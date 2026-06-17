面向二十一大的人事考察啟動在即

中共高層6月15日召開全國黨建工作座談會。翻看近年來官媒的報道，過去三年，每年春天都舉行中共中央黨的建設工作領導小組會議，但全國黨建工作座談會，相信是2012年中共十八大以來的第一次。



座談會的層級相當高，有兩名政治局常委出席，包括中央書記處書記蔡奇和中紀委書記李希，不久前剛出任中央黨校校長、掌管黨務工作的蔡奇也在會議上講話。

參會的還有兩名政治局委員，分別是中組部部長石泰峰和中宣部部長李書磊。作為主管人事和幹部隊伍建設的核心部門「一把手」，石泰峰負責主持座談會。

此外，中紀委副書記、國家監察委主任劉金國，以及兼任全國政協副主席的中央全面深化改革委員會辦公室常務副主任穆虹，也參加了會議。

這次座談會也首次提出「習近平黨建思想」。2017年中共十九大上，習近平新時代中國特色社會主義思想（簡稱「習思想」）被寫入黨章，正式確立為中共長期的指導思想。這些年來，從中央文件、官媒報道上可見，「習思想」的大框架下納入了多個分領域的論述，如習近平強軍思想、外交思想、經濟思想、生態文明思想、法治思想、文化思想等。

15日召開的座談會，是官方首次正式把中共領導人在黨風建設、組織體系、反腐敗等領域闡述過的理念，歸納為「習近平黨建思想」。

新華社報道形容，習近平黨建思想是「習思想」的重要組成部分，是加強新時代中共建設的根本遵循。

新華社製圖稱，作為習近平新時代中國特色社會主義思想的黨建篇，習近平黨建思想在馬克思主義建黨學說發展史和中國共產黨黨建史上具有里程碑意義。（新華社）

回看歷史，中共在打江山時，就提出過統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設這「三大法寶」，而黨建一直以來也是中共從政治、思想、組織、作風、紀律、制度等方面自我完善、提高執政能力的長期工程。

會議把習近平黨建思想，歸為「14個堅持」，包括堅持中共中央集中統一領導，堅持全面從嚴治黨，堅持健全上下貫通、執行有力的組織體系，堅持建設堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍，堅持一體推進不敢腐不能腐不想腐等等。

會議還強調，學習貫徹習近平黨建思想，是「當前和今後一個時期全黨的一項重要政治任務」，要求黨員幹部「進一步深刻領悟『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』」。

值得注意的是，這場座談會的召開正值中共即將進入二十一大時間。

五年一次的中共全國黨代會，預計將在明年秋天展開，而黨代會的一項重要議程是選出300多名中央委員和中央候補委員，成立新一屆中央委員會；同時選出100多人組成的新一屆中央紀律檢查委員會。

從新華社過去發表的數篇《新一屆中共中央委員會和中共中央紀律檢查委員會誕生記》來看，十八大以來，「兩委」人員的考察工作，都是在黨代會召開前一年的7月開始，一直持續到黨代會召開那年的6月。

2017年10月，中共十九大正式提出「習近平新時代中國特色社會主義思想」。（資料圖片）

如按照最近這三次黨代會的慣例，中央政治局常委會、中央政治局將在本月召開會議，審議關於二十一屆「兩委」人事準備工作的意見。二十一大幹部考察領導小組將在7月，通過「兩委」人員考察工作總體方案，並開始到各省區市、中央和國家機關、中央金融企業、在京中央企業等進行考察。中央軍委考察組，也會到軍委機關部門和大單位考察。

幹部遴選和人事工作是黨建的重要組成部分，這次召開的全國黨建工作座談會如同二十一大的前奏，而貫徹習近平黨建思想，預計也將是對「兩委」幹部考察的標杆。

對「兩委」幹部的要求將有多個維度，但最重要的預料是政治上絕對忠誠，維護中共中央集中統一領導，在思想和行動上與以為核心的黨中央保持高度一致，嚴格執行高層意志和決策部署；在作風品行上清正廉潔、嚴守紀律與規矩，貫徹「三不腐」；有擔當、有使命感，具備過硬的能力與強烈的責任意識等等。

2022年的中共二十大以來，算上正式官宣和「消失」後未官宣的，已有數十名中央委員和候補委員出事，落馬者中不乏位居政治局委員的中央軍委副主席張又俠、何衛東和新疆省委書記馬興瑞；國務委員中的防長李尚福、外長秦剛等高幹。好些人都是「帶病提拔」，在進入權力金字塔上層沒多久，便從高處跌落。這反映出當初對這些高階官員的考察存在一定漏洞，在決策集中的大背景下，來臨的換屆需避免因制衡減弱而導致人事任命出現誤區與盲點。

隨著二十一大「兩委」考察拉開帷幕，有過之前的經驗，考察工作對人事決策風險的認識預計將更清晰，對政治忠誠、清正廉潔的要求會更嚴苛，對隱蔽利益網絡也會更警惕。未來一年，高層人事力爭上游的競爭將十分激烈，與此同時，掃除黨內毒瘤的動作預計也會格外頻密。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

