「深入貫徹」比「打擊台獨」更重要　習近平七一講話的真正訊號

習近平在中共建黨105周年大會談到台灣問題後，「堅決打擊台獨分裂勢力」很快成為各家台媒的主要新聞標題，畢竟這是習近平首次在公開場合親口說出「打擊台獨」，外界自然容易把焦點放在北京對台是不是又變得更加強硬，甚至解讀為對台政策再次升高力道。



這樣的理解不能說錯，卻有點見樹不見林，綜觀習近平在105周年黨慶大會的涉台發言，重中之重的恐怕還不是「打擊台獨」四個字，而是「深入貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」。

7月1日，「慶祝中國共產黨成立105周年大會」在北京人民大會堂召開，總書記習近平發表了重要講話。（直播截圖）

先就「打擊台獨」來看，這個詞彙本來就不是什麼新政策，單單今年，中央對台工作會議2月便曾提及「堅決打擊台獨分裂勢力」，隨後的《政府工作報告》也首次把官方涉台表述由「反對台獨」提升為「打擊台獨」，之後包括懲治台獨相關司法文件，以及近期《民族團結進步促進法》所反映出的治理思維，也都圍繞反分裂、反外部干涉與法律工具持續推進。換言之，習近平的「七一講話」並沒有提出新的政策安排，「打擊台獨」固然很重要，但真正的新意其實並沒有外界想像得那麼大。（延伸閱讀：兩會2026｜「反對」變「打擊」：北京對台措辭調整釋放何種訊號？）

是以，北京這次想傳遞的訊號，就不在於增加新的政策，而在於確認既有政策。

基於對中共政治語言的陌生，很多人會直接略過「深入貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」這句話，原因不難理解，這話既抽象也不易讀懂，又太像中共文件裡常見的政治語彙，缺乏情緒，不如「打擊台獨」容易變成新聞標題。但熟悉北京政策語言的人都清楚，「貫徹」兩個字常見於中共官方話語和文件之間，中文字博大精深的要義在中共政治場域的表現再精確不過，如見「探索」、「完善」、「建立」、「寫入」等政策「動詞」，都能表現一系列政策在推進時官方認定的所處狀態，直到「貫徹」，即意味著討論結束，開始執行。這般「字斟句酌」的官式語言，不是訓詁學，而可謂中共政治的一大特徵，也無怪乎台灣方面難以明確感受差異。

國家主席習近平2019年1月提出探索「一國兩制」台灣方案，引發兩岸輿論熱議。（資料圖片）

由此仔細看習近平的用詞，他不是說要「研究完善」，又在沒有提出新的涉台方針情況下，一句要求「深入貫徹」，看似平淡之餘，便是帶有很強的執行意味——這代表的不是繼續設計政策，而是要求整個涉台系統按照既定方向全面推進，要求各個部門照著做。

回顧今年以來，北京方面其實一直在對台論述進行內容補充，從《政府工作報告》調整涉台措辭，到王滬寧去年11月逢紀念台灣光復80周年場合提出和平統一後的「七個更好」，再到國台辦上月底談論統一後的國際空間、供應鏈優勢與海外發展機遇等，北京都在向台灣拋同一個問題：和平統一之後，台灣會變成什麼樣子？直至「七一講話」的「深入貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略」一出，基本係將「內容補充」收官，對官僚發出執行的訊號。（延伸閱讀：從「台獨清單」到《民族團結法》 北京對台法律戰再升級）

2025年10月25日，紀念台灣光復80周年大會在北京召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（新華社）

用白話來說，北京過去幾年像是一直在寫一本「統一企劃書」，爾今則是草圖已定，開始施工。諸如過去外界經常猜測的，北京下一步是否還會提出什麼新的統一方案、「一國兩制台灣方案」有無進一步的填充，或和平統一是否還有新的論述可以補述，但從近半年北京一連串政策節奏來看，官方並沒有那麼熱衷於持續創造新的政治概念，而是開始反覆確認同一套政策框架，使之成為所有涉台工作的共同語言。

是以，從「七一講話」可以看出，北京真正希望固定下來的，不是某一項具體措施，而是整套對台工作的基本框架，包含交流融合、反對台獨、反對外部干涉、法律治理、融合發展乃至統一紅利，習近平通通都談到了，這些事項遂被納入最大的「總體方略」之下，而不是各自獨立存在的政策選項。

這等變化，對北京而言，自然是政策逐漸定型，但對台灣而言，則意味未來要面對的，不是突發更加激烈的對台政策，而是一套更加穩定、更具制度支撐，也更具有延續性的對台政策。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部與國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

如果說，日前國台辦提出「七個更好」，透露的是北京開始努力回答台灣社會統一之後能得到什麼，那麼習近平這次「七一講話」，則更像是在告訴整個涉台系統，這套對台論述已經沒有太多需要補充的地方。（延伸閱讀：「七個更好」談統一紅利 北京新寫台灣統一計劃書）

是以，習近平「七一講話」真正透露的，不是北京今天又把話說得更重，而是北京已經認為，這套對台政策沒有必要再反覆修改。若說過去幾年，北京一直在回答「統一是什麼」，那麼現在，北京開始回答的，已是另一個問題：如何讓這套總體方略，真正進入執行階段。