華為「竹知了」風波撕裂內地輿論　政務官媒帳號互杠

中國科技巨頭華為深陷「竹知了」公關危機，政務帳號和官媒對此發出看法不一的互杠聲音。如何看待這家與「愛國情懷」高度綁定的企業，撕裂中國輿論。



中國民間傳統竹製玩具「竹知了」搖動時發出的「哇哇」聲，因與華為高管余承東發佈會上的觀眾驚歎聲相似，成了中國網民嘲諷華為和余承東的迷因影音素材。華為一紙損害商譽投訴導致部分影音被平台下架，強硬做派引爆批評聲浪。

華為8月4日透過旗下汽車業務「鴻蒙智行」發聲明，指網絡持續存在惡意剪輯、仿冒高管聲音等內容，投訴是日常維權，並非針對「竹知了」；公司尊重正常網絡表達和善意批評，同時也將維護合法權益。

中共浙江省委宣傳部新媒體帳號「浙江宣傳」8月5日對此發長文，提出「越是強大的企業，越有接受討論的胸懷」「聽得進『嘈雜』，本身就是一種自信」等觀點。

這篇獲中共黨刊《半月談》轉載的文章，也直接點名有「首席吹牛官」「余大嘴」等爭議稱號的華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東，指他的「最強悍」「沒有之一」等言論不留餘地，高調表達成了公眾由喝彩變為玩梗的導火線。

中國傳播學者魏武揮告訴《聯合早報》，浙江宣傳的文章寫得很客氣，「我稱之為對華為進行溫柔的提問，但可能會給人一種感覺，好像官方態度有一點點怪華為小題大做的意思」。

儘管批評委婉，浙江宣傳的文章依然引起親華為博主和粉絲不滿。江蘇官媒「荔枝新聞」5日連發多條華為新品宣傳微博後，更評論質問：「那些勸華為要大度的，你們適不適合？」

這篇8月6日登上熱搜的評論稱，華為遭遇惡意攻訐，反擊「展現錚錚鐵骨」，勸它大度的人是替黑流量張目，並指華為多次遭到外部制裁後突圍，應從更大格局評價民企，尊重寬容胸懷報國志的企業。

內地玩具竹知了｢哇哇｣聲被指暗諷華為 相關影片遭投訴下架｜有片

內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進6日晚間批評，上述評論「猛攻希望華為大度應對風波的聲音」，把輿論場分成支援和「黑」華為兩個陣營，「恰恰是這些分析拔高了事態」，讓大量中立者產生對華為的不悅感。

內地科技評論人李煥新在個人微信公眾號指出，華為在大國敘事保護下享有「輿論豁免權」，非議華為會面臨「破壞科技興國立場的質疑」，但「竹知了」風波後，「形勢似乎發生了逆轉」。

華為方面判定此類影片藉助隱晦暗喻、音效搭配的形式調侃抹黑企業與高管。（抖音截圖）

魏武揮回憶，華為2019年曾因前員工蒙冤入獄251天事件遭到鋪天蓋地的批評，不過在2021年「晚舟歸國」（華為高管孟晚舟在加拿大被扣留近三年後獲釋，以凱旋姿態返回中國）後，華為成為中國民族主義象徵，「好像這公司有點說不得」，形成很長一段時間的「壓抑」，如今被一場娛樂化事件引爆「公眾委屈」情緒。

學者背景的微信公眾號「網絡輿情和危機公關」6日也發文稱：「疫情之後日常生活的回歸，在群體心理層面削弱了華為自帶的愛國主義、民族主義的神聖色彩，人們終於可以將其放在企業層面考察它的市場行為。」

這篇文章認為，輿論場出現對華為的負面聲音是正常現象，「一家完美的、沒有爭議的企業，反倒是不正常的、危險的」。

魏武揮說，「竹知了」風波鬧騰兩天就會過去，不會影響華為的組織管理、內部治理，以及和社會、政府之間的關係。「最多就是給你一種感覺，華為玩不起，華為拒絕被娛樂化，最多就這樣。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

