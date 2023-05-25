習近平著作選讀出版　蔡奇：推動習近平思想「入腦入心入魂」

中共政治局常委、中央書記處書記蔡奇提出，要把學習《習近平著作選讀》作為重大政治任務，並開展主題教育，推動習近平新時代中國特色社會主義思想「入腦入心入魂」。



新華社報道，5月22日在北京召開的《習近平著作選讀》第一卷、第二卷出版座談會上，由中共中宣部長李書磊主持，蔡奇在會上發言指出，編輯出版《習近平著作選讀》是中共中央作出的重大決定。

蔡奇指出，要深入開展主題教育，把《習近平著作選讀》學習運用工作組織好、安排好，「推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心入魂」，並要求「學出政治忠誠，學出使命擔當，學出實幹精神，學出深厚情懷，學出鬥爭本領，學出清醒堅定」。

蔡奇。（01直播截圖）

蔡奇表示，要用學習這一選讀，推動把學習宣傳貫徹「習近平新時代中國特色社會主義思想」和黨的20大精神引向深入，引導廣大黨員幹部更加深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

蔡奇提到，習近平著作選讀生動記錄了「以習近平同志為核心的黨中央」領導人民開創「中國特色社會主義新時代」，並不斷奪取新勝利的「偉大歷史進程」，是全黨全國各族人民深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的「權威教材」。

他說，要透過學習這一選讀，全面系統深化對「習近平新時代中國特色社會主義思想」的理解，深刻把握這一重要思想的理論特質、科學體系、世界觀方法論和「宏大使命情懷」。

蔡奇強調，要真正把學習成效轉化為改造主客觀世界的內在主動，轉化為全面建設社會主義現代化國家、全面推進「中華民族偉大復興」的實際行動。

《習近平著作選讀》4月3日起已在全中國發行。（華聲在線）

中共中央文獻編輯委員會編輯的《習近平著作選讀》第一卷、第二卷，4月3日起已在全中國發行，內容收錄習近平在2012年11月至2022年10月的報告、講話、談話、演講、指示、批示、訓令等。

中共中央4月上旬發出關於學習《習近平著作選讀》第一卷、第二卷的通知，強調這是黨和國家政治生活中的一件大事，要求各級黨委（黨組）要把這一學習擺在重要位置。

《華爾街日報》指出，近幾個月來，這場大規模學習運動在中國學校、醫院、銀行、法院、警察局、軍事基地和宗教場所全面鋪開。