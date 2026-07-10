長征十乙火箭全球首創網繫回收！做美國沒做的事　跑出中國速度

2026年7月10日，長征十號乙運載火箭在海南成功實施了中國首次運載火箭入軌回收試驗，標誌着中國突破了運載火箭革命性降本增效的關鍵技術，為國家低成本大規模進入太空打下堅實基礎。



長征十號乙首飛成功，中國運載火箭首次實現可控回收。（央視新聞）

網繫回收：用美國人沒有的速度，做美國人沒做的事

網繫回收依靠回收船井字形阻攔索掛住火箭掛鈎緩衝制動，無需着陸支腿即可實現一子級無損回收複用。其通過將複雜的着陸機構安裝在地面（駁船），實現了箭上設備的輕量化和簡單化，能夠帶來增加運力以及提升可靠性的優勢。據概略計算，取消箭上着陸支腿後，火箭一子級可以減少數噸重量，對應提升幾百千克入軌載荷；亦可將節省的重量用於燃料、結構和/或防護冗餘，提高火箭可靠性。截至目前，中國是唯一將這項技術用於實踐的國家。

2026年1月，與長征十號試驗箭開展海上濺落試驗的領航者號回收船。（觀察者網）

網繫回收目前主要配套對象是長征十號甲和長征十號乙兩款火箭，它們的液氧煤油動力一子級（即複用部分）通用，區別主要在二子級和載荷上。其中，長征十號甲配備液氧煤油二子級，將承擔夢舟載人飛船和天舟貨運飛船發射任務；長征十號乙則搭配液氧甲烷二子級，承擔貨運和商業發射任務。

這一規劃體現了充分利用資源、高效搞航天的一貫思路：載人火箭不應局限於個別用途，而應參與衛星互聯網等國家急需的太空基礎設施建設，為發展經濟和造福人民做出直接貢獻。

但需要注意的是，作為人員載具，火箭的可靠性須滿足最高標準。以中國現役載人火箭長征2F為例，其當前可靠性估值已高達0.99052、安全性評估值達0.999961（即單次發射任務失敗概率≤0.948%，單個航天員遭遇致命危險的概率≤0.0039%）。

火箭既要極端可靠，又要壓低成本，還要快速實現、高頻使用，中國科技工作者給出了網繫回收的解決方案：通過回收複用降低成本和提高頻次；通過將回收機構集中部署在地面，簡化了箭上設備，提升了可靠性和運力。根據計劃，長征十號甲不遲於2027年即有望載人首飛。與之對照，美國獵鷹9號在首飛已經10年、積累84次飛行經驗後，才首次執行載人任務。

既要載人、又要複用，中國很可能將跑出其它國家所未有的中國速度。

網繫 & 支腿，只要合適的路線，我們都在嘗試

在長征十號乙勇奪桂冠的同時，中國採用國際流行的支腿回收技術的火箭也進入了入軌回收試驗撞線衝刺階段，藍箭航天朱雀三號、航天八院長征十二號甲和中國商火長征十二號乙都非常有希望在今年實現夢想。

不同路線各具特點，適用不同場景。

支腿回收將主要回收機構安裝在一子級箭體上，通過展開着陸支腿緩衝支撐，使箭體垂直降落於陸地場坪或者海上船隻。該方案對火箭運力有所影響，但優勢在於地面系統建設周期較短、總體實現成本較低。以陸地回收為例，回收場系統由1個幾十米見方硬化場坪、1-2個集裝箱測控方艙和部分輔助車輛組成，幾個月即可建成，費用比網繫低一個數量級。目前國內絕大多數複用型號都選擇了支腿路線。

安裝了著陸支腿的朱雀三號遙二火箭也計畫於近期開展入軌回收試驗。（觀察者網）

值得一提的是，無論什麼回收方式，其所涉及的動力、氣動、控制、防護以及複用檢測等關鍵技術都高度類似，只是在結構設計和捕獲方式上有所區別，這意味着型號未來有可能按需變更路線。例如隨着網繫回收、筷子夾等技術「白菜化」，一些型號也可以去掉支腿，實現更大運力。

火箭複用時代，「快」或成第一競爭力

隨着中國突破火箭回收技術有無難題，較早藉此實現持續穩定發射能力的企業，將有望掌握更多市場議價權和發展敘事。

衛星互聯網組網是可預見將來中國商業航天的最主要發射任務，而組網多以「倍率群發」的方式進行。即，假設設計方案是每個軌道部署36顆衛星，那麼理想發射方案是一箭36星一次完成，或者一箭18星兩次完成（再細分則效率低，意義不大）。

但以上並不是全部約束。例如從產品性能和研製成本的角度出發，星座方無疑期望能將單顆衛星做得大一些，但火箭方的想法正好相反，這就涉及星箭雙方的協調。這種協調不僅涉及衛星的數量、大小和尺寸，也涉及費用、星箭接口設計、發射場保障配套、任務實施流程等方方面面，很大程度將定義後續價格和服務形態。

2026年5月，進行射前準備的千帆DTC01手機直連衛星。（觀察者網）

上圖是2026年5月，進行射前準備的千帆DTC01手機直連衛星。不難看出，衛星需要翻轉才能與火箭對接。翻轉會造成受力變化，衛星必須進行針對性設計。如果有條件，衛星方更期望全程不翻轉 - 垂直堆疊、垂直合罩、垂直轉運、垂直對接，但這需要與火箭方協同，確保後者廠房、設備和人員能夠支持。顯然，方案涉及大宗基礎設施建設和設備採購，確定後就不易更改，因此較晚參與項目的火箭公司一般只能遵循既有條款。

目前，中國衛星互聯網市場處於「星等箭」的狀態，千帆等星座組網進度慢於預期。在這種情況下，率先實現高頻次履約的火箭公司除了有望獲取可觀收益，還將掌握更多更重要的議價權，取得長期先發優勢。

火箭回收，打響了新一輪市場迭代和演進的發令槍。

受益的終歸是我們大家。

【本文獲《觀察者網》授權刊載。】

