200多年來首次：中國正在搶佔世界科技革命的制高點

最近，中國在人工智能（AI）領域的動作備受矚目。2018年中國開始舉辦的世界人工智能大會規格在今年大幅提升，中國國家主席習近平與多位外國政要共同出席。在中國主導之下，29個國家代表簽署協定，共同成立世界人工智能合作組織，總部設在上海。這意味着中國將持續投入資源來抓住新一輪科技革命的歷史機遇。



今年世界人工智能大會（WAIC 2026）。（觀察者網）

與政府層面釋放的信號同時發生的是，來自於北京的新興AI公司月之暗面發布新一代大模型Kimi K3，參數規模高達2.8萬億，一躍成為全球最大的開源模型。目前海內外的多方訊息均表明，Kimi K3已經顯著縮小中國大模型與美國頂尖大模型的差距，正式躋身世界第一梯隊。這是繼2025年1月DeepSeek的R1模型震驚海內外之後，又一個在美國科技圈引發震動的中國大模型。如果說DeepSeek的橫空出世還只是個例，那麼當Kimi K3驚豔亮相，足以說明中國AI正在快速進步。

放眼全球，目前能在AI領域牢牢佔據第一梯隊的國家只有美國和中國，除此之外的國家，哪怕是依舊發達的歐盟國家、英國、日本，都與美國、中國存在較大差距。這是人類自18世紀60年代第一次科技革命以來，中國首次在全球科技革命中佔據第一梯隊。可以說，能否抓住科技革命的機遇，直接決定今後中國的國運。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

科學技術是第一生產力，自18世紀60年代工業革命開啟的第一次科技革命以來，科技已經成為國家崛起、經濟發展、工業進步、人民生活水平提高的一個決定性因素。

因為清朝的閉關鎖國、盲目自大，當英國開啟第一次科技革命之後，清朝已經大幅落後於世界發展潮流，從而才有了1840年鴉片戰爭以來歐洲強國對清朝的降維打擊。當歐洲強國與美國在19世紀中後期開始第二次科技革命的時候，彼時的中國在腐朽的清朝的統治之下早已內憂外患，只能再次錯過歷史機遇，雖有洋務運動，但終究以失敗告終。當美國在20世紀中期開始第三次科技革命的時候，中國又因為1949年之後的極左政策錯誤而錯失機遇，直到1978年改革開放之後中國才全面學習和引進第三次科技革命的成果，從而崛起為全球第二大經濟體。

在過去的200多年，中國遺憾錯過第一次、第二次科技革命，只是抓住第三次科技革命後半場的歷史機遇。所幸的是，經過1949年的革命建國讓國家重新恢復主權統一、社會穩定與1978年改革開放以來對於經濟、工業、教育和科技的持續重視，今天中國已經具備抓住以AI為代表的第四次科技革命歷史機遇的現實條件。

B站一名教育科普博主「耿同學講故事」在中國學界掀起打假風暴。（bilibili）

諾貝爾物理學獎得主楊振寧在1990年代曾認為，有四個因素對21世紀的中國科技發展起決定性的作用：一是人口眾多的中國擁有千百萬極聰明的青年；二是儒家文化注重個人勤奮和忍耐，重視子女教育，有利於培養出一代又一代勤奮而有紀律的青年；三是對科技重要性的認識已經成為全民共識；四是1978年起，中國經濟猛進，在21世紀必會成為世界工業強國之一。在他看來，隨着改革開放以來經濟騰飛與對於科教的投入，中國極可能在21世紀成為一個世界級的科技強國。

現在來看，中國能與美國共同成為以AI為代表的第四次科技革命的兩個主角，足以說明楊振寧在30年前的預測已經成為現實。不過世人在為今天中國的科技進步感到高興的同時，還應該清醒認識到中國與美國在原始創新、基礎研究層面仍然存在明顯差距，中國科技發展依然面臨學術造假、學術腐敗、過度行政化、官僚主義的嚴重侵蝕，今年耿同學的學術打假正是對中國科學現狀的當頭棒喝。

滿招損，謙受益。改革開放以來中國科學的巨大進步已經證明中國的能力和潛力，但怎麼抓住以AI為代表的第四次科技革命的歷史機遇，怎麼為AI產業、科技創新營造法治、開放、包容、公平的環境，怎麼讓科技進步的成果公平惠及全民，怎麼以道駕術、為AI的潛在風險建立防護機制，是當下中國亟需認真對待的命題。