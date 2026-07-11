中國運載火箭網繫回收結束美國低軌空間「圈地」運動

7月10日，海南商業航天發射場。長征十號乙運載火箭點火升空，約6分鐘後，一子級垂直返回，在「領航者」號回收船上通過網繫捕獲方式成功回收。這是中國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，也是全球首次實現運載火箭海上網繫回收。中國成為繼美國之後，全球第二個掌握大運力可回收火箭技術的國家。但這件事的意義，遠不止於「中國會回收火箭了」。



這是海上回收平台通過網繫捕獲方式成功回收長征十號乙運載火箭一子級（無人機照片）。（新華社）

長征十號乙作為「長征」家族的較新成員，重複使用狀態下近地軌道運載能力16噸。這次發射最亮眼的，當然是全球第一次應用的網繫回收方案。過去十年，全球可重複使用火箭只有兩條被驗證的路線，都是SpaceX開創的：獵鷹9號的著陸腿垂直回收，以及星艦正在驗證的機械臂捕獲。長征十號乙走的是第三條路：取消著陸腿，在海上平台張開「井」字形高強度緩衝攔阻網繫，配合箭上掛索機構實現箭體捕獲。這個方案，從立項到首飛成功，歷時不到一年。

重複使用火箭技術對中國的意義是超乎想像的，不僅為衛星組網、深空探測、載人登月等任務，提供了更加經濟可行的方案，也能大幅提升中國航天器進出空間的能力。根據相關消息，這次回收的一子級，預計在年底前完成復用飛行。從「首飛即回收」到「年內即復用」，中國正在以肉眼可見的速度，跨過火箭門口的技術門檻。在這個領域實現突破，意義遠不止「也能回收火箭」這一點，而是中國將美國在低軌星座組網領域，保持了7年的壟斷優勢，給打破了。

2019年5月，SpaceX發射了首批60枚「星鏈」衛星，實現了低軌星座組網的首次部署。這個壟斷地位，美國保持了7年之久，這個地位帶給美國的優勢，遠不止「星鏈」系統。如果沒有競爭者，這個優勢積累一段時間，甚至可能幫助美國鎖死其他國家的航天計劃，讓美國成為太空的霸主。但現在，已經做不到了。

2026年4月6日，在美國加州洛杉磯威尼斯海灘，一名路人拍攝獵鷹9號火箭搭載星鏈衛星劃過天空留下的軌跡。（Reuters）

截至目前，SpaceX在軌運行的星鏈衛星超過1.2顆，佔全球六成以上，中國在軌衛星僅在1300至1900顆之間，這個差距不是「差一點」，幾乎是數量級上的差距。

而且和美國的競爭過程中，中國目前也難搶到低軌資源。國際電信聯盟對頻軌資源實行「先登先佔」原則。低軌黃金軌道和核心頻段都是全球稀缺資產，提前鎖定頻軌資源，就是搶佔未來數十年數字經濟、國防安全的戰略主動權，申報後就必須在7年內發射首顆衛星，14年內完成全部部署，否則資源將被收回。

SpaceX憑借獵鷹9號的高頻回收能力，擁有目前全球獨一無二的低成本、高效率批量發射能力。這是它敢於提出10萬甚至100萬顆衛星規劃的最終底氣。SpaceX的獵鷹9號，就是依靠超低成本，支撐起了「星鏈」的龐大發射計劃，成本只有1.8萬/公斤。中國傳統的商業航天發射成本，再低也要5萬以上。

2026年2月14日：一枚SpaceX獵鷹9號火箭搭載著24顆星鏈網絡衛星，在日落時分從范登堡太空軍基地發射升空。（GettyImages）

另外，「星鏈」本身，其軍事價值也很高。在俄烏衝突中，烏克蘭軍隊高度依賴「星鏈」系統，不管是戰場通訊，還是無人機打擊，幾乎都離不開「星鏈」。在美以對伊朗的軍事行動中，由星鏈導引的自殺式無人機同樣戰果顯著。

五角大樓是「星鏈」系統的大股東，如果任憑美國利用「獵鷹」和「星鏈」，將地球最好的低軌資源佔領，滿天都是「星鏈」衛星，那麼其他國家的航天發射就再無安全可言。美國甚至可以利用這點，瘋狂掠奪他國財富。這些年來，美國也毫不掩飾自己的太空霸權野心。

星鏈的可用範圍地圖。（網站截圖）

2025年1月10日，SpaceX的Falcon 9火箭裝着星鏈衛星在佛羅里達州發射。（Reuters）

過去，中國低軌星座組網缺少「獵鷹9」那樣的商業火箭和回收技術，這是一個產業堵點。雖然中國有星座規劃，也有衛星產能，但沒有足夠便宜、足夠快的火箭把它們送上去。現在，長征十號乙補上了這一環，運載能力與獵鷹9號相當，技術應該已經成熟，現在就要靠發射次數來驗證。

相信未來幾年裏，中美每年200次以上航天發射記錄，將是一種常態。2025年，中國完成了92次發射，美國完成193次，其中SpaceX獨佔165次。2026年，中國的目標是能夠達到140次，如果回收技術能夠大批量運用，一年發射200次是常事。

長征十號乙運載火箭成功發射。（新華社）

截至去年，中方已經提交了超過20萬顆衛星的頻軌資源申請，這些資源必須在規定時間內完成部署，否則就會失效，這是一場與時間賽跑的「佔位戰」。目前中國也有相應的規劃，兩大低軌星座項目，「千帆星座」和「國網星座」，合計規劃約2.8萬顆衛星，其中千帆星座已經發射了238顆，計劃年內達到324顆，但是對比星鏈超1.2萬顆的在軌規模，還有很長的距離需要追趕。

中國這次火箭回收的成功，對整個人類而言也是一件幸事。這意味著，在低軌空間，終於有了競爭局面，而不是美國一家獨大。

低軌空間是人類的共同資源，「先登先佔」的規則天然有利於先發者。美國憑借技術優勢和商業生態成熟度，利用商業公司的行為，試圖壟斷這個公共資源。

「千帆星座」正在組網，預計2030年底完成。圖為第二批「千帆星座」組網星2024年在太原衛星發射中心升空 。（網上圖片）

美國一旦形成壟斷，那就是收割全球的工具，當年的GPS就是這樣，控制了多少國家的經濟、數字和信息命脈。最近幾年，非洲國家越來越選擇中國的「北斗」，有些國家甚至退出了GPS，這就是「競爭」的好處。

中國的突破，打破的不僅是美國的技術壟斷，也破壞了「誰先佔誰永久擁有」的資源分配格局。兩個大國都具備大規模進入低軌空間的能力後，軌道資源的分配才可能從「單邊圈地」走向某種程度的制衡。一旦中國建成了千帆星座和國網星座，對於全球其他國家而言，他們將擁有一個「星鏈」之外的選項。

長征十號乙火箭採網繫回收 外媒讚中國航天突破：加速追趕SpaceX