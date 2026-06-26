「維持現狀」的文字遊戲　美國反中鷹派助攻台獨？︱張鈞凱專欄

此前扮演「軍售推銷員」的美國在台協會（AIT）處長谷立言，近來又搖身一變為「賴清德代言人」。谷立言（Raymond Greene）近日接受台媒《聯合報》專訪，強調台灣有7成民意支持「維持現狀」，從蔡英文到賴清德政府均保持一致，「這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。」這番話看似四平八穩，實則流露出美方建制派政客的政治盤算，將蔡、賴時期推動「互不隸屬」的「兩國論」，巧妙地包裝為「維持現狀」。



台灣「國安會」前秘書長蘇起也看出這個「大問題」。他公開質疑谷立言的說法，其所謂的「維持現狀」，是2016年的現狀？還是2026年的現狀？在蘇起看來，從蔡英文到賴清德的兩岸定位論述，本身就是在「推翻現狀」，如今連特朗普（Donald Trump）的政策都在轉變時，谷立言等美國「反中鷹派」的腦袋卻沒有轉過來。如果不把「互不隸屬」等同「維持現狀」糾正過來，蘇起預言「兩岸會走向衝突的道路」。

沒有台獨之名的台獨？

事實上。自從「習特會」會後，大陸領導人表態「台獨與台海和平水火不容」，美國總統特朗普則明言「不希望有人走向台獨」，「台獨」一詞在台灣頓時成為「佛地魔」般的存在，連綠營人士都避之唯恐不及。有「台獨金孫」之稱的賴清德，更是拿「維持現狀」出來當作擋箭牌，可是包藏的還是「兩國互不隸屬」的「兩國論」。從這裡便能看出賴清德自稱「務實台獨工作者」，其所謂的「務實」，不過是「狡猾」的代名詞。與其說他正在做路線調整，不如說他只是換了一套妝容，推行的是「沒有台獨之名的台獨」。

台灣「國安會」前秘書長蘇起（圖）認為，谷立言用心是好的，但方法用錯了，民進黨最大的錯誤就是用「互不隸屬」，破壞了自己提出的「維持現狀」。（資料照，張鈞凱攝）

賴清德作為民進黨「新潮流」的共主，卻讓台灣和華府的「疑賴」聲浪都愈演愈烈，「新潮流」大佬邱義仁也看不下去。平常低調不受訪的他，竟站到媒體面前替賴清德「辯護」，聲稱「蔡（英文）規賴（清德）隨」，強調賴清德延續的就是「維持現狀」的蔡英文路線。儘管邱義仁一席話，引起台灣輿論熱議，但邱義仁仍然沒有說清楚到底什麼是民進黨認知的「現狀」？而從法理事實以及地緣政治的角度來看，什麼又是「現狀」的客觀現實？

台灣「財團法人民主文教基金會」6月4日公布最新民調，結果顯示有5成至6成左右的受訪者，希望兩岸之間能夠和平相處，甚至將台灣打造為一座「和平之島」。然而，要是台灣繼續「抗中」，卻有5成5的受訪者不同意會被美國視為「麻煩製造者」，以及遭到大陸方面的反制。與此同時，在特朗普明確表態不希望有人走向台獨的氛圍下，還有4成6的受訪者「堅持（兩岸）互不隸屬，一邊一國」。

偷換概念的文字遊戲？

這份民調無疑揭開了賴清德政府的「潘朵拉盒子」，雖然大談「和平」，卻倚賴美國「抗中」的撐腰，把破壞和平的責任推給了大陸方面。還可以看到，在「蔡規賴隨」的路線延續下，已有相當一部分的台灣民眾，認知已被「洗腦」為兩岸就是「一邊一國」，並將此視為「現狀」，從而完全遺忘「一中」才是兩岸之間的法理基礎。

從蔡英文至賴清德時期，民進黨政府將「兩國論」包裝為兩岸「現狀」。（資料照，台灣「總統府」提供）

這就是民進黨政府與谷立言玩的文字遊戲，不再標舉「台獨」或「台灣獨立」之名，讓台灣民眾認為「維持現狀」便是要維持「一邊一國」的現狀。抱持著一種僥倖或無知的心態，以為只要不講「台獨」，繼續「抗中保台」，既不會激怒特朗普，也能讓大陸方面「無話可說」。

在谷立言的助攻下，民進黨政府「維持現狀」的文字遊戲，就是刻意混淆「現狀」的內涵，自以為聰明地鑽營於中美關係與兩岸關係的變局。民進黨沒告訴台灣百姓的是，「現狀」其實是兩岸同屬一中，美國等外力介入造成兩岸分裂永久化，便是和平最大的敵人。而特朗普政府業已意識到台灣問題終究得靠兩岸中國人自行解決，統一不必然等於武力，和平仍大有可為，因此在涉台問題上「無聲勝有聲」。中美關係的戰略性調整，伴隨而來的也是對一中現狀的「校正回歸」。民進黨偷換概念的文字遊戲還能玩多久，真實的「現狀」很快就會給出答案了，台獨展現出來的絕非「韌性」，而是極其幼稚的「任性」。