中國閱兵｜空降戰車家族亮相　專家：運-20空投落地即成裝甲部隊

中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵今天（3日）在北京舉行。多型中國軍隊空降裝備首次亮相，展現中國空戰力量動在空中、降在敵後、用在關鍵的戰略能力。

《環球時報》報道，軍事專家介紹，中國新一代空降戰車裝備跟隨軍隊空中作戰力量的壯大協同發展，在通過運-20空投到預定作戰區域後，可以讓一同傘降的空降兵落地之後就從輕步兵轉變為裝甲部隊，在前線甚至敵後方構建起強大的攻守力量。

據了解，首次亮相的多型空降裝備成體系研發，能夠遠程空中投送，重裝機動支援，是解放軍快速反應，縱深打擊的空降利刃。



軍事專家傅前哨表示，過去，空降兵傘降落地後是沒有重型裝備提供保障的輕步兵。後來發展出可以使用戰術運輸機空投的輕型空降突擊車，這種裝備能為空降兵提供一定的機動能力，但缺乏足夠的防護能力。

陸上作戰群，空降突擊方隊。（香港01直播截圖）

隨著具備更大載重能力的大型運輸機運-20大量列裝，新式的空降戰車也能重裝上陣，通過加裝反應裝甲、主動防御系統等裝備提升防御力。

軍事專家張學峰介紹，新一代空降戰車體積雖小，防護力卻得到提升，安裝的主動防護系統，可應對敵方反裝甲武器以及小型無人機的打擊，主戰坦克上的同款防御性裝備在新型空降戰車上也得以使用，使新型空降戰車在敵縱深區域執行打擊任務時，自身的戰場生存力得到顯著提升。

據了解，新一代空降戰車的車身上裝有光電探測系統，並裝有遙控武器站，這意味著新一代空降戰車的信息化、自動化水平也得到了提升。

張學峰稱，除了防護力之外，相較此前的空降裝備，新一代空降車的信息化水平，火力單元和機動力都實現了大幅度提升，例如可以看到新型空降戰車上安裝有雲台觀瞄系統，能夠顯著提升戰車在機動過程中的火控精準度。

傅前哨稱，新一代空降戰車家族的另一個特點是採用模塊化設計。此次展示的三型空戰車雖然功能作用不一，但採用了相同的底盤，從而三型空降戰車在戰場上能構成一個完整的打擊體系。空降兵在抵達空降地域後，可以依托功能豐富，各有所長的新型空降戰車構建起一套比較強大的裝甲進攻與防御力量，確保無依托環境下的作戰需要。