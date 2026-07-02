建黨105周年｜中共與西方政黨究竟有何不同？

2026年7月1日是中共成立105周年。在過去的105年中，中共以世界範圍內少有的超強組織動員能力，讓中國結束軍閥混戰、一盤散沙與內憂外患狀態，重新建立秩序，恢復主權獨立統一，通過改革開放走出文革危機，快速崛起為世界第二大經濟體和第一大工業國。隨着中國綜合國力持續提升在全球範圍產生越來越大的影響，怎麼理解與西方政黨不同的中共，是世人認識中國繞不開的關鍵話題。

政治不是空中樓閣，一個社會產生什麼樣的政黨，有着深刻的內在原因。長期以來，因為中共與西方政黨有許多不同，所以不少受西方思潮影響的人，傾向於認為中共遲早會崩潰。但事實是，中共非但迄今沒有崩潰，還在西方選舉政治暴露嚴重問題的同時讓中國和平崛起。這不免讓人產生疑問，中共與西方政黨有哪些不同？

歷史傳統和文化根基的不同

在柏拉圖的《理想國》中，蘇格拉底說：「有多少種不同類型的政制就有多少種不同類型的人們性格。你不要以為政治制度是從木頭裏或石頭裏產生出來的。不是的，政治制度是從城邦公民的習慣裏產生出來的；習慣的傾向決定其他一切的方向。」

2026年7月1日，香港特區政府在會展舉行慶祝中國共產黨成立105周年活動啟動儀式。（呂婉盈攝）

不同歷史和文化背景下誕生的政黨，有着不同的社會土壤和民意基礎，從而產生不同的政黨理念、組織形態與政治體制。西方文明一個重要源頭是古希臘時期，自那時起就存在以奴隸制為基礎的雅典城邦民主，且城邦國家林立，盛行海上貿易活動。後來的羅馬共和國，具有鮮明的混合政體特點，在一定程度上融合君主制、貴族制和民主制的不同成分，對今天的美國政體有影響。在歐洲的歷史上，雖然有產生遼闊的帝國，但政治整合程度十分有限，且長期被貴族制、封建制影響。

在西方漫長曆史進程中，並未像中國在秦漢時期那樣建立持久的以郡縣制為基礎的中央集權大一統政權，而是長時間被帶有去中心化、政治分權特點的貴族制、封建制所深度影響，世俗政權的整合能力和滲透能力遠遠比不上傳統中國的大一統王朝，甚至在較長時間盛行「我的附庸的附庸，不是我的附庸」，所謂國王只不過是最大的貴族或領主而已。今天被許多人津津樂道的英國《大憲章》，其實是封建貴族與國王在鬥爭後的妥協文件。正是因為長期以來的政治傳統，讓歐洲在文藝復興、航海大發現、宗教改革、啟蒙運動之後的資產階級革命與民族國家建構過程中產生限制王權、分權制衡、強調社會契約與個體價值的政治理念與制度。

與西方的歷史不同，中國早在兩千多年前的秦漢時期便已結束封建制，開始建立以郡縣制為基礎的大一統政權，形成比較完整的官僚制度。當17世紀的英國思想家霍布斯發現國家價值的時候，中國的郡縣制、官僚制度、大一統政權的歷史已經有一千多年。傳統中國雖然有過許多次分裂，甚至出現像南北朝和五代十國那樣的大亂世，但始終有強大的「分久必合」的歷史慣性。中國在秦漢時期形成的政治理念、制度傳承兩千多年，雖中間有多次反覆，但最終在明清時期達到頂峰。正是因為歷史、文化、政治傳統的不同，中國社會有着強烈的大一統觀念，十分重視政府的職責與官僚制度的作用，強調集體價值，崇尚道德教化、選賢與能。

2021年7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場舉行。（新華社）

當然，中西方的歷史傳統不同是相對而言，並不絕對，而且各自的歷史進程中都有許多的反覆和波折，但相對不同的傳統確實為後來中西方不同的政治演化埋下伏筆。

政黨組織形態和結構的不同

以組織形態和結構的嚴密程度而言，西方政黨普遍不像中共那麼嚴密和嚴格。西方政黨當中既不乏對組織結構、黨內政治生活有一定要求的政黨，其中有一些政黨的領導人權力相對較大，又有組織形態和結構都非常鬆散、隨意的政黨，甚至純粹為選舉政治服務，黨的全國委員會主席存在感很弱，比如，美國民主黨與共和黨。

相比於西方政黨，中共有着非常嚴密的組織形態和結構，黨章內容非常嚴肅，黨紀十分嚴格，入黨程序複雜，各級黨組織屬於垂直管理關係，黨組織一直滲透到基層。如果說西方政黨相對具有去中心化、政治分權的特點，那麼中共則具有集中統一的鮮明特點。

