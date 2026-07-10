中國「打包房屋」賣全球　起樓如同拆快遞　公寓僅用2周拼裝成型

你能想像嗎？蓋房子還可以「拆快遞」。最近，一種來自中國的模塊化建築在海外持續「圈粉」。



模塊化建築，是指把建築拆成一個個模塊，在工廠裏完成製造，再運到現場拼裝成型，是預製建築中集成度更高的一種模式。深圳海關數據顯示，今年前四個月，中國企業經深圳口岸出口活動房屋16.8億元（人民幣，下同），按年增長19.6%，出口150多個國家和地區。

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模塊化建築變身「巨型快遞」 海外回頭客持續加單

英國客商表示，他採購的中國製造模塊化養老公寓，63個模塊從中國工廠發運，抵達英國港口後，僅用兩周就完成現場吊裝。巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）客商說，84個從中國發出的「巨型快遞」漂洋過海一個多月，落地變成一座功能齊全的酒店。

海外客戶的持續「復購」，正是對「中國建造」新模式最直接的認可。除了酒店、養老公寓、宿舍和辦公樓，全球數據中心的大量建設也助推了中國國產模塊化建築在海外走紅。

某數字能源裝備有限公司負責人說，這兩年模塊化數據中心的業務需求，在全球範圍發展迅猛，已經累計交付了超過1000兆瓦裝機容量的模塊預製數據中心項目，涵蓋馬來西亞、印尼、中東、意大利等國家和地區。

把房子「打包」賣向全球 打開千億美元市場

在位於廣東深圳的一智能建造產業園，看不到腳手架，感受不到揚塵，只有4層樓高的立體工廠在忙碌生產，園區年交付能力約2萬到3萬個模塊化建築。

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這不是普通的活動板房，而是模塊化建築——簡單說，就是把房子的天花板、地板、水電管線，甚至連衛生間的防水層，全部在工廠裏流水線造好，再運到海外像搭積木一樣現場拼裝。

跟傳統工地先搭架子、再砌磚、再抹灰、再裝修的串聯施工完全不同，工廠裏是並行作業。加上自動化立體倉庫和智能化生產線的運用，相比傳統建築，模塊化建築的施工周期能縮短60%以上。而要像生產工業品一樣造房子，源頭的設計思路也得改變——每根鋼筋在哪個位置，螺絲釘在哪裏，都是要定位的，要以毫米為單位來控制它的誤差和精度。

模塊化建築的高效精準，也為其打開了廣闊的市場空間。有市場研究機構預測，到2030年，全球模塊化建築市場規模將突破1428億美元（約1.12萬億港元）。從設計研發、智能生產到遠洋物流、海外安裝，中國正憑藉全產業鏈優勢，把「造房子」變成一門標準的工業品出口生意。

中國建築正在用硬實力，把房子「打包」賣向全球。