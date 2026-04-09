中國舉辦軍隊高幹培訓班　鐵腕反腐形勢下不同尋常的思想整風

撰文：許祺安
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在近年來軍隊反腐進入高潮的形勢下，中國政府在軍隊系統開展思想整風。4月8日上午，中國全軍高級幹部培訓班在國防大學開班，最高領導人習近平出席開班式並指出「開展思想整風，深化政治整訓……以嶄新政治面貌迎接建軍一百周年」。

在軍隊高幹培訓班開班之前，中國已經進行數十年罕見的軍隊反腐工作。2012年十八大後，中國領導層開始發起大規模反腐行動，旨在重塑官場和軍隊的風氣。前政治局常委周永康、政治局委員孫政才和兩位前中央軍委副主席郭伯雄、徐才厚的被查，讓海內外看到中國領導層的反腐決心。自此之後，鐵腕反腐成為新常態。

2022年二十大後軍隊反腐進入高潮，無論力度還是規模都是空前。2022年二十大與2023年全國「兩會」新產生的新一屆中央軍委，有六位來自軍方的成員，包括兩位軍委副主席張又俠、何衛東與四位委員李尚福、劉振立、苗華、張升民。其中，李尚福是國務委員、國防部長，劉振立是中央軍委聯合參謀部參謀長，苗華是中央軍委政治工作部主任，張升民是中央軍委紀律檢查委員會書記。

然而短短3年多時間，除了2025年升任中央軍委副主席的張升民之外，餘下5位全部被查。除了5位中央軍委成員被查之外，軍隊將領被查數量之多，更是創下歷史紀錄。

2024年8月29日，中國時任中央軍委副主席張又俠會晤美國安顧問沙利文。（Reuters）

今年1月張又俠和劉振立被查後，中國軍方媒體《解放軍報》發布社論稱：「張又俠、劉振立身為黨和軍隊的高級幹部，卻嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重託，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨的執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重衝擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。」嚴厲的措辭說明張又俠、劉振立問題的嚴重性。

中國在此背景下舉辦全軍高級幹部培訓班，傳遞的信號不同尋常。習近平在開班式上表示：「軍隊領導幹部特別是高級幹部要帶頭嚴肅黨內政治生活，當好講真話的表率，涵養能容人的雅量，營造說實情、建諍言、敢鬥爭的濃厚氛圍……一切謀私貪腐的思想和行為都同黨的性質宗旨格格不入。軍隊各級幹部要自覺擺正位置，站穩群眾立場，克服一切脱離群眾的私心雜念……要懂法紀、明規矩、知敬畏，做到法規制度面前人人平等，遵守法規制度沒有特殊，執行法規制度沒有例外。」

兵者歷來都是國家大事，軍隊現代化是國家現代化的重要組成部分。無論俄烏衝突、以哈衝突還是美以伊戰爭，都在說明軍隊建設具有非常重要的意義。對於任何一個國家來說，如果軍隊長期被腐敗問題所困，勢必難以承擔起保境安民的重任。

2026年3月23日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一棟住宅樓遭空襲，損毀嚴重。（Reuters）

改革開放以來，中國將「和平與發展」作為時代主題，一直以來注重辦好自己的事，努力發展經濟、工業與科技。去年召開的二十屆四中全會依舊以和平發展為主軸，重申鄧小平時代提出、十九大提前至2035年的基本實現社會主義現代化、人均GDP達到中等發達國家水平的目標，認為未來5年是「基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期」。

然而俄烏衝突、以哈衝突與美以伊戰爭說明以《聯合國憲章》為內核的世界秩序正在面臨嚴峻考驗，今後數年的世界有趨於混亂的風險。越是這樣的時候，中國越需要通過軍隊建設來維護和平發展道路。

與1949年新中國成立和1978年改革開放前夕相比，今天中國軍隊的武器裝備已經發生歷史性變化，不僅整體科技水平達到世界前列，而且發展速度快。然而相比於軍隊武器裝備的重大進步，腐敗問題一直都是軍隊建設的重大毒瘤。正因這樣，二十大以來中國軍隊反腐的力度驚人，軍隊的幹部隊伍正在進行重塑。怎麼從根源遏制軍隊腐敗，怎麼在軍隊系統持續營造風清氣正的氛圍，怎麼讓軍隊現代化進程與國家現代化進程相協調，是中國今後軍隊建設過程中需要認真對待的工作。

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