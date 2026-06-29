解放軍反腐持續擴圍　朝軍改後形成板塊移動

撰文：聯合早報
出版：更新：

中國全國人大常委會6月26日終止15人的全國人大代表資格，包括六名解放軍高級將領。這不僅證實部分長期「失蹤」的將領已正式進入官方處理常式，也顯示始於2023年的這一輪軍隊反腐，不僅沒有收尾，反而向軍改後被提拔的部分高級將領持續擴展。

此次被終止全國人大代表資格的六名將領，分別是中央軍委裝備發展部原部長許學強空軍上將、空軍原政委郭普校空軍上將、西部戰區原政治委員李鳳彪陸軍上將、聯勤保障部隊原司令員王抗平空軍中將、南部戰區陸軍原政委尹紅星陸軍中將，以及網絡空間部隊原司令員張明華陸軍中將。

中共中央總書記習近平2012年上台後，展開反腐治吏一系列大刀闊斧的改革。（資料圖片）

今年3月全國兩會期間，許學強、郭普校和李鳳彪雖然仍列入全國人大軍方代表名單，但集體缺席解放軍和武警代表團活動。事實上，三人此前已連續數月未公開露面。許學強自去年10月起相繼缺席中共四中全會、神舟二十一號載人飛船出征儀式、福建艦入列儀式和中央經濟工作會議；郭普校去年12月缺席中央軍委晉升上將軍銜儀式；李鳳彪則於今年2月缺席四川軍地領導迎春座談會。身為中共中央候補委員的王抗平，也在去年10月四中全會中央委員遞補時被「跳過」，未按排序遞補。

全國人大常委會此次公告，也意味著長期流傳於境外輿論場的部分「失蹤」「落馬」傳聞，終獲印證。雖然官方尚未公佈六人出事原由，也沒說明是屬於哪個案件的延伸調查，但結合近兩年持續推進的軍隊反腐，這批將領出事應該與本輪整肅行動存在關聯。

六名落馬將領大多來自2015年底軍改後建立的重要機構，或是在軍改後走上關鍵崗位。他們分別來自軍委機關、軍兵種、戰區、聯勤保障以及新域新質作戰力量等不同系統，顯示本輪反腐已從火箭軍、裝備採購等個別領域，進一步擴大至軍改後形成的主要板塊。

其中最受關注的，相信是現年64歲的許學強。根據公開信息，他曾任南京軍區空軍參謀長、北部戰區副司令員、戰區空軍司令員等。2021年，他出任國防大學校長，同年9月晉升空軍上將。2022年10月中共二十大上，他首次當選中央委員，之後接替李尚福出任軍委裝備發展部部長，同時擔任中國載人航太工程總指揮。

始於2023年的這一輪軍隊反腐，漸向軍改後被提拔的部分高級將領持續擴展。（網絡照片）

中央軍委裝備發展部是2015年軍改後成立、負責統籌全軍裝備建設、採購和科研管理的重要部門。許學強繼張又俠和李尚福之後倒下，意味著軍委裝備發展部自成立以來的三位原部長全部出事，再次凸顯裝備建設和採購體系仍是本輪軍隊反腐的核心領域之一。

另一位原值得關注的是網絡空間部隊原司令員張明華。網絡空間部隊於2024年4月正式成立，是戰略支援部隊調整改革後組建的新兵種，張明華也是首任司令員。網絡空間部隊成立僅兩年多，首任司令員便出事，反映即便是最新一輪軍改組建的新兵種，也未能置身於整肅之外。

李鳳彪、郭普校、王抗平和尹紅星，則分別代表戰區、軍兵種、聯勤保障和戰區陸軍等不同系統。67歲的李鳳彪長期在空降兵系統成長，履歷橫跨戰略支援力量和戰區體系，幾乎貫穿軍改後關鍵領域。他在2019年升任戰略支援部隊司令員，同年12月晉升上將，2021年轉任西部戰區政委。

郭普校、王抗平和尹紅星在軍改後進入軍中重要崗位。62歲的郭普校出身空軍，他在2020年12月晉升上將，成為當時軍中最年輕的現役上將；2022年1月任空軍政委。王抗平和尹紅星分別在2021年6月及12月晉升中將。61歲的王抗平在2021年6月任東部戰區副司令員，2024年10月調任聯勤保障部隊司令員；59歲的尹紅星在2021年任西藏軍區政委，內地媒體2025年1月報道，他轉任南部戰區陸軍政委。

值得注意的是，繼原政委高大光之後，王抗平也被處理，意味著聯勤保障部隊司令員、政委兩名最高主官都捲入反腐風波。聯勤保障部隊於2016年9月正式成立，因2015年軍改而誕生，承擔全軍後勤保障體系建設任務。

如果說早前先後查辦卸任中央軍委副主席徐才厚、郭伯雄，是2012年中共十八大後整肅軍隊、打破既有利益格局的重要一步，那麼始於2023年的這輪反腐，則更多涉軍改後的新體制和班子成員。

過去兩年，整肅物件從火箭軍、裝備採購，逐步擴大至中央軍委機關、戰區、軍兵種、聯勤保障以及網絡空間等新域新質作戰力量，覆蓋範圍不斷延伸。從涉及機構和將領層級來看，本輪反腐相信也是持續檢視軍改後領導體系的重要過程，也說明中共高層對軍隊政治忠誠和組織紀律的整肅，並未隨軍改完成而結束，反腐之風反而愈刮愈烈。至少在中共二十一大召開前，這場軍隊反腐恐難告一段落，並將持續重塑軍改後形成的領導體系，進而形塑解放軍未來的人事佈局與權力結構。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

兩任前國防部長魏鳳和、李尚福涉賄案宣判　一審均判死緩囚終身歷史罕見的中國軍隊反腐中國舉辦軍隊高幹培訓班　鐵腕反腐形勢下不同尋常的思想整風
反貪反腐
解放軍