隆重推出的「習近平黨建思想」

6月15日，中共在北京召開全國黨建工作座談會，隆重推出並正式明確「習近平黨建思想」的內涵要義。會議的規格非常高，兩位政治局常委蔡奇、李希出席，蔡奇是中央書記處排名第一的書記、中辦主任，李希是中紀委書記，他們分別擔任中央黨的建設工作領導小組組長、副組長。除了他們之外，還有四位副國家級領導人出席會議，包括身為政治局委員的中組部部長石泰峰、中宣部部長李書磊，與國家監察委主任劉金國、全國政協副主席穆虹。



會議高度評價「習近平黨建思想」是「習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，為發展馬克思主義建黨學說作出重大原創性貢獻，對強黨強國具有重大現實意義和長遠指導意義」。

據新華社的報道，會議認為中共「十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央圍繞建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨的重大時代課題，提出一系列新理念新思想新戰略，形成習近平黨建思想」。

2017年10月，中共十九大正式提出「習近平新時代中國特色社會主義思想」。（資料圖片）

查詢公開資料可知，關於「習近平黨建思想」的說法，其實早在2017年10月的中共十九大之前便已出現。比如，中共中央黨校主辦的《學習時報》曾分別在2016年8月和2017年7月刊載文章闡釋「習近平黨建思想」的核心特點和基本特徵。

2017年10月的中共十九大正式提出「習近平新時代中國特色社會主義思想」，其中自然包含黨建部分的「習近平黨建思想」。因為在中共歷史上，最高領導人的思想理論都會包含黨建領域，比如毛澤東思想、鄧小平理論都有關於黨建的論述，而習近平自2012年中共十八大上任以來又十分重視黨建工作，對黨建工作進行了重大調整，比如發起大規模反腐行動、主張全面從嚴治黨、強化集中統一領導、提出「自我革命」，在一定程度上重塑了黨內政治生態、政治規矩與政治倫理。

與過去《學習時報》對「習近平黨建思想」的闡釋有所區別的是，本次召開的全國黨建工作座談會除了面向黨員強調「學習貫徹習近平黨建思想，是當前和今後一個時期全黨的一項重要政治任務」之外，還正式明確「習近平黨建思想」的內涵要義為「十四個堅持」：堅持黨的領導是中國特色社會主義最本質的特徵，堅持黨中央集中統一領導，堅持全面從嚴治黨，堅持不忘初心、牢記使命，堅持以黨的政治建設為統領，堅持用黨的創新理論凝心鑄魂，堅持錘鍊堅強黨性，堅持健全上下貫通、執行有力的組織體系，堅持建設堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍，堅持推進作風建設常態化長效化，堅持用嚴明的紀律管全黨治全黨，堅持一體推進不敢腐不能腐不想腐，堅持制度治黨、依規治黨，堅持落實管黨治黨政治責任。

2021年6月29日，慶祝中國共產黨成立100周年「七一勳章」頒授儀式在北京舉行，習近平同「七一勳章」獲得者一同步入會場。（新華社）

新華社的報道表示：「習近平黨建思想，凝結着黨和人民的實踐經驗和集體智慧，與習近平經濟思想、習近平法治思想、習近平文化思想、習近平生態文明思想、習近平強軍思想，習近平外交思想，總體國家安全觀等，共同推動了習近平新時代中國特色社會主義思想科學理論體系的豐富和完善。」至此，早已寫入黨章和憲法的「習近平新時代中國特色社會主義思想」，基本涵蓋當今中國各個方面或領域。

從「習近平新時代中國特色社會主義思想」可以認識今天中國一個面向。儘管改革開放以來中共發生非常大變化，中國早已崛起為全球第二大經濟體和第一大工業國，在國際社會的影響力越來越大，但從毛澤東時代到今天，其中一個不變的地方在於中共具有濃厚的理論型政黨色彩，對意識形態工作的重視程度放在全世界範圍都十分少見，故才會在馬克思列寧主義之後，陸續有「毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想」。