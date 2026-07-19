2026世界人工智能大會｜中國AI的開放邏輯

明者因時而變，知者隨事而制。

2026世界人工智能大會（WAIC）正在上海舉行。

2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高級別會議於7月17日至20日在上海舉行。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

譚主在現場，聽著不同語言討論這項一日千里的技術——有人看到了機遇，有人看到了競爭，有人看到了風險，還有人看到了鴻溝。

這些期待與焦慮交織的討論，指向了更深層的問題，對應著習近平主席在大會開幕當天，向世界提出的四個時代之問：

「當機器開始思考，人類如何與之相處？當算法參與決策，安全如何保障？當技術挑戰倫理，治理如何跟上？當鴻溝不斷拉大，普惠如何實現？」

於是，譚主拿著這四個問題，與會議主辦方之一的國家發展改革委相關人士，以及會場內外的多邊國際組織代表、中外學者、頭部AI企業研究員進行了交流。

他們的回答各有側重，但最終都指向了同一個方向——開放，這也正是習近平主席講話中的一個關鍵詞。

這種共識本身就很有意思。如果以外媒報道作為觀察窗口，過去十年他們描述中國AI的關鍵詞，經歷了明顯的轉變——從早期的「追趕者」，到後來警惕的「戰略競爭者」，再到今天頻頻出現的「規則制定者」「開源倡導者」。

圍繞習近平主席的講話，討論變得更加聚焦：中國的開放理念，如何為人工智能技術提供一套新的框架？

如果從社會運行的幾個關鍵視角切入：技術、生產、資源、秩序——對應到人工智能，就是算力與模型、應用與場景、數據與語料、規則與治理。

在每一個維度上，中國都在用自己的開放實踐，描繪新的秩序。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

「 01 」

習近平主席提到，人工智能是世界經濟增長的新引擎和新舊動能轉換的加速器。

而只有做到「開源開放、合作共享」，增長的方向從規模崇拜轉向普惠時，人工智能技術才能真正助力發展。

理解這一判斷，可以從會場的一個細節說起。

走進大會展區，譚主有一個直觀的感受：大模型不再是話題中心了。

就在大會開始前，月之暗面發佈了全球最大規模的開源模型Kimi K3。譚主本以為，這將成為當天的明星話題。但在逛展的時候，感受到的卻是一種專注——各個展商都在專注自己的應用場景，專注技術如何落到一個具體的行業、一個具體的問題裡。

這在一定意義上，回答了技術發展的價值取向問題：

行業正加速走向通用人工智能。過去，主流信仰是「規模法則」——堆更多算力、卷更大模型。但極致的人工智能技術，能帶來各國的普遍增長嗎？

被稱為「矽谷精神之父」的凱文·凱利就告訴譚主，他是「規模法則」的懷疑者之一。堆算力、加數據、投能源，他認為是不可持續的。

與之對應的，是中國的行動——義無反顧地選擇開源、共享，幫助其他後發國家。

大會期間，國家發展改革委發佈了一份名為《人工智能合作發展行動計劃》的文件，其中，有一條叫「智能算力普惠行動」——措辭不是「輸出」，而是「聯通」。

落到具體案例中，GeoGPT地學基礎模型已服務145個國家、5.5萬名科研工作者；馬來西亞橡膠加工從業者在用中國的小模型算法優化勞作方式。

這正是以普惠實現發展的體現。

7月17日上午，國家主席習近平出席2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議開幕式並發表主旨講話。（路透社）