為什麼會有這樣的區別？一是因為中西方不同的政治傳統，西方本就有的封建制、去中心化、政治分權、個人主義傳統與啟蒙運動以來的自由主義思潮相結合，讓西方政黨難以產生十分嚴密與嚴格的組織形態和結構，而中國本就有的中央集權大一統歷史、悠久的官僚制、層層選拔的人事制度、集體主義傳統與列寧主義政黨十分嚴密的組織結構相結合，讓中共得以成為一個具有超強組織動員能力的政黨。

中共誕生之初，中國正處於軍閥混戰、分崩離析的危機之中。（英國國家檔案館館藏照片）

二是中西方在近現代面臨不同的政治現實，西方政黨普遍依託於選舉政治，能在和平環境下通過競選來獲取政治權力，而中共誕生於一個有着數千年君主專制傳統、國情錯綜複雜、內憂外患、軍閥混戰的近現代中國，不是「要不要選舉」的問題，而是「要不要救亡圖存」的問題，根本不存在通過選舉去扭轉國家命運的條件，只能選擇武裝鬥爭的革命道路。政黨的產生離不開特定的社會環境，當社會環境非常殘酷，那麼新型政黨唯有嚴密的組織結構，才能凝聚力量，在殘酷環境中生存下來。1840年鴉片戰爭以來中國內憂外患、分崩離析的殘酷環境，讓中共只有通過建立「如身之使臂，臂之使指」的嚴密組織結構，才能讓革命取得成功。

政治體制的不同

西方政黨所依託的政治體制從表面上看有多個類型，比如君主立憲制、議會民主制、總統共和制、半總統制，但內核都是選舉民主，即權力通過選舉進行轉移和分配。

選舉民主是民主政治的重要形式，能讓民意有制度化的表達渠道，能讓人民以和平方式定期變更政府領導層，但容易深受民粹主義和既得利益集團的裹挾。因為選舉是以一人一票為基礎，而大量的選民在自利理性的影響下難以對複雜政治問題形成理性認知，他們的認知良莠不齊，容易被情緒和偏見左右，有時候淪為烏合之眾，故讓政黨政治、政府治理扭曲為選秀或情緒發泄。因為選舉是耗時耗力的大工程，需要投入大量的資源，而既得利益集團往往擁有更多資源，故能對政黨政治、政府治理施加遠超合理比例的影響，造成利益結構的固化。

特朗普現象是美國選舉民主危機的例證。2021年1月6日，大批特朗普支持者衝擊華盛頓國會山。（Getty）

正是因為民粹主義和既得利益集團的裹挾，西方政黨政治正在面臨嚴重的困境，經選舉產生的政治人物要麼華而不實，被民粹裹挾，要麼與既得利益集團的關係曖昧，其結果是以民主之名的選舉經常製造撕裂、內耗，深層次矛盾便如温水煮青蛙般日積月累。

中共建立的政治體制在改革開放之後呈現以「一黨執政」為主導的混合政體特點，其中「一黨執政」是核心，權力主要在執政黨內部進行分配，而且執政黨居於國家治理的絕對中心位置，是廣義政府的領導者和主體，具有超強組織動員能力。除此之外，中共體制還有混合政體的特點，以代表全民整體利益作為基本政治理念，既有匯聚全社會各行各業精英人士、偏向協商民主的各級政協，又有人大和黨內民主制度。不過與中共體制的超強國家能力相比，中共體制的民主和法治成分存在明顯的短板，其結果是中共體制經常具有兩個面向，既能以舉國之力應對重大危機、規劃實施超級工程、出台長期主義政策，又深受腐敗和官僚主義的困擾。

不同的歷史、文化、政治傳統和現實，讓中西方產生不同的政黨制度。人類政治文明的探索並未終結，中國政治有其長處和短處，西方政治同樣有優點和缺點。無論什麼樣的政黨政治，都需要立足特定的社會土壤和現實環境，不能憑空產生，不能一廂情願或自以為是。政黨政治能否長久可持續，關鍵在於能否適應不同的社會土壤和現實環境，能否解決現實問題，能否贏得所在國家和地區的人民的認同。

凡事物極必反，兼顧理想和現實、保持動態平衡的允執厥中才是長久之道。中西方不同的政治傳統、不同的政治探索，其實都是人類社會寶貴的經驗，具有互補意義，關鍵在於能否在適應各自現實的基礎上取長補短。中國需要提升民主和法治成分，建立與超強國家能力相匹配的民主監督體系，需要努力營造開放、多元、包容、創新的社會環境。西方需要提升選舉民主的理性水平，需要政府有智慧有意願去節制民粹主義和既得利益集團。放下意識形態的偏見，實事求是地分析中西方政黨制度的合理性與侷限性，兼容幷蓄，博採眾長，才能讓人類社會變得更美好。