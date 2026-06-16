C919首次C檢迎「成年禮」　歐洲正盯著這場體檢

作為中國民航業的旗艦機型，國產大飛機C919在投入商業運營三年後，正進入一個關鍵的維護階段——該系列客機將陸續停場，接受嚴格的檢查。



6月15日，有媒體報道指出，這些側重於安全的「C級檢查」結果，歐洲航空監管機構也在密切關注，預計將有助於向歐洲方面證明C919的長期適航性。

目前，中國南方航空已於5月底完成了其C919機隊的首次C檢。據該航司聲明，整個過程耗時三周，投入工時達6000小時，其中包括逐項進行的全面檢查，期間還拆卸了部分機身部件進行測試。

據悉，C檢期間，南航順利完成近700份工卡及28項工程改裝指令。最終，整機各項資料全部達標，飛機以最佳狀態投入運營。

2025年11月，中國商飛C919亮相杜拜航展。（視覺中國）

2025年11月17日，阿聯酋迪拜，2025迪拜國際航空展在迪拜阿勒馬克圖姆國際機場盛大開幕，國產大飛機C919實現中東首秀。 IC Photo

C919客機由中國商用飛機有限責任公司（COMAC）組裝，旨在作為波音和空客主導的窄體客機機型的替代選擇，這體現了中方挑戰現有雙寡頭壟斷格局的雄心。

定期C檢是中西方監管機構適航認證標準體系（A、B、C、D檢）中複雜程度第二高的檢查環節。此類檢查通常每18至24個月，或在飛行4000至6000小時，或達到相應起降迴圈次數後進行，旨在評估飛機的耐用狀況。

目前，最早交付給中國南方航空、中國東方航空和中國國際航空的C919客機，已經達到實施此類檢查所需的飛行時間和起降迴圈次數門檻。

「這是飛機投入使用三年後的一次『健康體檢』，因為航空公司必須遵循標準化的操作程式，」國內某大型航空公司的一名退休飛機維修專家陳杰（音譯）表示：「部分部件的磨損速度，或許能反映出首批交付的C919客機的製造品質。」

「這不僅僅是潤滑線纜、調整部件或更換磨損零件那麼簡單……像C919這種新型機型，其首次C檢能提供關於安全性和性能的寶貴資訊，這些資訊有助於指導未來的設計與生產改進。」

他解釋說，C919首次C檢的間隔時間之所以延長至三年（通常為兩年），可能與該機型初期投入商業運營階段航班頻率較低有關，同時也反映了運營商對這款國產飛機品質的高度信任。

儘管C919正接受由內而外的全面檢查，但根據中國民用航空局（CAAC）的指導方針，檢查重點主要集中在發動機、飛行控制系統、航空電子設備、液壓系統及起落架上。

有報道指出，此次針對C919的C檢，正值歐洲航空安全局（EASA）對該機型進行持續評估之際。歐洲評估人員正在仔細審查C919的設計細節及實際運行表現，以評估其是否符合進入歐洲市場的安全標準，這對中國商飛吸引海外買家而言是至關重要的。

「EASA肯定會希望獲取C檢的各項結果與報告，畢竟中國民航局、中國商飛以及運營商此前一直在提供資料，以支援這項歷時數年的適航審定工作。」陳杰分析道。

「國內三年平穩運行的記錄，是對該機型可靠性的一種持續驗證。」他補充稱，如果檢查中未發現重大問題，中國商飛將更有力地推動歐洲適航認證進程的加速。

C919是中國航空工業里程碑。圖為2015年11月02日，C919全球公開亮相。（視覺中國/當代中國授權）

中國商飛方面上月底公佈的數據顯示，自2023年5月投入商業運營以來，國產大飛機C919已累計運送旅客超過500萬人次，航線覆蓋23個城市。

今年1月，有消息人士透露，EASA的飛行員已在上海開始對C919進行試飛。

民航工作者張仲麟此前告訴《觀察者網》，適航認證本來就是一個主權國家民航監管機構所擁有的權力，只不過大部分國家並沒有能力獨立認證，因此這些國家基本上都認可歐美的認證程式，但這不代表歐美的認證程式是「非認不可」的。

他指出，歐洲和美國的適航審批，C919只要獲得其中一個就算達成主要目標了，畢竟EASA牌子和美國聯邦航空管理局（FAA）的一樣硬。另外，哪怕沒有FAA或EASA的適航證，只要中國民航局的適航審定夠過硬，對方國家民航監管機構認可中國民航局的適航審定，C919依然可以出海並在該國執行航班飛行。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

