台海有戰事 | 鄭麗文訪美 為什麼北京如此回應？
國民黨主席鄭麗文正在美國訪問。6月2日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。當有日本電視台記者提問，目前中國國民黨主席鄭麗文正訪問美國，她表示願意與美國總統特朗普會面。外交部對此有何評論？
毛寧簡單一句話表示：「關於中國台灣地區對外交往問題，應當按照一個中國原則處理。」
在此之前，4月29日，當時鄭麗文剛到中國大陸訪問返回台灣不久，尚在規劃赴美行程。國台辦當日舉行例行新聞發布會，當有記者提問國台辦對此有何評論？
國台辦新聞發言人陳斌華表示，兩岸同胞都是中國人、是一家人。兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，當然也應該由家裡人商量著辦。兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情，守護好、建設好自己的家園。同時，我要強調，台灣問題純屬中國內政。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，妥處涉台問題。
對比其他台灣政治人物，特別是民進黨高層政治人物訪美時中國大陸的回應可以發現，這次無論外交部還是國台辦，對鄭麗文訪美的回應都中規中矩，沒有任何指摘批評，最多像國台辦發言人那樣對鄭麗文提出温和建議。
反倒是對美國一方，兩個部門都有明確要求。外交部說「應當按照一個中國原則處理」。國台辦說「台灣問題純屬中國內政「。並「敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，妥處涉台問題。」
為什麼中國大陸對鄭麗文這樣客氣？是因為鄭麗文剛剛訪問過中國大陸，與中國大陸就訪美達成了某種共識，或是北京對她格外體諒嗎？顯然不可能。鄭麗文不可能就訪美問題提前徵求北京意見，徵得北京同意。她可能會考慮北京態度，如果北京強烈反對，且態度之強烈可能影響到兩黨關係與交流，鄭麗文可能會不訪美。但是提前徵得北京同意，對鄭麗文來說不太可能。中國大陸也不會強人所難，更不可能在事涉「一中」的關鍵問題上和鄭麗文做交易。
那麼，既然如此，為什麼中國大陸對鄭麗文訪美的反應這樣温和？主要有三方面原因。
第一，鄭麗文不代表「台灣當局」。鄭麗文雖然身為中國國民黨黨主席，也是台灣政治人物，但因為國民黨現在是在野黨，故而嚴格意義上，很難界定她這趟訪問為官方性質。政治的色彩肯定有，而且相當濃厚，但到底是不是官方另當別論。從北京的立場看，因為台灣屬中國內政，當然不樂見鄭麗文訪美，尤其在剛剛結束訪陸行程之後。但另一方面，因為台灣和美國的特殊關係，以及美國在台灣政治中扮演的角色，北京也很實事求是。
現實條件下，鄭麗文若想在台灣夯實政治基礎，獲得台灣社會和黨內更多認同，除了搞好和中國大陸的關係，還必須獲得美國的認同。現實台灣政治上，美國扮演著一個典型的「成事不足敗事有餘」的角色。即美國支持的政治人物未必一定能登堂入室，但如果美國強烈反對，則該政治人物一定無法登堂入室。所以鄭麗文訪美不僅對鄭麗文具有一定必要性，基於歷史及現實原因，中國大陸也沒必要強烈反對。倒是對美國，因為其長期以來在台灣問題上扮演的角色，中國大陸不能重話警告，提醒華盛頓政客不能越界。
第二，鄭麗文反台獨，支持一中，兩岸在這個最關鍵的問題上有一致性。所以，鄭麗文訪美和其他人訪美不一樣，其他人訪美會引發勾連外部勢力搞台獨和「一中一台」的想象，但是鄭麗文不會。不僅不會，還正好趁訪美可以與在美的有「一中」認同的台籍美國人，及支持兩岸「兩岸一中」與「九二共識」的美國友華人士進行溝通，在美國內部對台獨及親台獨勢力起到政治擠壓作用。
事實上，鄭麗文訪美前受訪時就稱，台灣不該陷入大陸、美國「二選一」的錯誤邏輯，真正重要的是爭取更多支持；她會向美方提出一個路線圖並說服美方理解。有些話，台灣人對美國說比中國大陸說更有用，比如反對台獨，這一點中國大陸很清楚。另外，關於中美元首會晤，鄭麗文也稱，如果美國從「不支持台獨」走到「反對台獨」，就已經是很重大的一步，特朗普幕僚會阻止其進一步走到「支持和平統一」。這些表述隨屬台灣本位，對大陸也沒有敵意。
第三，轉投藍營多年的鄭麗文已經不搞台獨，反而成為島內一面反台獨的旗幟，而且公開喊出要讓每個台灣人都敢於堂堂正正的稱自己是中國人。當選國民黨主席後又及時到中國大陸訪問，與中國大陸領導人會面，對中國大陸的建設成就贊譽有加，獲得了中國大陸的政治信任。
一個可能不恰當但卻相當精妙的比喻：台灣政治人物之於中國大陸，就像一位妻子和丈夫的關係。如果妻子生性賢良，對家庭認同且對婚姻忠誠，那麼做丈夫的不僅不會限制她外出活動，還會希望甚至支持她多出去走走，這樣對家庭也有利。但是相反，如果做妻子的沒有家庭認同，對婚姻不忠誠，整天和外人勾三搭四詆毀丈夫和家庭，那麼作為丈夫的當然會換成另一副面孔。極端情況下，遇到脾氣不好的丈夫，還可能捱揍。
民進黨等台獨政治人物就是後者，因此每次外訪，都會被中國大陸口誅筆伐。嚴重者甚至可能引發兩岸衝突。鄭麗文顯然屬於前者。所以中國大陸的表現完全在情理之中。