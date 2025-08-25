運-20B大型運輸機將首亮相閱兵　載重達66噸連坦克都可跨洲運送

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，近月內地網絡流傳閱兵綵排的照片及影片，其中可見裝備國產渦扇-20引擎的運-20B大型運輸機也進行綵排飛行，預料這款新型運輸機將會首次在閱兵式上亮相。



運-20B大型運輸機被拍到進行綵排飛行。（微博）

運-20B大型運輸機。（軍武吐槽@微博）

運-20B大型運輸機。（微博）

運-20B大型運輸機。（微博）

《央視》去年報道顯示，換上國產渦扇-20引擎的運-20B大型運輸機已服役空軍執行戰訓任務，顯示該款式已批量入役。

綜合媒體報道指，與早期版本運-20相比，換裝4台渦扇-20的運-20B性能直線提升，最大起飛重量達220噸、最大載重量66噸，最大航程也突破8000公里。

除了兵力投送外，運-20B還可以運送導彈、裝甲戰車等重型裝備。

根據資料，運-20的早期版本使用俄製D-30KP-2引擎，最大起飛重量179噸、最大載重55噸、最大航程7500公里。

換裝國產引擎解決「心臟病」問題

分析指，對於中國軍方而言，渦扇-20的服役帶來三大意義。首先，解決了運-20「心臟病」（依賴外國引擎）問題；其次為擺脫量產的限制，雖然過去中國曾從俄羅斯獲得400台D-30KP-2引擎解決了燃眉之急，但以中國空軍發展方向來說，俄製引擎數量明顯遠遠不足。

此外，隨著未來渦扇-20的穩定量產，中國大量生產使用渦扇-20的軍備，甚至是出口至外國都將不再是問題。