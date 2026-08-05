竹知了｢哇哇聲｣諷華為影片遭刪　浙江宣傳：聽得進嘈雜是一種自信

最近，「竹知了」相關話題引發關注。據報道，網友將竹知了的「哇哇」聲與華為發布會片段混剪，製作出「1000萬以內最好的玩具」等調侃視頻。面對相關視頻，華為認為部分內容涉嫌損害企業商譽，向平台進行了投訴。隨後，一批視頻被下架。



可網友們不買賬，二創視頻越來越多，讓原本只是個傳統懷舊玩具的竹知了也跟著火了，電商平台銷量成倍增長。8月4日晚，微博「鴻蒙智行發言人」發佈情況說明稱，投訴是日常維權工作的一部分，針對的是具體侵權內容，並非針對「竹知了」玩具，還稱實際對其中171條具體侵權內容發起投訴，平台反饋下架144條。

一場維權卻成為網絡熱議話題，背後原因是值得深思的。和夏日的蟬鳴一樣，竹知了的「哇哇」聲乍聽很嘈雜，但正所謂聽聲要聽意，我們究竟能從熱議聲中聽見什麼？筆者有四點思考。

一、越是強大的企業，越有接受討論的胸懷

首先要說的是，華為是一家值得尊敬的企業。

過去幾年，在外部環境複雜、關鍵技術受限的情況下，華為堅持研發投入，在通信、芯片、智能汽車等領域持續探索，展現了中國企業面對挑戰時的韌性。無論是業內人士還是普通消費者，對於華為的創新能力和奮鬥精神，都有著廣泛認可。

正因為如此，公眾對華為的關注度遠高於普通企業。作為一傢具有巨大影響力的企業，其一言一行都會進入更大的公共討論空間。

這其實也是大品牌必須面對的「成長煩惱」。企業規模越大、影響越廣，就越難擁有完全屬於自己的表達空間。當一個品牌進入公眾生活，它就不再只是企業內部的商業元素，也成為社會文化的一部分。

內地玩具竹知了｢哇哇｣聲被指暗諷華為 相關影片遭投訴下架｜有片

「竹知了」事件中，不少網友通過發佈視頻等形式參與討論，並非否定華為技術實力，更不是質疑我國科技創新，而是圍繞企業某些傳播符號展開的民間表達。這種表達更多是在探討商業維權與網絡玩梗的邊界，體現出對頭部企業行為更高的審視標準，是一種軟性的輿論反饋。

毫無疑問，企業維護自身商譽的權利需要被尊重。對於惡意造謠、商業詆毀等行為，依法維權無可厚非。但網友擔心的是，如果將各種調侃、戲謔都視為攻擊，把品牌尊嚴等同於「不能被討論」，那麼網絡表達的容錯空間便會持續壓縮，二創玩梗容易被過度解讀，發聲表態會愈發拘謹。

真正強大的品牌往往具備更強的包容能力，它的品牌尊嚴，建立在過硬的產品實力與公眾發自內心的認同之上。

華為方面判定此類影片藉助隱晦暗喻、音效搭配的形式調侃抹黑企業與高管。（抖音截圖）

二、高調的表達，總要經得起檢驗

當下部分企業的營銷話術可能讓很多人覺得厭倦甚至反感，是「竹知了」事件引發廣泛討論的另一個原因。

事實上，華為創始人任正非是一位值得尊崇的企業家，給外界的印象一直是理性真誠、低調務實。他很少注重個人光環，更強調長期投入、技術積累和團隊奮鬥。而在企業傳播層面，一些高頻、高調的營銷表達，與這種務實氣質之間形成了一定反差。

不難理解，進入移動互聯網時代，企業傳播需要製造記憶點。比如，華為常務董事、終端BG董事長余承東曾在發佈會上表示，無論是500萬以內還是1000萬以內，問界M9都是目前地球上已上市的車型里性能最強悍的SUV，沒有之一。

「最強悍」「沒有之一」這樣不留餘地的表態，的確容易在傳播中被放大。當企業用絕對化語言強調自身優勢時，消費者自然會追問：憑什麼是「最強悍」？標準是什麼？一旦傳播表達與用戶實際感受之間出現割裂，原本用於建立信任的話術，就有可能變成網友調侃甚至反諷的對象。

