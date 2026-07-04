建黨105年｜習近平涉台論述引關注　學者：統一已進入｢實踐階段｣

7月1日，慶祝中國共產黨成立105周年大會在人民大會堂舉行，習近平在講話中提到台灣問題，他表示，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。



習近平指出，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，堅定推進祖國統一大業。



《華夏經緯網》引述華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、政治與國際關係學院教授彭韜分析，他稱，此次台論述確立「融合促統、鬥爭遏獨」雙線並進的對台工作實踐路徑；與此同時，統一已經進入「實踐階段」，是擁有務實落實措施的「系統性戰略工程」。



「深入貫徹」比「打擊台獨」更重要 習近平七一講話的真正訊號

習近平在慶祝中國共產黨成立105周年大會發表講話。（香港01直播截圖）

談及此次涉台論述對台海局勢的影響，彭韜從反獨、促融、反外部干涉三層麵進行分析。第一是反獨，彭韜指出對「台獨」分裂勢力而言，習近平講話釋放了從「堅決反對」向「堅決打擊」升級的強烈信號，標誌著反「獨」鬥爭從立場宣示轉向精準治理與主動遏控，通過法律追責、經濟斷鏈、軍事震懾等立體手段，構建起事前預警、事中遏止、事後懲戒的剛性防線。

第二是促融，彭韜表示，講話強調團結廣大台灣同胞，深化兩岸交流合作和融合發展，並明確落實台灣同胞享受同等待遇政策，標誌著融合發展從頂層設計邁向落地見效，旨在通過拉緊利益與情感紐帶，讓台灣同胞切實共享中國式現代化的發展紅利。

第三是反外部干涉，彭韜認為，習近平講話清晰劃定「台灣問題是中國核心利益中的核心」這一不可逾越的紅線，嚴正警告任何企圖「以台制華」或挾洋自重的圖謀都注定失敗。

彭韜總結，隨著中國大陸捍衛國家主權和領土完整的決心與實力日益彰顯，外部勢力干涉台海的風險劇增、收益遞減，其操弄空間正被全面擠壓，「任何越界行為都將面臨堅決反制」。