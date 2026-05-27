台海有戰事｜習近平兩次點名批評 賴清德必須當心敬畏

多家國際媒體消息， 2026年5月中旬在北京會面期間，中國國家主席習近平曾當面向美國總統特朗普（Donald Trump，川普）點名批評了日本首相高市早苗與台灣總統賴清德，指責兩人「正在威脅區域和平」，並要求美國不應支持他們。



如果這一消息屬實，這就是習近平在和美國總統會談時，第二次當面點名批評賴清德。

習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

上一次點名批評是在2024年11月16日，當時習近平與時任美國總統拜登在秘魯利馬參加亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，期間舉行雙邊會晤，習近平給美國畫了四條紅線，一是台灣問題，二是民主人權，三是道路制度，四是發展權利。在談到台灣問題時，習近平點了賴清德的名字，他對拜登說，「『台獨』分裂行徑同台海和平穩定水火不容。美方想要維護台海和平，關鍵是要認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨』，支持中國和平統一。」這些原話都發表在中國外交部的新聞公報上。

中國最高領導人在和美國總統會面時點名批評台灣領導人，這種情況非常罕見。「兩蔣」時期，因為當時特殊的歷史背景，中國領導人在和美國總統加面時並不避諱直稱台灣領導人的名字，比如毛澤東在和尼克松見面時就輕鬆地聊起過蔣介石，鄧小平也說起過蔣經國。但是「兩蔣」後，自李登輝開始，隨著台獨抬頭，尤其在民進黨上台後，至少在媒體可以報道的公開層面，中國領導人在和美國總統會面時，就再也沒有直稱過台灣地區領導人的名字，這已經成為大陸的一個政治文化。

5月20日，賴清德執政滿2周年，在台府舉行執政2周年記者會並發表談話。

習近平在不到兩年的時間內，在和美國總統會晤時兩次點名台灣領導人賴清德，並對之進行嚴厲批評，一方面反映出習近平不迴避問題關鍵、直截了當的外交風格。一方面，也反映出賴清德及民進黨當局的台獨行為已經到了底線邊緣，台獨給地區和平及中美關係帶來的風險已經從一個抽象的存在，變成了一個實實在在的威脅，成為可能導致台海戰爭和中美關係崩潰的最危險爆點。習近平是本著負責任的態度，當面提醒美國，必須清楚理解賴清德給地區和平及中美關係帶來的嚴重危害。

這兩次點名其實也可以看作是中國對美國的一個警醒。意思很明顯，賴清德是這樣危險的一個人物，你美國要注意處理和他的關係，不要支持他。支持他就是支持台獨，就違背了美國在台灣問題上「不支持台獨」的表態。如果你美國支持，有一天賴清德又仗恃美國支持乾出了特別出格的事，導致兩岸發生衝突，責任就在美國和賴清德。到時候就不要怪中國沒有提前說明。

2026年5月15日，特朗普結束訪華行程後，在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

拜登有沒有理解到這一層不知道，因為利馬會面後不久拜登就卸任了，他沒有機會再在台灣問題上有更多表態。但是特朗普明顯聽懂了習近平的警醒，理解到了這一層，認識到了賴清德搞台獨的危險。所以在訪問完北京後回美國的飛機上，特朗普以接受記者提問的方式馬上就台灣問題做了表態，說了「不想看到有人走向獨立」，「美國人不想遠赴9500英里打仗」等讓民進黨及各路台獨聽來如五雷轟頂的重話。還說要給賴清德打電話談談。

特朗普會不會真給賴清德打電話？一般認為這個可能很小。因為在任美國總統給台灣總統打電話，政治上會引發什麼後果很難預測，也很難掌控，很可能會成為中美之間的一個不穩定因素，衝擊到中美關係，不符合中美「建設性戰略穩定關係」的最新定位。

特朗普在第一任期當選後、上任前接過蔡英文的祝賀電話，那個時候特朗普還不是嚴格意義上的美國在任總統。他還是一個政治素人，不知道台灣問題的敏感性。經過四年歷練，在中國的不斷強調和提醒下，特朗普現在明顯已經認識到了台灣問題的敏感性。他說要給賴清德打電話談談，關鍵在於「談談」，大概率不會以打電話的方式製造事端。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

而即便特朗普真給賴清德打了電話，賴清德也不要沾沾自喜，把此舉扭曲解讀為特朗普對台灣的重視。事實上恰恰相反，特朗普一點都不重視台灣，台灣只是他和中國談判的一個籌碼。這個電話也不會是賴清德的福分，而更像是一場不期而至的災難。賴清德應該認識到如今形勢和以往不同了，中國大陸在加速推進完成統一，這一點不會因為美國做了什麼而改變。台獨是一條走不通的絕路，從來沒有像今天這樣清晰過。不管任何人，如果在台獨路上暴衝，中國都會採取行動。

一個不難想象的差異性場景是，假如台灣是蔡英文執政，中國大陸若以戰爭方式完成統一，可能還會網開一面，讓她有逃出台灣的機會，實際上就是給她一條生路。換成賴清德，看他如今已被兩次點名批評的樣子，如果中國大陸以武力方式完成統一，還有沒有機會出逃真的很難說。等待他的會是什麼，不言而喻。