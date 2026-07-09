Ms. Potato爆紅台灣　誰把陳土豆變成了統戰？

一個內地搞笑網紅在台灣爆紅，在社群當道的年代，談不上什麼稀奇，畢竟演算法穿界越境，例如《浪姐7》一首首洗腦神曲早已串播進了台灣年輕人的手機一般。但近來，內地搞笑網紅陳土豆在台刮起的旋風，卻讓一部分恐中的綠營側翼深感事情不是只有「好笑」這麼簡單。



陳土豆分享在西門町吃冰突然聽到自己的歌曲〈Ms. Potato〉：

陳土豆近年從內地平台紅到台灣，靠的是誇張表情、無厘頭表演、帶點小S式的荒謬感，領唱神曲〈Ms. Potato〉更成為她的代表作。陳土豆六月底應邀，先是參加台中春浪音樂祭，後再舉辦台北粉絲見面會，場面堪稱熱鬧，但台灣輿論卻意外地從「她是不是該得兩岸和平獎」轉向「這會不會是統戰」？這堪稱180度的討論反轉，突顯了台灣內部在回應何謂統戰？統戰範圍到底能有多大等問題的恐懼。

這個轉折本身，其實比陳土豆是不是代表某一種統戰形式更讓人玩味。因為渠等反應說明台灣社會在對「中國文化產品」的接收上，已難再是單純的娛樂消費眼光，就跟過去的Labubu一樣，每一次一有爆紅、洗版，直到「跨海壓境台灣」，都會被放進一個更大的政治劇本裡審視。

當然，台灣社會對大陸對台統戰的警惕並非無中生有，北京確實一直在進行對台統戰的工作，這從來都不是什麼「陰謀」，問題在於台灣社會對於統戰的感受過於抽象化、甚至妖魔化，業從過往的官員、政黨、宮廟、媒體，擴溢到了流量、平台、網紅，乃至網上常說的「情感經濟」，說穿了，那就是一種「感覺」也能算上一份。

於焉，陳土豆翩然來台，落得一身「這會不會是統戰」的灰，在於台灣疑中論者質疑一個具性少數形象、又能在內地平台生存壯大，還能赴台演出的網紅，她到底何以走到登台的這一步？直線判案的結果，導向了這背後一定又是「阿共的陰謀」。

當然，網絡世界言論自由，這些問題可以問，但問題是「問到哪裡為止」？有沒有邊界？需不需要存在邊界？

如果沒有主辦單位背景、資金來源、活動安排、政治指令或言論配合的具體證據，直接把一個搞笑創作者叩倒成俗艷的統戰樣板，其實是把以為的警覺變成莫須有的反射。結果就是，凡中國大陸來的流量就是統戰，紅過台海的東西就是滲透，一旦台灣年輕人喜歡上了「中國產地」的網紅或商品，就是被認知作戰成功。這套邏輯講久了，最後不是揭穿統戰，而是先沒有了邏輯。

綜觀陳土豆能在台灣報紅，不是因為她說服了誰去接受中國，而是因為她踩中了社群短影音時代的笑點，在她的創作中，從來不帶有一絲絲的民族復興，也沒有講過一句兩岸一家親，而是一種輕快的鬧劇感。在社群傳播的現代，這種只要踩中笑點的內容，要跨海跨境流動一點都不奇怪。

針對「Labubu是否對台統戰」的爭議，在台灣社會主要被視為北京「軟性統戰」與「文化入侵」的一環，但同時也被部分民眾認為僅是單純的流行文化現象。（Getty）

就套用台灣綠營側翼最崇尚的「去中國化」來評述，陳土豆輸出的這種文化感染，本身就不是沿著邊境走，靠的是語感、節奏，乃至荒謬感和可以被共情共享的網絡情緒傳播，台灣疑中輿論的矛盾點在於，文化感染本是「去國化」的傳播，今卻因為陳土豆而先被「中國化」，後再來操作一波「去中國化」。

是以，事件留待思考的，並非陳土豆是不是統戰，而是台灣面對中國大陸流量時，只剩兩種語言：不是和平獎，就是統戰犯。在激情總是聲量大的情勢底下，所有系出中國文化流量都一概視為敵情將成為制式反應，這最後只會讓統戰概念通膨，當什麼都是統戰時，等於什麼都不是統戰。

陳土豆擅長搞笑模仿，影片為陳土豆模仿莫文蔚：

再換個角度想，陳土豆爭議之所以有趣，不在於她到底是不是統戰，而在於她照出台灣對中國大陸複雜又難以明說的心理：討厭中國政治，卻未必拒絕中國流行文化；警惕中國滲透，卻又很難阻止演算法跨境映入眼簾。更揪心的一塊則是，台灣人一方面相信、高唱台灣自由多元，卻時而對自己的文化免疫力缺乏信心。

很現實來說，兩岸關係緊張到今天，已經沒有任何中國大陸來的東西能完全去政治化，可是如果連一個搞笑網紅都只能被放進敵我敘事裡放大處理，台灣這所謂的自由社會也未免太辛苦。