華為余承東。（資料圖片）

但這並不意味著公眾否定企業實力。恰恰相反，消費者願意支持優秀企業，也期待看到更多中國品牌持續成長。因此，在信息越來越透明的今天，企業比任何時候都需要減少「自我加冕式」的表達，多一些基於事實的真誠溝通。

真正能夠贏得長期認可的，不是聲音的分貝有多大，而是在一次次市場檢驗中證明自己。

三、流量紅利背後，潛藏著流量風險

過去，人們認識一家企業，更多依靠產品、廣告和渠道；如今，一些企業家或者高管本人，正在從企業背後的管理者，逐漸成為站在公眾視野中的「網紅」。他們的語言風格、個人形象乃至網絡表達方式，都可能成為企業品牌的一部分。

以華為為例，這些年，余承東頻繁出現在產品發佈會和媒體報道中，形成了鮮明的個人表達風格。過去，余承東的一些高調表達能夠獲得認可，一個重要原因在於華為手機業務長期積累的產品口碑和技術信任。當消費者認可產品實力時，余承東的表達往往容易被理解為「敢說」。

但隨著業務領域拓展、行業競爭加劇，尤其是華為進入智能汽車領域後，余承東的高調表達就成了公眾由喝彩變為玩梗的導火線。這也是企業家或企業高管「網紅化」之後必須面對的新現實：流量能夠放大優勢，也會引發更多聚光燈下的討論與檢視。

而今，「網紅」企業家或企業高管的公開表達，正從影響行業內部走向影響網絡輿論。一場發佈會、一段採訪、一次回應，都可能經過網絡傳播引發熱議。

因此，企業家或者企業高管「網紅化」也是一場品牌治理能力的考驗：既要有擁抱互聯網的勇氣，也要有駕馭流量的能力；既要善於利用個人IP拉近與公眾距離，也要善於應對公眾的調侃與質疑，讓個人魅力與企業價值相互支撐。

畢竟，流量聚攏的是大眾目光，紅利有多誘人，風險就可能有多棘手，關鍵還是企業修煉內功、行穩致遠。

四、聽得進「嘈雜」，本身就是一種自信

「竹知了」事件中，部分網友傳遞出的情緒，值得被傾聽。

互聯網時代的聲音越來越複雜。有些聲音確實是抹黑企業形象，甚至對高管個人進行侮辱誹謗，屬於惡意攻擊，必須要依法處理。近期，國家網信辦就從嚴處置一批侵犯企業、企業家網絡合法權益的違法違規賬號，並通報部分典型案例。但也有不少聲音，來自消費者真實的感受和市場反饋，不應被忽視。

當年，一封用戶來信反映海爾冰箱存在質量問題。面對76台存在質量問題的冰箱，海爾集團創始人張瑞敏沒有選擇掩蓋事實，而是公開砸毀問題產品，並以此推動質量管理升級。今天回看，這次事件影響深遠，並不是因為砸掉了幾十台冰箱，而是因為企業選擇把用戶的不滿轉化為改進自身的動力。

中國知名家電品牌海爾（Haier）。（網上圖片）

真正令人心服口服的品牌，並不是要消除爭議，而是在爭議面前展現出傾聽、理解與包容。它們明白，消費者的批評並不一定是「噪音」，很多時候恰恰是一份來自市場一線的提醒。

「竹知了」事件，起於企業正當維權，卻演變成為一面觀察企業與公眾關係的鏡子。品牌不論大小，都需保持謙遜；影響不論強弱，皆可秉持開放。真正的自信，不是讓嘈雜消失，而是在各種聲音中不斷校准方向、做更好的自己。

走過近四十年風雨徵程的華為，無疑是一家傑出的科技企業。「竹知了」相關輿情給包括華為在內的眾多企業帶來啓示：互聯網傳播時代，如何與公眾對話、如何傳播品牌形象，是一件需要用心用情的事。我們相信，華為還是那個華為，穿越嘈雜，一往無前。

本文轉載自浙江省委宣傳部主辦的微信公眾號「浙江宣傳」。

