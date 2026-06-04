台海有戰事 | 鄭麗文訪美 為什麼北京如此回應？

國民黨主席鄭麗文正在美國訪問。6月2日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。當有日本電視台記者提問，目前中國國民黨主席鄭麗文正訪問美國，她表示願意與美國總統特朗普會面。外交部對此有何評論？



毛寧簡單一句話表示：「關於中國台灣地區對外交往問題，應當按照一個中國原則處理。」



鄭麗文率團抵達美國展開訪問，在機場受到僑胞歡迎。（FB＠鄭麗文）

在此之前，4月29日，當時鄭麗文剛到中國大陸訪問返回台灣不久，尚在規劃赴美行程。國台辦當日舉行例行新聞發布會，當有記者提問國台辦對此有何評論？

國台辦新聞發言人陳斌華表示，兩岸同胞都是中國人、是一家人。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情，守護好、建設好自己的家園。同時，我要強調，台灣問題純屬中國內政。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，妥處涉台問題。

對比其他台灣政治人物，特別是民進黨高層政治人物訪美時中國大陸的回應可以發現，這次無論外交部還是國台辦，對鄭麗文訪美的回應都中規中矩，沒有任何指摘批評，最多像國台辦發言人那樣對鄭麗文提出温和建議。

反倒是對美國一方，兩個部門都有明確要求。外交部說「應當按照一個中國原則處理」。國台辦說「台灣問題純屬中國內政「。並「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，妥處涉台問題。」

國台辦發言人陳斌華邀請記者提問。（新華社）

為什麼中國大陸對鄭麗文這樣客氣？是因為鄭麗文剛剛訪問過中國大陸，與中國大陸就訪美達成了某種共識，或是北京對她格外體諒嗎？顯然不可能。鄭麗文不可能就訪美問題提前徵求北京意見，徵得北京同意。她可能會考慮北京態度，如果北京強烈反對，且態度之強烈可能影響到兩黨關係與交流，鄭麗文可能會不訪美。但是提前徵得北京同意，對鄭麗文來說不太可能。中國大陸也不會強人所難，更不可能在事涉「一中」的關鍵問題上和鄭麗文做交易。

那麼，既然如此，為什麼中國大陸對鄭麗文訪美的反應這樣温和？主要有三方面原因。

第一，鄭麗文不代表「台灣當局」。鄭麗文雖然身為中國國民黨黨主席，也是台灣政治人物，但因為國民黨現在是在野黨，故而嚴格意義上，很難界定她這趟訪問為官方性質。政治的色彩肯定有，而且相當濃厚，但到底是不是官方另當別論。從北京的立場看，因為台灣屬中國內政，當然不樂見鄭麗文訪美，尤其在剛剛結束訪陸行程之後。但另一方面，因為台灣和美國的特殊關係，以及美國在台灣政治中扮演的角色，北京也很實事求是。

現實條件下，鄭麗文若想在台灣夯實政治基礎，獲得台灣社會和黨內更多認同，除了搞好和中國大陸的關係，還必須獲得美國的認同。現實台灣政治上，美國扮演著一個典型的「成事不足敗事有餘」的角色。即美國支持的政治人物未必一定能登堂入室，但如果美國強烈反對，則該政治人物一定無法登堂入室。所以鄭麗文訪美不僅對鄭麗文具有一定必要性，基於歷史及現實原因，中國大陸也沒必要強烈反對。倒是對美國，因為其長期以來在台灣問題上扮演的角色，中國大陸不能重話警告，提醒華盛頓政客不能越界。

第二，鄭麗文反台獨，支持一中，兩岸在這個最關鍵的問題上有一致性。所以，鄭麗文訪美和其他人訪美不一樣，其他人訪美會引發勾連外部勢力搞台獨和「一中一台」的想象，但是鄭麗文不會。不僅不會，還正好趁訪美可以與在美的有「一中」認同的台籍美國人，及支持兩岸「兩岸一中」與「九二共識」的美國友華人士進行溝通，在美國內部對台獨及親台獨勢力起到政治擠壓作用。

2026年4月10日，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

事實上，鄭麗文訪美前受訪時就稱，台灣不該陷入大陸、美國「二選一」的錯誤邏輯，真正重要的是爭取更多支持；她會向美方提出一個路線圖並說服美方理解。有些話，台灣人對美國說比中國大陸說更有用，比如反對台獨，這一點中國大陸很清楚。另外，關於中美元首會晤，鄭麗文也稱，如果美國從「不支持台獨」走到「反對台獨」，就已經是很重大的一步，特朗普幕僚會阻止其進一步走到「支持和平統一」。這些表述隨屬台灣本位，對大陸也沒有敵意。

第三，轉投藍營多年的鄭麗文已經不搞台獨，反而成為島內一面反台獨的旗幟，而且公開喊出要讓每個台灣人都敢於堂堂正正的稱自己是中國人。當選國民黨主席後又及時到中國大陸訪問，與中國大陸領導人會面，對中國大陸的建設成就贊譽有加，獲得了中國大陸的政治信任。

一個可能不恰當但卻相當精妙的比喻：台灣政治人物之於中國大陸，就像一位妻子和丈夫的關係。如果妻子生性賢良，對家庭認同且對婚姻忠誠，那麼做丈夫的不僅不會限制她外出活動，還會希望甚至支持她多出去走走，這樣對家庭也有利。但是相反，如果做妻子的沒有家庭認同，對婚姻不忠誠，整天和外人勾三搭四詆毀丈夫和家庭，那麼作為丈夫的當然會換成另一副面孔。極端情況下，遇到脾氣不好的丈夫，還可能捱揍。

民進黨等台獨政治人物就是後者，因此每次外訪，都會被中國大陸口誅筆伐。嚴重者甚至可能引發兩岸衝突。鄭麗文顯然屬於前者。所以中國大陸的表現完全在情理之中。