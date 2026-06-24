鄭麗文訪美大失敗？錯了，這是邏輯問題！

國民黨主席鄭麗文結束訪美返台後，台灣輿論很快替她蓋棺論定：失敗。有人說她被華府冷待，有人揶揄白宮不見、國務院降格，也有人指著她拿著「習鄭會」的光環闖美國，結果撞上現實南牆。這套敘事很熱鬧，也很適合政論節目，但真正值得討論的問題從來沒有被搬上檯面，那未必是鄭麗文此行到底見了誰、沒見誰，而是台灣政治裡一個更根本的邏輯問題：為什麼台灣政治人物到美國，總被視為一場必須過關的「趕考」？



所謂「赴美趕考」，早已不是新聞，民進黨要訪美，國民黨要訪美，總統候選人要訪美，黨主席也要訪美，舉凡見到什麼層級的人、是否進入華府核心圈、國會議員態度如何、智庫反應冷淡還是熱情，全部都要被一一給分計算，彷彿台灣政治人物在台灣選舉之前，都要先到美國補考一次，拿到華府的同意書，才算具有治理台灣的資格。

問題是，這件事本身難道不荒謬嗎？

台灣是一個有選舉、有政黨輪替、有民意授權的民主社會，若台灣政治人物的正當性，最後仍要靠華府臉色認證，那麼台灣人一天到晚高喊的民主自主，又放在什麼位置？當然，這不是說美國不重要，美國當然重要，甚至是極重要，台灣安全、軍售、國際空間、科技供應鏈，都離不開美國因素，但「美國重要」與「赴美趕考神聖不可侵犯」，中間不是沒有距離。（延伸閱讀：從習鄭會到訪美 鄭麗文的「和平治理」考驗）

更有意思的是，台灣輿論對「趕考」的態度，從來不是一致的，而是選擇性的。去美國見人，叫作釋疑、溝通、展現國際信任；去北京見人，往往立刻被扣上投降、親中、統戰標籤。可是台灣所處的位置，不就是夾在中美兩強之間嗎？如果向大國溝通是現實政治的必要，那麼只承認華府考場，卻否認北京考場，這不是戰略成熟，而是意識形態偏食。

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鄭麗文四月赴北京，與習近平會面，重啟久違的國共高層接觸。若按台灣媒體最熟悉的「趕考」語言，那當然也可以說是一場「赴北京趕考」。而從結果看，北京至少願意接待，願意給場面，願意讓國共關係重新浮上檯面。反對者可以不喜歡這件事，也可以質疑其中風險，但若今天要用「美國是否買單」評價鄭麗文，就不能完全無視「北京是否買單」這一端。

這才是整場爭議最不誠實的地方，民進黨與部分台灣輿論只放大鄭麗文在美國可能遭遇的冷淡，卻故意跳過她在北京取得的政治訊號。換言之，他們不是反對「向大國趕考」，而是只承認「向美國趕考」，不是討厭大國認證，而是討厭北京也可能給出認證。這不是邏輯，這是立場。

4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

若台灣政治真的不需要向任何大國趕考，那麼鄭麗文訪美成敗，本來就沒有必要被炒成天大的事，不論是見到誰、沒見到誰，頂多是政黨外交的操作細節，不該成為人格審判。可是如果台灣政治現實就是需要向大國溝通、交代、釋疑，那麼問題就來了：為什麼赴美趕考的成績可以決定政治身價，赴北京趕考的成果卻只能被視為罪證？

這種雙重標準，正是台灣戰略討論長期失衡的縮影。民進黨把親美反中包裝成唯一正確路線，久而久之，台灣社會也習慣把美國的疑慮當成聖旨，把北京的訊號當成毒藥。結果是，台灣不但沒有真正的戰略辯論，只有道德表態與陣營互罵，而沒有風險管理。

當然，鄭麗文的和平論述可以被質疑，如見美方問她台灣如何強化嚇阻、如何避免被迫走向香港化、國民黨如何提出清楚的政軍路徑圖，這些問題都很實在。只談和平對話，不談權力與武力壓力，確實容易顯得天真。鄭麗文說自己不是空想主義者，那她就必須提出比口號更清楚的制度設計與防衛方案。這部分，她還有很長的路要走。（延伸閱讀：習鄭會｜不只促統更要塑台：北京定義下的兩岸關係問題）

國民黨主鄭麗文多次表明，國民黨要證明兩岸不需兵兇戰危 可憑智慧走出和平大道。（Facebook@鄭麗文）

但反過來說，民進黨難道就交出了更好的答案嗎？賴清德政府與北京沒有對話，對美高度依賴，卻又不時被特朗普式交易政治敲醒。若美國把軍售當成談判籌碼，若台灣連過境美國都變得敏感，若華府對台政策越來越赤裸地服務於中美交易，那麼民進黨嘲笑鄭麗文赴美失敗，不過是五十步笑百步的差別。

台灣真正需要問的，不是鄭麗文訪美到底得幾分，而是台灣是否還有能力同時處理華府與北京。若只有美國能談，北京不能談，那叫單邊依賴，若只談北京、不顧美國，失之戰略冒進。真正困難的路，是在兩邊都不完全可信、也都不能忽視的情況下，維持台灣自己的主體性。

特朗普曾表示美國跟保險公司沒兩樣，認為台灣應該付給美國「保護費」。（Reuters）

是以，鄭麗文訪美是不是大失敗？這個問題本身就太廉價，問題是台灣輿論在回應大國地緣政治的緊張下，還要不要邏輯？如果赴美趕考是台灣政治的必要功課，赴北京趕考為何不是？如果赴北京是原罪，那赴美為何是榮耀？如果台灣不該向大國交卷，那又為什麼每次美方臉色一變，台灣政壇就集體緊張？

鄭麗文此行最大的爭議，不是她成功或失敗，而是她逼出台灣輿論最不願承認的一件事：台灣一方面說自己不能被大國交易，另一方面卻習慣用大國眼光評價自己的政治人物。這不是鄭麗文一個人的問題，也不是國民黨一個黨的問題，而是台灣政治長年被中美結構牽著走，卻又不願誠實承認的問題。

說到底，鄭麗文訪美不是一場簡單的失敗秀，而是一面鏡子，照出的不是她一個人的狼狽，而是台灣政治邏輯的偏斜：美國的冷淡叫考驗、懷疑叫專業，北京的接待叫危險，稍有互動就是統戰。這樣的邏輯若不先校正，再多赴美、赴中、赴歐訪問，最後都只是換個場景重演同一齣戲。