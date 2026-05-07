兩任前國防部長魏鳳和、李尚福涉賄案宣判　一審均判死緩囚終身

新華社報道，軍事法院5月7日（周四）對兩任前國防部長魏鳳和及李尚福涉賄案進行宣判，兩人均判處死緩。



前中國國防部長魏鳳和。（資料圖片）

前中國國防部長李尚福。（資料圖片）

報道指，軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長魏鳳和受賄案進行了宣判，認定魏鳳和犯受賄罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

軍事法院依法對中央軍委原委員、原國務委員兼國防部長李尚福受賄、行賄案進行了宣判，認定李尚福犯受賄罪、行賄罪，數罪併罰，決定執行死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

前中國國防部長李尚福。（路透社）

兩人一個月內先後落馬

今年68歲的李尚福曾任解放軍西昌衛星發射中心司令員、總裝備部副部長、中央軍委裝備發展部部長等職。2022年中共二十大後，李尚福出任中央軍委委員，2023年3月接替魏鳳和出任國務委員兼國防部長。

2023年8月，李尚福涉嫌嚴重違紀違法被立案審查調查。一個月後，他的前任魏鳳和也被立案調查。有消息指兩人均捲入解放軍火箭軍腐敗醜聞。

前中國國防部長魏鳳和。（資料圖片）

今年72歲的魏鳳和曾任解放軍第二炮兵（火箭軍前身）司令員、火箭軍司令員。2017年中共十九大後出任中央軍委委員、國務委員兼國防部長。

至2024年6月，李尚福和魏鳳和同時被宣佈開除黨籍、軍籍，兩人涉嫌犯罪問題被移送軍事檢察機關依法審查起訴。

發生於2023年的火箭軍腐敗案即一系列涉及解放軍火箭軍、中央軍事委員會裝備發展部和航天軍工企業的腐敗案件。2023年7月起，陸續有軍隊和軍工企業高級幹部被免職，部分被罷免人大代表、撤銷政協委員資格。除魏鳳和、李尚福等人，涉及的人士還有兩任火箭軍司令員李玉超、周亞寧等多人。