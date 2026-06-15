「不統而統」來了！北京對台不急統　但也不等了

在兩岸習鄭會、中美習特會落幕後，北京對台工作正在出現一些微妙變化。過去幾年，台海局勢經常被放進中美戰略競爭的大框架中理解，包含出動解放軍機艦、環台軍演、美國對台軍售、國會議員訪台等，構成外界觀察兩岸關係最直觀的評估指標。然而，隨著中美關係今年暫時走出此前一路升高的對撞軌道，北京對台布局似乎也開始調整節奏，這種變化不僅發生在中美之間，也反映在兩岸之間。



首先，北京一方面當然持續透過軍事、外交、法律及經濟手段向民進黨政府施壓，但另一方面，國共互動也出現久違的活絡跡象。從習近平四月會見國民黨主席鄭麗文，到中國社科院台灣研究所所長朱衛東近日提出「不統而統」的新論，都顯示北京正在重新思考如何推進統一進程。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左）在參觀結束後與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右）握手。（Reuters）

如果說過去幾年北京的對台政策重點是眾所周知的「反獨促統」，那麼今時此日更值得追問的問題或是：當北京認為自己已逐步掌握兩岸關係主導權後，將準備如何把這種優勢轉化成實際成果？

朱衛東上周在杭州舉辦的第十二屆兩岸青年學者論壇上提出「不統而統」，或許正是觀察這個問題的重要窗口。朱衛東是長期研究台灣問題的大陸涉台學者，他認為北京對台工作既要避免「統一急躁症」，也要避免「消極等待症」，統一之事「急不得、慢不得，更等不得」，提出要「因勢利導、積極作為，全力塑造大環境，力爭形成『不統而統』大勢」。

乍看之下，這當然還是像典型的政策口號，但如果結合近期北京對台作為觀察，其實透露出一種值得注意的思維轉變。

朱衛東近期提出，力爭形成「不統而統」的兩岸關係新概念，受到關注。（資料照片，大陸全國台聯台胞之家網）

過去外界談論北京對台政策時，往往聚焦於「武統」或「和統」兩條路線，但從近年實際發展來看，北京似乎正在尋找第三條路徑：既非立即統一，也非無限期維持現狀，而是在統一尚未發生之前，先逐步塑造有利於統一的政治、外交與國際環境。

換句話說，與其急著改變台灣的法律地位，北京更在意改變台灣所處的現實環境。與此同時，外媒《彭博社》15日的報道便提供了一個值得參照的例子。

《彭博社》報道指出，北京近年逐漸降低部分高調且容易引發國際反彈的灰色地帶行動，例如解放軍機穿越台海中線的頻率較去年同期有所下降，大規模圍台軍演也未再頻繁出現，但與此同時，北京卻將更多力氣投入外交與國際輿論戰場。

從外媒專訪賴清德後遭遇採訪限制，到他國議員訪台後遭到制裁，再到賴清德出訪及過境安排屢屢受到阻撓，均可見北京正試圖在國際空間上提高與台灣往來的政治成本。

5月5日，賴清德於桃園機場發表返台談話，圖中女性為斯威士蘭副總理札杜莉（Thulisile Dladla）。（台灣總統府提供）

這種策略背後的邏輯一點都不難理解，軍事威懾固然能展現力量，但副作用同樣明顯。如見過去幾年，解放軍每一次大型軍演，都會引發美國、日本及歐洲國家對台海安全的關注，也往往替台灣爭取更多國際同情與口頭支持。從北京角度來看，這種做法雖然能製造壓力，卻未必能創造有利於統一的政治效果，相較之下，外交孤立與國際限縮雖然沒有軍演那樣吸引全球媒體目光，卻可能更符合長期目標。

因為北京真正要削弱的，未必只是民進黨政府的執政能力，而是台灣在國際社會中的政治能見度與戰略價值。試想，當外媒採訪台灣領導人需要承受壓力，當外國政治人物訪台必須考慮後果，當台灣參與國際活動變得更加困難，北京所塑造的其實是一種新的現實：台灣尚未被統一，但其國際活動空間正逐漸受到限制。

凡此種種，便不啻與朱衛東所說的「不統而統」有著微妙呼應。所謂「不統而統」，某種程度上並非追求某一天突然完成統一，而是讓兩岸實力對比、國際環境及政治結構逐步朝有利於統一的方向發展。當各種外部條件累積到一定程度時，北京認為統一的阻力自然會下降。這也是可以解釋為什麼朱衛東會特別強調「開渠引水」與「水到渠成」的關係。

可以說，北京顯然不願再被動等待歷史自行發展，但同時也不希望因急於求成而付出巨大代價，與其賭上一場高風險軍事冒險，不如透過長期塑造環境，一點一滴改變兩岸力量平衡與國際認知。

2025年12月29日，中國海警發佈「環台島執法巡查示意圖」。（中國海警）

然而，這套思維是否真能達到北京期待的效果，仍存在不少變數。

首先，台灣內部政治認同的變化儘管正進入「反轉期」的盤整階段，但是否一路線性發展下去猶待繼續觀察，又是否必然朝向北京期待的方向發展，仍有變數。近年台灣民調顯示，自認台灣人的比例仍處在高位，支持維持現狀的民意持續擴大，這意味即便北京成功壓縮台灣部分國際空間，還未必能直接轉化為對統一的支持。（延伸閱讀：逾400萬台灣人接受和平統一：台灣認同反轉進入政治實然）

其次，北京對台施壓越趨精細，也可能讓更多國家提高警覺。無論是制裁外國議員、向媒體施壓，或阻撓台灣對外交流，短期內或許能產生效果，但長期而言，也可能強化部分國家對中國政治影響力擴張的疑慮。

因此，朱衛東所說的「不統而統」，本質上仍是一種單方面塑造的戰略構想，或許期待能改變部分外部條件，卻未必能改變台灣社會對自身未來的選擇。

從這個角度來看，朱衛東的發言真正值得關注之處，未必是「不統而統」這四個字本身，而是他透露出北京對當前形勢的判斷：在中美關係暫時趨穩、兩岸實力差距持續擴大的背景下，北京認為時間正站在自己這一邊。

就此，「不統而統」究竟是一條兩岸通往統一的新論，還是一種對現實困境的理論包裝，恐怕還需要更長時間觀察。唯一可以確定的是，北京對台工作的重點，已經不再只是討論何時統一，而是開始思考如何在統一到來之前，先行重塑台海的政治現實。