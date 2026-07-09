外媒評中國空軍全球第二僅次美國　國防部：已進入戰略轉型關鍵期

中國空軍最新運-20宣傳片近日引發熱議，外界高度關注其戰略投送能力的升級。9日，國防部發言人陳曦在記者會上回應記者如何評價外媒指「中國空軍已成為僅次於美國空軍的全球第二大空中作戰力量」時，他表示中國空軍已進入「空天一體、攻防兼備」戰略轉型關鍵期。



國防部發言人陳曦。（國防部網）

據「國防部發佈」微信公眾號消息，9日國防部新聞發言人陳曦主持例行記者會，有記者提問，針對近期運-20飛機發佈最新宣傳片，中國空軍戰略投送力量轉型升級成為熱議話題，阿拉伯防務網刊文稱，中國空軍已成為僅次於美國空軍的全球第二大空中作戰力量，對此他回應指，中國空軍近年已進入「空天一體、攻防兼備」的戰略轉型關鍵期。

陳曦表示，從殲-20、殲-16、殲-10系列等新型戰機奮飛戰備，到運-20系列飛機拓展航跡，再到轟炸機、預警機等體系支撐，中國空軍的戰略打擊、預警、防禦和投送能力正不斷提升。

他又強調，中國空軍正加快現代化建設步伐，面向未來構建力量體系，始終做捍衛國家主權、安全、發展利益的「藍天長城」，勇當祖國空天安全和地區和平穩定的堅定守護者。

運-20列裝空軍十周年之際，官方推出宣傳片《扶搖直上九萬里》。（央視新聞）

據《聯合日報》報道，摩洛哥《阿拉伯防務》網站近日發表分析文章，認為中國空軍（不含海軍航空兵）目前擁有逾2300架戰鬥機，編成約110至130個中隊，從機隊規模、機型多樣性及現代化水平等多個維度來看，整體實力已超越俄羅斯，僅次於美國。

文章指出，中國空軍裝備了大量國產先進機型，機隊結構全面現代化，包括600餘架殲-10系列中型多用途戰鬥機、450餘架殲-11系列重型空優戰鬥機、400餘架殲-16系列重型多用途戰鬥機、270餘架殲轟-7系列戰鬥轟炸機、400餘架殲-20系列隱身戰鬥機、50餘架正逐步列裝的殲-35系列隱身戰鬥機。

如今，殲-20已成為中國現代空中力量的核心支柱。此外，中國空軍還擁有50餘架蘇-27SK/UBK、97架蘇-30MKK/MK2及24架蘇-35SK，以及擁有經過深度升級的第四代、四代半和第五代隱身戰鬥機，並已開始探索第六代技術。文章最後指，憑藉數量與技術上的雙重積累，中國已鞏固其世界第二大空中力量的地位。