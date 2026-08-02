華為首席科學家廖恆罕見露面　 讚梁文鋒超前預判並解決算力瓶頸

華為Fellow、半導體首席科學家廖恆近日罕見接受長達近5小時深度專訪，首次對外完整公開華為對半導體底層技術的系統性思考。在訪談中，他從全球晶片產業30年興衰史講起，復盤華為遭遇斷供「至暗時刻」的困境、昇騰逆勢突圍的底層邏輯，並首次提出半導體產業鏈「18層寶塔」架構。



談及人才及算力，他亦公開讚揚DeepSeek創始人梁文鋒，當全行業盲從Scaling Law、瘋狂堆疊參數與算力時，梁文鋒主動選擇更高複雜性、更難收斂的算法路線，提前解決預期中的問題。



華為Fellow、半導體首席科學家廖恆近日罕見接受長達近5小時深度專訪，首次對外完整公開華為對半導體底層技術的系統性思考。（Bilibili截圖）

大讚梁文鋒用更多複雜性換更小算力

公開資料顯示，廖恆14歲考入清華大學計算機系少年班，其後赴普林斯頓大學從事博士後研究；1997年進入加拿大存儲晶片公司PMC-Sierra，2016年加入華為海思，主導昇騰項目啟動與研發，是昇騰的核心奠基人。

廖恆在訪談中指出，DeepSeek做出了一個「非常有意思、非常conscious的選擇」。他表示，Scaling Law讓業界相信更多參數帶來更強能力，但不是每個參數都得暴力算一遍，而是只算三十二分之一，即可節約32倍算力與緩存；一兆的序列亦不需付出256倍的計算代價，僅挑選其中1K或512個來計算。

廖恆稱，梁文峰有意識地、主動地選擇了更高的複雜性、更難收斂的算法。（騰訊科技）

廖恆說：「我必須給梁文鋒熱烈鼓掌。他有意識地、主動地選擇了更高的複雜性、更難收斂的算法。他努力克服各種問題，因為他有一個提前的感知——並不是等到五年後窮途末路、完全沒有算力的時候，他已經先知先覺地選擇提前解決預期到的問題。這就是先行者的價值：他引領了，別人也會在這條路上繼續努力。」

他估計，全球或有10萬名AI算法研究者，但「只有梁文鋒一個人深刻認知到，要用更多的複雜性換取更小的算力」。他強調，跨層是co-design的核心，當一個人能跨越這些層，就會像一根線，把許多珍珠串成項鍊。他透露，華為的晶片規格僅為Blackwell的四分之一，但「跑DeepSeek的時候，好像也還可以」。

半導體產業鏈的「18層寶塔」架構

廖恆在訪談中首次提出半導體產業鏈的「18層寶塔」架構。他指出，黃仁勳以「五層蛋糕」比喻晶片產業，但他作為中國人，首先想到的是「應縣木塔」，最頂層是應用（豆包、微信、支付寶），直接變現；最底層是礦石、採礦，半導體本質是一堆沙子加稀有金屬；往上依次為器件設計、晶圓製造、光刻機等數百種設備、工藝製程、堆疊散熱供電；第七層是晶片架構；之上是編譯器、編程語言、並行切分、強化學習、KV cache、稀疏化等。

半導體產業鏈的「18層寶塔」架構。(微信公眾號＠財經會議圈）

他解釋「8:1和32:1」的現實差距，Blackwell的vector/cube算力比是32:1，昇騰是8:1，單卡硬碰硬沒有優勢。他以居住空間作比喻，「一家四口，年輕時買100平米的房子，後來換了400平米別墅，空間富裕就隨便浪費；突然回到100平米，空間稀缺就必須精打細算。」

寶塔的運行法則在於，底層（第4層，晶片架構）改動一次，流片週期18個月、耗資兩至三億；但上層（第10至13層，軟件棧）可以小時級迭代。廖恆表示，華為的策略是「底層少按按鈕，上層快循環，用軟件快速試錯反向校準硬件方向」，以系統戰彌補單卡劣勢，用集群補回來。

從「千萬別做」到「中國工程師不輸任何人」

廖恆在訪談中坦率回顧了自身判斷失誤的經歷。他回憶面試時對領導說：「我沒有太多成功的經歷，我有太多失敗的經歷，所以我可以告訴你什麼東西不行。」他承認，當年反對做ARM伺服器取代x86的判斷「完全錯了」，今天ARM伺服器已在數據中心持續搶佔x86市場，中國每年部署上百萬級。這個過程又花了十年，但人的一生一共有幾個十年？

2019年，華為發布聲稱是業界最高性能伺服器晶片「鯤鵬920」，其採用7nm的製造工藝，支援64核心，基於ARM架構授權，由華為自主設計完成。（資料圖片）

第二次錯誤判斷是2016年，領導要求昇騰做一個能訓練、能構成大集群的旗艦產品，他當時認為「賣不出去」，試圖說服領導不要做。事實證明，數據中心從收入、利潤、規模上遠大於邊緣側，「我還是錯了」。

他形容從「不信」到「信」的轉變很迅速，華為海思每年新tape-out上百顆晶片，五年做了381顆，平均每年70顆，他從未聽過一顆晶片回來冒煙、測試不通過、無法量產。「中國工程師不比任何人差，只要問題識別對了，解決問題的能力遠遠超過對手。」

2026年中國家電及消費電子博覽會上，海思的展位。（Getty）

押注「Betting on China」

廖恆判斷，客戶佔採購量絕大部分即有極大定價權，讓供應商無利可圖。晶片從定義到落地至少三年，他比喻「我生活在2030年，客戶生活在2026年，完全聽客戶就會滯後四年」，主導方必然抑制創新。他認為，這一輪AI算力暴漲的核心原因是大模型層尚未固化，一旦模型層走向壟斷，歷史將再度重演。

關於中國半導體與台積電的差距，他認為主要在能源成本，「你要我提供10萬個GPU的算力，我輕鬆可以提供，只是能耗大一點，但我們電力供應可能是美國的三倍，數據中心電費是其四分之一，保底這件事不需要過於擔心。」

2025年4月18日，台灣新竹，圖為台積電在新竹科學園總部的辦公大樓一景。（Getty）

他回憶斷供發生時的內部反應：「最谷底是大家覺得未來幾個月就徹底造不出晶片，商業閉環斷路。」但這激發了極大的好勝心「把問題一個一個拆解出來、一個一個解決，這對工程師是天賜良機。」他透露，5%至10%的人迅速尋找新出路，80%至90%的骨幹留了下來；五千至一萬個單板全部重新做過，5G建設從未斷供。

他最後表示，技術未觸及飽和點之前，壟斷難以輕易形成，開源模型「像一根尖針，不斷刺破壟斷的氣球」。他押注的下一個超級應用，是解決「個人上下文」的入口，AI什麼都能做，唯獨缺少用戶的生活與工作場景。他相信物理世界的多樣性天然抗拒壟斷，「正如汽車工業百年之後依然品牌林立」。他的最終押注，是「Betting on China」。