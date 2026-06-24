鄭麗文訪美大失敗？錯了，這是邏輯問題！
國民黨主席鄭麗文結束訪美返台後，台灣輿論很快替她蓋棺論定：失敗。有人說她被華府冷待，有人揶揄白宮不見、國務院降格，也有人指著她拿著「習鄭會」的光環闖美國，結果撞上現實南牆。這套敘事很熱鬧，也很適合政論節目，但真正值得討論的問題從來沒有被搬上檯面，那未必是鄭麗文此行到底見了誰、沒見誰，而是台灣政治裡一個更根本的邏輯問題：為什麼台灣政治人物到美國，總被視為一場必須過關的「趕考」？
所謂「赴美趕考」，早已不是新聞，民進黨要訪美，國民黨要訪美，總統候選人要訪美，黨主席也要訪美，舉凡見到什麼層級的人、是否進入華府核心圈、國會議員態度如何、智庫反應冷淡還是熱情，全部都要被一一給分計算，彷彿台灣政治人物在台灣選舉之前，都要先到美國補考一次，拿到華府的同意書，才算具有治理台灣的資格。
問題是，這件事本身難道不荒謬嗎？
台灣是一個有選舉、有政黨輪替、有民意授權的民主社會，若台灣政治人物的正當性，最後仍要靠華府臉色認證，那麼台灣人一天到晚高喊的民主自主，又放在什麼位置？當然，這不是說美國不重要，美國當然重要，甚至是極重要，台灣安全、軍售、國際空間、科技供應鏈，都離不開美國因素，但「美國重要」與「赴美趕考神聖不可侵犯」，中間不是沒有距離。（延伸閱讀：從習鄭會到訪美 鄭麗文的「和平治理」考驗）
更有意思的是，台灣輿論對「趕考」的態度，從來不是一致的，而是選擇性的。去美國見人，叫作釋疑、溝通、展現國際信任；去北京見人，往往立刻被扣上投降、親中、統戰標籤。可是台灣所處的位置，不就是夾在中美兩強之間嗎？如果向大國溝通是現實政治的必要，那麼只承認華府考場，卻否認北京考場，這不是戰略成熟，而是意識形態偏食。
鄭麗文四月赴北京，與習近平會面，重啟久違的國共高層接觸。若按台灣媒體最熟悉的「趕考」語言，那當然也可以說是一場「赴北京趕考」。而從結果看，北京至少願意接待，願意給場面，願意讓國共關係重新浮上檯面。反對者可以不喜歡這件事，也可以質疑其中風險，但若今天要用「美國是否買單」評價鄭麗文，就不能完全無視「北京是否買單」這一端。
這才是整場爭議最不誠實的地方，民進黨與部分台灣輿論只放大鄭麗文在美國可能遭遇的冷淡，卻故意跳過她在北京取得的政治訊號。換言之，他們不是反對「向大國趕考」，而是只承認「向美國趕考」，不是討厭大國認證，而是討厭北京也可能給出認證。這不是邏輯，這是立場。
若台灣政治真的不需要向任何大國趕考，那麼鄭麗文訪美成敗，本來就沒有必要被炒成天大的事，不論是見到誰、沒見到誰，頂多是政黨外交的操作細節，不該成為人格審判。可是如果台灣政治現實就是需要向大國溝通、交代、釋疑，那麼問題就來了：為什麼赴美趕考的成績可以決定政治身價，赴北京趕考的成果卻只能被視為罪證？
這種雙重標準，正是台灣戰略討論長期失衡的縮影。民進黨把親美反中包裝成唯一正確路線，久而久之，台灣社會也習慣把美國的疑慮當成聖旨，把北京的訊號當成毒藥。結果是，台灣不但沒有真正的戰略辯論，只有道德表態與陣營互罵，而沒有風險管理。
當然，鄭麗文的和平論述可以被質疑，如見美方問她台灣如何強化嚇阻、如何避免被迫走向香港化、國民黨如何提出清楚的政軍路徑圖，這些問題都很實在。只談和平對話，不談權力與武力壓力，確實容易顯得天真。鄭麗文說自己不是空想主義者，那她就必須提出比口號更清楚的制度設計與防衛方案。這部分，她還有很長的路要走。（延伸閱讀：習鄭會｜不只促統更要塑台：北京定義下的兩岸關係問題）
但反過來說，民進黨難道就交出了更好的答案嗎？賴清德政府與北京沒有對話，對美高度依賴，卻又不時被特朗普式交易政治敲醒。若美國把軍售當成談判籌碼，若台灣連過境美國都變得敏感，若華府對台政策越來越赤裸地服務於中美交易，那麼民進黨嘲笑鄭麗文赴美失敗，不過是五十步笑百步的差別。
台灣真正需要問的，不是鄭麗文訪美到底得幾分，而是台灣是否還有能力同時處理華府與北京。若只有美國能談，北京不能談，那叫單邊依賴，若只談北京、不顧美國，失之戰略冒進。真正困難的路，是在兩邊都不完全可信、也都不能忽視的情況下，維持台灣自己的主體性。
是以，鄭麗文訪美是不是大失敗？這個問題本身就太廉價，問題是台灣輿論在回應大國地緣政治的緊張下，還要不要邏輯？如果赴美趕考是台灣政治的必要功課，赴北京趕考為何不是？如果赴北京是原罪，那赴美為何是榮耀？如果台灣不該向大國交卷，那又為什麼每次美方臉色一變，台灣政壇就集體緊張？
鄭麗文此行最大的爭議，不是她成功或失敗，而是她逼出台灣輿論最不願承認的一件事：台灣一方面說自己不能被大國交易，另一方面卻習慣用大國眼光評價自己的政治人物。這不是鄭麗文一個人的問題，也不是國民黨一個黨的問題，而是台灣政治長年被中美結構牽著走，卻又不願誠實承認的問題。
說到底，鄭麗文訪美不是一場簡單的失敗秀，而是一面鏡子，照出的不是她一個人的狼狽，而是台灣政治邏輯的偏斜：美國的冷淡叫考驗、懷疑叫專業，北京的接待叫危險，稍有互動就是統戰。這樣的邏輯若不先校正，再多赴美、赴中、赴歐訪問，最後都只是換個場景重演同一齣戲。