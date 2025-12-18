SpaceX指中國發射衛星差200米險撞星鏈　内媒列證據反批「碰瓷」

SpaceX高管日前在社交平台發文，指控大陸發射衛星「差200米」就撞上星鏈系統。對此，涉事發射服務提供商中科宇航駁斥，稱均使用地面空間感知系統選擇發射窗口避免碰撞，陸媒則列舉SpaceX「不良紀錄」反批「碰瓷」。



SpaceX「星鏈」工程副總裁麥可·尼科爾斯（Michael Nicolls）當地時間13日在社交媒體發文，指控大陸近期發射的一批衛星中，有一顆與「星鏈」衛星出現200米的近距離接近情況，並稱此次發射未與在軌運行的衛星進行協調或衝突規避。此番言論隨即遭到發射服務提供商中科宇航的強硬回擊。

中科宇航在社交媒體表示，其所有發射任務均會使用地面空間感知系統選擇發射窗口，以避免與已知衛星或碎片發生碰撞，並強調這是一項強制性程序。中科宇航進一步補充關鍵資訊，如果此次近距離接近事件被證實，它發生在衛星有效載荷分離近48小時後，彼時發射任務早已結束。

此前報道，12月10日，中科宇航力箭一號遙十一運載火箭發射成功，將9顆衛星送入預定軌道。除大陸6顆衛星，還包括來自阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯酋）、埃及和尼泊爾的3顆衛星。

陸媒《每日經濟新聞》隨即以「中美衛星驚險『擦肩』，究竟是誰在太空中『碰瓷』？」為題發表文章，指出「星鏈」過去曾多次曝出碰撞危機。2021年，SpaceX發射的「星鏈」衛星先後兩次接近大陸太空站，對大陸太空站上的太空人生命健康構成威脅，大陸太空站因此實施兩次預防性碰撞規避控制。截至2025年2月底，「星鏈」在軌衛星已超過6750顆。

國際航天專家雨廣表示，儘管「星鏈」規劃的衛星數量眾多，但單純這一點並不是威脅太空安全的最主要原因，因為目前太空碎片的數量比在軌衛星的數量多得多。「星鏈」衛星的特殊之處在於，會頻繁利用電推進系統變軌或保持軌道。從2024年12月到2025年5月底的半年內，「星鏈」衛星執行了超過14萬次變軌機動，以避免在太空中「撞車」，是此前6個月的2.8倍，但這也使其他機構的碰撞預測變得更加複雜。

雨廣強調，對負責任的航天大國來說，航天器一旦變軌，一定要通知相關方，至少是和該航天器處於同一軌道高度層的相關方，或者至少在其網站公布相關資訊，以避免空間碰撞。他表示，星曆數據本身會存在一定誤差，更新時間越長、誤差越大，需要及時更新保持精度。