「 02 」

習近平主席提到，應當共同反對在人工智能領域泛化國家安全概念、把本國安全淩駕於他國安全之上的做法。

理解這句話，需要從今天人工智能的發展階段說起——人工智能正從數字世界走向物理世界。

譚主在大會現場，對此深有感受。

譚主瞭解到，本次大會有近200家採購團，約三分之一來自海外，需求覆蓋了各種行業、各種場景。

隨著人工智能進入能源、製造、醫療、科研和城市運行等領域，它正成為重新組織現實世界的一種底層能力。

這使得人工智能逐漸從輔助工具變成了決策和行為主體，算法的判斷正在影響一個人的生命財產安全，乃至一個社會的公正。

那麼，這時，安全如何保障？

從國際社會的反應來看，部分國家禁用他國大模型，泛化國家安全審查，製造科技「斷鏈」。

這就引發了一個追問：當智能應用走向全社會，以鄰為壑的安全觀還管用嗎？

如果把外面的技術擋在門外，既擋不住算法風險本身的跨界擴散，也拒絕了一個更務實的出路：在真實場景中共同測試、共同迭代、共同建立追責機制。

《人工智能合作發展行動計劃》裡，有一條叫「安全治理協作行動」——明確提出共建安全治理機制，加強信息共享和應急處置合作。措辭不是「各自防範」，而是「協作」。

智利電網就用上了中國的「數字智腦」，幫助這個國家保障能源動脈的平穩運行。

這背後是一種「安全共擔」的理念——在真實場景中一起發現問題、一起迭代。

譚主瞭解到，隨著智能體和具身智能進入產業，智能體身份怎樣識別、不同智能體怎樣調用工具和協同工作、人機協作怎樣劃分邊界，都將成為標準共建的具體對象。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

「 03 」

習近平主席提到，要用全人類共同價值塑造人工智能的價值觀。

如果說前兩個層面回答的是「往哪裡走」，那麼，方向對了之後，怎麼走同樣重要。

凱文·凱利分享了一個觀察：「目前大多數模型都處於一個非常相似的文化空間，給出相似的答案，帶著相似的偏見。這可能是因為它們所接受的訓練材料是相同的。」

如今，數據供給正從早期的「大水漫灌」進入追求優質語料的精細化階段——各國前沿實驗室現在普遍採用高質量合成數據進行訓練。

問題是，用單一標準來判斷什麼是「優質」，能否代表多元世界？

如果標準由技術先發者單方面制定，全球南方大量的口述文化、本土知識、小語種，很可能在清洗過程中被判定為「不規範」甚至「噪聲」。

紐約大學教授阿倫·桑德拉拉詹告訴譚主，算法質量取決於訓練數據，而數據本身可能包含歷史上不公平、有偏見的決策——要主動糾偏，確保它不排斥某些人群。

不過，有了這一認識還不夠。可以更進一步思考的問題是，如果連「什麼是偏見」都由一種文明單方面定義，那「糾偏」本身就可能造成新的偏見。

因此，中國在做的，不是「篩選」數據，而是「共建」語料庫。《人工智能合作發展行動計劃》第一條就寫著「優質數據供給行動」，正計劃推動多語種語料共建共享。

過去幾百年的國際秩序，很大程度上是由先發國家的語言、技術和制度框架塑造的。那些沒有被充分書寫的知識和文明，天然處於劣勢。

而人工智能時代的語料庫建設，給了我們一個新的機會，不是去複製舊的知識權力結構，而是讓更多文明平等地參與定義「什麼是重要的知識」。

中國選擇的「共建」，正是在這個機會面前作出的回答。

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

「 04 」

習近平主席提到，加強人工智能發展戰略、治理規則、技術標準的對接協調，早日形成具有廣泛共識的全球治理框架。

這其中提到的治理問題，是很多人關注今年大會的一個重要層面。

今年的大會，一票難求。

一位連續三年負責海外企業需求對接的參會者告訴譚主，第一年她邀請海外客戶，有些人還不了解這個大會；今年，不少客戶「擠破頭」想來，她手裡已經沒票了。

阿倫·桑德拉拉詹告訴譚主：今年的大會重點討論「全球AI治理」，本身就很有信號意義。

先發國家手握模型、算力、數據和標準，難免想固化這種優勢，治理規則就是他們的抓手。

中歐數字協會主席路易吉·甘巴爾代拉就向譚主表達了一個擔憂：AI可能會把國家分成兩類，一類賣AI、有自己的產業，另一類只能買AI、沒有自己的產業。

問題是，誰建立了先發優勢，誰就獨攬規則制定權嗎？

從2023年的《全球人工智能治理倡議》，到聯合國大會的「加強人工智能能力建設國際合作」決議，再到《人工智能全球治理行動計劃》，中國給出的回答一以貫之：規則不是先到先得。

《人工智能合作發展行動計劃》裡，「規則標準共建行動」的措辭不是「輸出」規則，而是「共建」。

當技術、應用、數據和規則的四重變革同時湧來，為了讓人工智能成為各國共同參與、共同受益的公共產品，「中國願以更加開放的姿態、更加務實的行動、更加長遠的目光，同各方一道把握和應對人工智能發展的機遇和挑戰，攜手共創人類社會更加美好的未來！」

這份答案，正在被越來越多人聽見。

氣象人工智能賦能全民早期預警展亮相2025世界人工智能大會展覽。（中國氣象新聞網）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

2026世界人工智能大會（WAIC）展區。（路透社）

本卜獲央視旗下新媒體「玉淵潭天」授權轉載。

