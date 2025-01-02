從「東方明珠」到「東方之珠」　國產大飛機C919飛向世界舞台

2025年1月1日8時21分，身披「閃耀中國紅」外衣，C919執飛的東航「上海虹橋—香港」航班順利首航，正式開啟中國國產大型客機在地區航線上執飛定期商業航班的新航程。



東航國產大型客機C919執行的MU721航班從虹橋國際機場起飛。（中國新聞網）

從「東方明珠」飛向「東方之珠」，C919在滬港航線營運的一小步，卻是中國國產大飛機登上世界舞台的一大步。

提起C919，外界的第一反應就是「大國重器」、「國貨之光」。首航消息傳出後，此次航班機票的搶手程度就「堪比春運」，其熱度與關注度可見一斑。

早在2023年12月，C919首次訪問香港，並在維多利亞港上空進行飛行展示，吸引大批香港市民爭相觀賞並讚「與有榮焉」。

2024年6月1日，C919搭載120多名香港大學生來滬，開啟8周實習生活，從而實現首次跨境商業包機飛行。

短短一年多，C919在滬港之間開創了數個「第一」，也讓外界對於此次航點的選擇充滿好奇，為什麽又是香港？對此，上海社會科學院副院長、中國工業經濟學會副理事長干春暉教授表示，這主要是基於香港的地理與交通優勢、市場與宣傳效應、航空服務與支持以及政策與合作關系等多方面綜合考量的結果。

國產自主研發的C919大型客機元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班。（吳美松攝）

運輸及物流局局長陳美寶在慶祝儀式上致詞。（吳美松攝）

國產客機C919。（歐陽德浩上海直擊）

香港位於中國東南沿海，是亞洲航空樞紐，連接全球多個城市，選擇香港可以利用其地理優勢。同時他認為，香港與內地航空交通頻繁，此航線也有助於C919在熟悉環境中逐步適應跨境營運的要求。

其次，香港是國際金融、貿易和航運中心，C919在滬港快線上的首航，能吸引國際媒體和航空業界關注，提升國際品牌知名度和美譽度，從而向國際市場傳遞中國航空工業的實力和進步。

與此同時，香港國際機場擁有世界一流的航空服務設施和專業團隊，包括地面保障、維修服務、航空安保等，這也為C919提供全面支持。此外，香港機場與多家國際航空公司保持緊密合作關係，能為C919未來與國際航空公司合作提供良好契機。

「香港作為中國特別行政區，其獨特的政治和經濟地位也為C919國際化運營提供更多可能性和機遇。」干春暉說。

其實，一直以來，滬港快線都是中國東方航空的精品商務幹線，此次C919的航跡延伸至此，標誌着國產大型客機邁出了登上更大舞台的關鍵一步。香港運輸及物流局局長陳美寶撰文指出：「期望隨定航計劃啟動，可讓更多市民有機會親身乘搭C919，亦可讓國際旅客更認識中國民航科技的發展，讓香港這個國際航空樞紐發揮『引進來、走出去』的優勢，同時將國家航空制造業領域的重大突破和成就，帶向世界舞台。」

1月1日，中國東方航空首次使用C919執飛MU721上海虹橋—香港航班，國產大飛機在地區航線上執飛定期商業航班的新航程也由此開啟。（中國新聞網）

中國東方航空集團有限公司董事、總經理劉鐵祥亦在當天首航儀式上表示，C919投身滬港快線，不僅為促進滬港兩地的經貿合作和文化交流，推進長三角和粵港澳大灣區協同發展作出積極貢獻，也將更好地展示大國制造的硬實力和中國服務的軟實力，為旅客提供更多樣化的出行選擇，為國產大型客機C919進軍更廣闊的市場積累寶貴經驗。

在干春暉看來，從「東方明珠」飛向「東方之珠」，對中國航空產業而言，無疑是一個具有里程碑意義的時刻，能夠更全面地體現C919的長途飛行與續航能力、適應性與穩定性、國際航空規則符合性以及跨境通信與導航能力等性能。

對於C919未來的國際化發展路徑，干春暉亦指出，應該根據國際市場的需求和反饋，持續優化C919性能，保持國際競爭力；同時，積極與國際航空企業開展合作，包括簽訂購銷合同、建立合作關係、研發新技術等，共同開拓市場。此外，還要積極參與國際航空標準的制定和修訂工作，提出中國航空工業的意見和建議，提升話語權，並通過參加國際航空展覽、開展市場調研、建立海外銷售網絡等方式，積極拓展國際市場，從而全面推動C919走向全球。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

