就不在於個別事件，而在於整體環境已經改變。

如果對照過去，2006年陳水扁曾經鬧出笑話的「迷航之旅」，行程同樣充滿不確定，但那還可謂是一宗個案，是特定政治情境下的例外。但現在賴清德的問題，是這種不確定正在被規訓化，變成可以從「點狀複製、面狀壓縮」的操作。

總的來說，賴清德這趟既非如陳水扁「攻勢外交」那般，想要進行什麼外交突破，賴清德不過是要尋例出訪邦交國卻沒有飛出去，這不光是一次外交挫折，而是一記台灣國際空間走不出去的警鐘：台灣的國際空間，正在被重新定義。在兩岸關係持續對抗下，台灣的國際空間受挫，已然不只有透過斷交這種劇烈方式體現，還能透過一連串看似技術性的限制，一點一點收緊。