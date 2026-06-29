運-20B首現10架「大象漫步」　分析：中國空軍運輸機體系趨成熟

官方軍事新媒體「中國軍號」近日集中報道中國空軍運-20B大型運輸機，引發外界關注。內地軍武類公眾號「大伊萬頻道」刊文分析指出，畫面至少曝光10架已全面換裝渦扇-20渦輪風扇發動機的運-20B同場亮相，認為隨著運-20B批量列裝，中國空軍新一代運輸機裝備體系已逐步接近成型。



文章指出，運-20B於去年9月閱兵時首次公開亮相，當時仍與運-20A混合編隊，僅前方數架採用渦扇-20發動機，其餘仍使用渦扇-18。此次則一次出動至少10架運-20B，顯示新型發動機已進入規模化列裝階段。

對於渦扇-20仍採用窄弦金屬葉片，而非寬弦複合材料葉片，文章認為，軍用航空發動機設計需在性能與可靠性間取得平衡。文章指出，複合材料葉片雖較輕，但在砂石跑道等野戰環境較容易受損，維修難度亦較高，因此運-20B最終仍採用技術較成熟的窄弦金屬葉片，「也是很正常的」，並以美軍C-17A運輸機使用的F117-PW-100發動機同樣採用金屬葉片作為比較。

10架已全面換裝渦扇-20渦輪風扇發動機的運-20B同場亮相。（央視新聞）

文章亦提到，此次畫面展示運-20A吊裝運輸S-300防空導彈系統配備的48N6E系列防空導彈。文章指出，48N6E導彈採門架式儲存結構，每組可容納4枚導彈，實際裝載時則拆分為兩組各2枚，再透過貨艙頂部天車吊裝固定。

文章認為，利用運-20運輸防空導彈具重要戰術意義。若戰時S-300PMU2等防空系統部署於偏遠地區，可透過運-20直接點對點運送補充彈藥，避免傳統公路及鐵路轉運耗時，有助提升防空部隊持續作戰能力，也反映運-20運輸能力及任務範圍持續擴大。

文章並回顧中國空軍運輸機發展歷程，指出上世紀90年代主要由運-5、運-7、運-8及伊爾-76構成四級運輸機體系，其中運-8C為當時主力，伊爾-76雖性能最佳，但因數量有限，未能形成規模。

渦扇-20型發動機最後使用了技術更加成熟的窄弦帶凸肩的金屬葉片。（央視新聞）

進入21世紀後，伊爾-76機隊數量逐步增加，運-8平台亦持續發展出運-9等新機型。2016年運-20開始服役後，雖初期仍須與伊爾-76共同執行大型空運任務，但已標誌中國大型運輸機正式邁向自主發展。

文章指出，目前中國空軍仍處於新舊裝備交替階段，包括運-20與伊爾-76、大型與中型運輸機並存，但近年運-20及運-9佔比快速提升，伊爾-76及運-8C的重要性則逐步下降。

運-20型運輸機運輸能力不斷提高、使用範圍不斷拓展、越來越擔綱主力的體現。（央視新聞）

文章認為，隨著運-20B批量列裝，以及後續新型運輸機持續服役，中國空軍運輸航空兵裝備建設已逐步接近目標，包括戰役級大型運輸機對標美軍C-17A、戰術級運輸機對標C-130J，同時建立中型、輕型及專用運輸機完整體系。

不過，文章也指出，中國若要真正建立完整的戰略空運能力，仍缺少一款可對標美軍C-5M「銀河」戰略運輸機的超大型運輸機，形容這將是中國運輸航空兵未來仍需補上的「最後一塊拼圖」。