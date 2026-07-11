中國運載火箭網繫回收結束美國低軌空間「圈地」運動
7月10日，海南商業航天發射場。長征十號乙運載火箭點火升空，約6分鐘後，一子級垂直返回，在「領航者」號回收船上通過網繫捕獲方式成功回收。這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，也是全球首次實現運載火箭海上網繫回收。中國成為繼美國之後，全球第二個掌握大運力可回收火箭技術的國家。但這件事的意義，遠不止於「中國會回收火箭了」。
長征十號乙作為「長征」家族的較新成員，重複使用狀態下近地軌道運載能力16噸。這次發射最亮眼的，當然是全球第一次應用的網繫回收方案。過去十年，全球可重複使用火箭只有兩條被驗證的路線，都是SpaceX開創的：獵鷹9號的著陸腿垂直回收，以及星艦正在驗證的機械臂捕獲。長征十號乙走的是第三條路：取消著陸腿，在海上平台張開「井」字形高強度緩衝攔阻網繫，配合箭上掛索機構實現箭體捕獲。這個方案，從立項到首飛成功，歷時不到一年。
重複使用火箭技術對中國的意義是超乎想像的，不僅為衛星組網、深空探測、載人登月等任務，提供了更加經濟可行的方案，也能大幅提升中國航天器進出空間的能力。根據相關消息，這次回收的一子級，預計在年底前完成復用飛行。從「首飛即回收」到「年內即復用」，中國正在以肉眼可見的速度，跨過火箭門口的技術門檻。在這個領域實現突破，意義遠不止「也能回收火箭」這一點，而是中國將美國在低軌星座組網領域，保持了7年的壟斷優勢，給打破了。
2019年5月，SpaceX發射了首批60枚「星鏈」衛星，實現了低軌星座組網的首次部署。這個壟斷地位，美國保持了7年之久，這個地位帶給美國的優勢，遠不止「星鏈」系統。如果沒有競爭者，這個優勢積累一段時間，甚至可能幫助美國鎖死其他國家的航天計劃，讓美國成為太空的霸主。但現在，已經做不到了。
截至目前，SpaceX在軌運行的星鏈衛星超過1.2顆，佔全球六成以上，中國在軌衛星僅在1300至1900顆之間，這個差距不是「差一點」，幾乎是數量級上的差距。
而且和美國的競爭過程中，中國目前也難搶到低軌資源。國際電信聯盟對頻軌資源實行「先登先佔」原則。低軌黃金軌道和核心頻段都是全球稀缺資產，提前鎖定頻軌資源，就是搶佔未來數十年數字經濟、國防安全的戰略主動權，申報後就必須在7年內發射首顆衛星，14年內完成全部部署，否則資源將被收回。
SpaceX憑借獵鷹9號的高頻回收能力，擁有目前全球獨一無二的低成本、高效率批量發射能力。這是它敢於提出10萬甚至100萬顆衛星規劃的最終底氣。SpaceX的獵鷹9號，就是依靠超低成本，支撐起了「星鏈」的龐大發射計劃，成本只有1.8萬/公斤。中國傳統的商業航天發射成本，再低也要5萬以上。
另外，「星鏈」本身，其軍事價值也很高。在俄烏衝突中，烏克蘭軍隊高度依賴「星鏈」系統，不管是戰場通訊，還是無人機打擊，幾乎都離不開「星鏈」。在美以對伊朗的軍事行動中，由星鏈導引的自殺式無人機同樣戰果顯著。
五角大樓是「星鏈」系統的大股東，如果任憑美國利用「獵鷹」和「星鏈」，將地球最好的低軌資源佔領，滿天都是「星鏈」衛星，那麼其他國家的航天發射就再無安全可言。美國甚至可以利用這點，瘋狂掠奪他國財富。這些年來，美國也毫不掩飾自己的太空霸權野心。
過去，中國低軌星座組網缺少「獵鷹9」那樣的商業火箭和回收技術，這是一個產業堵點。雖然中國有星座規劃，也有衛星產能，但沒有足夠便宜、足夠快的火箭把它們送上去。現在，長征十號乙補上了這一環，運載能力與獵鷹9號相當，技術應該已經成熟，現在就要靠發射次數來驗證。
相信未來幾年裏，中美每年200次以上航天發射記錄，將是一種常態。2025年，中國完成了92次發射，美國完成193次，其中SpaceX獨佔165次。2026年，中國的目標是能夠達到140次，如果回收技術能夠大批量運用，一年發射200次是常事。
截至去年，中方已經提交了超過20萬顆衛星的頻軌資源申請，這些資源必須在規定時間內完成部署，否則就會失效，這是一場與時間賽跑的「佔位戰」。目前中國也有相應的規劃，兩大低軌星座項目，「千帆星座」和「國網星座」，合計規劃約2.8萬顆衛星，其中千帆星座已經發射了238顆，計劃年內達到324顆，但是對比星鏈超1.2萬顆的在軌規模，還有很長的距離需要追趕。
中國這次火箭回收的成功，對整個人類而言也是一件幸事。這意味著，在低軌空間，終於有了競爭局面，而不是美國一家獨大。
低軌空間是人類的共同資源，「先登先佔」的規則天然有利於先發者。美國憑借技術優勢和商業生態成熟度，利用商業公司的行為，試圖壟斷這個公共資源。
美國一旦形成壟斷，那就是收割全球的工具，當年的GPS就是這樣，控制了多少國家的經濟、數字和信息命脈。最近幾年，非洲國家越來越選擇中國的「北斗」，有些國家甚至退出了GPS，這就是「競爭」的好處。
中國的突破，打破的不僅是美國的技術壟斷，也破壞了「誰先佔誰永久擁有」的資源分配格局。兩個大國都具備大規模進入低軌空間的能力後，軌道資源的分配才可能從「單邊圈地」走向某種程度的制衡。一旦中國建成了千帆星座和國網星座，對於全球其他國家而言，他們將擁有一個「星鏈」之外的選項。
長征十號乙火箭採網繫回收 外媒讚中國航天突破：加速追趕SpaceX