竹知了風波沒必要上綱上線　華為余承東要學習雷軍的自嘲

網路是一個讓人增長知識的地方，一款估計不少地區的人從未聽說過的中國傳統民間竹製發聲玩具竹知了，竟然因為華為公司高管余承東而爆火。據說，有網民用竹知了模仿一場華為發布會現場的驚歎聲音，配上與余承東的標誌性發言相似的「1000萬以內最好的玩具」、「搖搖領先」等話語，製作玩梗視頻，卻遭到華為法務部門以侵權為由進行集中投訴，以至於一批玩梗視頻被平台下架。華為法務部門的集中投訴行為引起大量網民的不滿，導致玩梗視頻「越刪除、越火爆」。



面對愈演愈烈的公關危機，8月4日晚，華為公司旗下的鴻蒙智行發布情況說明，聲稱「投訴針對的是長期存在的惡意剪輯、仿冒高管聲音、AI醜化肖像、侮辱誹謗等內容，並非針對玩具」。

鴻蒙智行表示，「截至8月4日晚，共監測到相關網絡訊息累計5.6萬餘條」，「我們實際對其中171條具體侵權內容發起投訴，平台反饋下架144條」，「相關投訴均有明確侵權事實和留存證據，不存在僅為正常把玩、製作、展示或者銷售『竹知了』的內容」。然而網絡輿情的反饋與鴻蒙智行的說法存在明顯不同，不少網民指出有的正常把玩竹知了的視頻都被無辜牽連。

那麼，怎麼看竹知了風波？竹知了風波混雜多個問題，應該具體問題具體分析。第一，網民有調侃、玩梗的自由，公眾有監督、批評華為公司和余承東的權利。網民製作玩梗視頻是很正常的現象，不過是為了笑一笑，營造喜劇效果，根本沒必要大驚小怪。

華為作為一家公司，余承東作為一個被認為口無遮攔的企業高管和名人，理當以「有則改之，無則加勉」的開放胸懷來面對批評或調侃視頻，而非反應過度。只要不是顯而易見的侵權、誹謗，何必在意甚至費時費力去集中投訴？

中國傳統玩具「竹知了」搖動時發出的「哇哇」聲，被網民發現與華為發布會現場觀眾的驚歎聲高度相似。（抖音截圖）

第二，像每一家企業和每一個公民一樣，華為法務部門有權利投訴，但平台應該進行區分、甄別，不能一看到是華為法務部門的投訴便立刻下架視頻。任何企業和公民，都有各自的正當權利，當他們認為存在侵權行為的時候，當然可以進行投訴，但投訴是否合理、公允，平台應該要有起碼的辨別能力，要有開放包容心態。

竹知了風波讓不少人批評華為法務部門過度維權與壓制公共輿論，但不能不追問的是，華為畢竟只是一家企業，為何華為法務部門的集中投訴會造成一批視頻下架甚至被批評造成誤傷？平台的責任去哪裏了？相比於企業與個體的投訴是否合理，平台是否有區分對錯、辨別真假的能力與開放包容的心態才是真正的要害問題。不能不切實際地奢望所有企業和個體在投訴的時候都能有理有據，但作為裁判的平台應當盡職盡責。有投訴很正常、不可怕，怕的是平台轉移責任、過度保守。而平台是否轉移責任、是否過度保守，又和整個輿論環境是否寬鬆密切相關。

內地玩具竹知了｢哇哇｣聲被指暗諷華為 相關影片遭投訴下架｜有片

第三，竹知了風波說到底不是一件什麼大不了的事情，無論華為公司還是公眾，都沒必要上綱上線。哪怕鴻蒙智行的情況說明不符合網民的真實感受，哪怕華為法務部門存在過度維權的行為，哪怕余承東的言論口無遮攔、過於誇張，都應該一碼歸一碼，不能簡單上升為對余承東乃至華為公司的否定。網民的不滿情緒可以理解，網民有權利監督華為公司和余承東，但要考慮比例原則，不能進行擴大化與輿論連坐。華為不是天使，那些因竹知了風波而不滿的網民同樣不是天使，有什麼不滿或誤會可以正常討論和維權，沒必要一遇到事情便如臨大敵、非黑即白。

竹知了｢哇哇聲｣諷華為影片遭刪 浙江宣傳：聽得進嘈雜是一種自信

華為高管余承東，最近陷入竹知了風波。（視覺中國）

公共問題的討論最怕上綱上線，華為法務部門對竹知了玩梗視頻不能反應過度，網民同樣沒必要對華為法務部門的集中投訴過度反應。動輒得咎的公共討論環境對誰都不利。網民製作玩梗視頻，調侃余承東的誇張宣傳，其實是在警醒華為和余承東在進行產品宣傳的時候要有分寸。今天的社會固然有過度被流量和營銷裹挾的風險，但企業的核心競爭力終究還是產品本身而非營銷宣傳。華為既是一家引領科技產業的傑出公司，又是一家面向消費者、應當被消費者監督和審視的公司。

對於網絡視頻的調侃與玩梗，越是目光遠大、心胸開闊的公司，越要有一笑了之、與民同樂的智慧與包容。小米公司的雷軍同樣經常會被輿論質疑、調侃，比如2015年他在印度說的那句帶有濃厚口音的「Are you OK」，一度遭到許多人的嘲諷，但雷軍選擇用自嘲的方式與民同樂，最終讓減分項變為加分項。余承東應該學習雷軍，要懂得一笑了之、與民同樂，要懂得包容調侃或批評的聲音。與此同時，公眾在看待竹知了風波的時候不要反應過度，不要對余承東和華為上綱上線。畢竟，司馬南當初討伐聯想公司的教訓近在眼前，當初聯想公司是有不少存在爭議的地方，但像司馬南那樣對聯想公司上綱上線是大錯特錯，是膚淺的民粹主義。