全國黨建工作座談會召開　高層正式明確「習近平黨建思想」內涵

全國黨建工作座談會6月15日在北京召開，政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席並發表講話。此次座談會高層正式明確「習近平黨建思想」內涵，並將學習這一思想列為中共全黨的重要政治任務。



新華社報道稱，習近平黨建思想「在馬克思主義建黨學說發展史和中國共產黨黨建史上具有里程碑意義」。



會議認為，中共十八大以來，以中共總書記習近平為核心的中共中央，圍繞建設什麼樣的長期執政的馬克思主義政黨、怎樣建設長期執政的馬克思主義政黨的時代課題，提出一系列新理念新思想新戰略，形成習近平黨建思想。

新華社製圖稱，作為習近平新時代中國特色社會主義思想的黨建篇，習近平黨建思想在馬克思主義建黨學說發展史和中國共產黨黨建史上具有里程碑意義。（新華社）

會議指出，習近平黨建思想是加強新時代中共建設的根本遵循。這一思想提出堅持中共領導是中國特色社會主義最本質的特徵，堅持一體推進不敢腐不能腐不想腐，堅持制度治黨、依規治黨，堅持落實管黨治黨政治責任，內涵豐富、體系嚴密。這一思想源自於馬克思主義科學理論，植根於中華傳統文化，孕育於新時代全面從嚴治黨的實踐，具有實踐基礎和理論淵源。

會議強調，學習貫徹習近平黨建思想，是當前和今後一個時期中共全黨的一項重要政治任務。要組織推動中共黨員幹部讀原著學原文悟原理，知其然又知其所以然，進一步領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」。

據新華社報道，政治局常委、中央紀律檢查委員會書記李希、中共中央組織部部長石泰峰主持這場會議、中央宣傳部部長李書磊、中央紀委副書記劉金國、中國全國政協副主席穆虹出席會議。

新華社稱，「習近平黨建思想，凝結著黨和人民的實踐經驗和集體智慧，與習近平經濟思想、習近平法治思想、習近平文化思想、習近平生態文明思想、習近平強軍思想，習近平外交思想，總體國家安全觀等，共同推動了習近平新時代中國特色社會主義思想科學理論體系的豐富和完善。」