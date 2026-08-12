今年隨着中國大陸一部以潮汕僑批故事為主題的電影《給阿嫲的情書》大火，讓多年以來遭到不同解讀的統戰一詞引發輿論關注。新加坡的《聯合早報》在一篇文章中將《給阿嫲的情書》解讀為「一部非常成功的統戰片」，特意提醒外界新加坡「雖以華人為多數，但並非華人國家」，「與中國，是祖籍連接，而非祖國情感」。這說明《聯合早報》文章儘管高度評價《給阿嫲的情書》，但對統戰存在保留意見。

然而在海外語境中，《聯合早報》文章對於統戰的保留意見已經屬於比較克制與温和。海外不少人把統戰當作負面概念，簡單理解為滲透、分化、收買、顛覆，故甚至會以反對統戰之名來抗拒中國大陸的影響。比如台灣民眾對統戰一詞耳熟能詳，但以民進黨為代表的政治力量經常把中國大陸的統戰視作威脅。孔子學院同樣面臨類似處境，本來孔子學院是為了在海外傳播中華文化和促進文化交流，但海外有不少人給孔子學院扣上統戰的帽子，批評孔子學院是進行海外控制的工具。

此情此景，若站在中國大陸視角來看，未免有一種好心被誤解的委屈。因為統戰自產生以來，一直是被中國共產黨作為「把朋友搞得多多的，把敵人搞得少少的」的政治法寶，是光明正大的陽謀。當年在日軍發動全面侵華戰爭時期，面對中華民族的生死存亡危機，中國共產黨正是在抗日民族統一戰線的旗幟下開展國共合作。

1978年11月，李光耀在新加坡機場歡迎鄧小平來訪。 （鄧小平大辭典）

在當年鄧小平啟動改革開放過程中，為了給中國現代化事業營造良好的環境，中國政府重新恢復在文革中遭到嚴重破壞的統戰工作，開始平反冤假錯案，團結黨外人士與知識分子，恢復開放宗教場所，積極改善與海外華人華僑的關係。2020年修訂的《中國共產黨統一戰線工作條例》明確寫道：「統一戰線是中國共產黨凝聚人心、匯聚力量的政治優勢和戰略方針。」簡言之，被海外不少人所誤解的統戰，在中國大陸的語境中是大團結、大聯合、尋求最大公約數、增進共識的含義。

既然這樣，為何海外不少人抗拒、害怕統戰？這背後有歷史和現實兩個維度的原因。從歷史維度來講，東南亞、東亞地區在漫長曆史中曾深受中國傳統王朝和中華文化的影響，甚至有的東南亞和東亞國家屬於中國傳統王朝的附屬國或勢力範圍，彼此之間有朝貢往來。隨着東南亞、東亞國家在二戰後擺脱西方國家和日本的殖民統治，紛紛獨立建國，自然對國家建構、獨立自主問題十分敏感。站在東南亞、東亞國家的視角來看，中國既與他們存在歷史、文化、移民的連接，又是近在眼前、能對他們產生影響的超大型國家。

在改革開放前，中國政府曾在東南亞輸出革命，支持面向東南亞的革命電台，以至於當1978年鄧小平訪問新加坡的時候，李光耀告訴鄧小平東南亞各國更害怕中國而不是越南。後來鄧小平決定停止輸出革命，積極與東南亞、東亞國家改善關係，為中國改革開放事業爭取支持。

電影《給阿嬤的情書》說明，好的民間作品有利於拉近人心的距離。（《給阿嬤的情書》劇照）

從現實維度來看，東南亞、東亞面對中國的快速崛起存在兩重心理，一方面希望與中國改善關係，分享中國崛起的經濟發展紅利，另一方面在政治和安全層面對中國崛起存在疑慮，故紛紛聯合美國進行安全再平衡。台灣社會的情況比較複雜，兩岸之間有着深厚的歷史、文化、血緣連接，但1949年兩岸分治以來，兩岸的不同歷史遭遇、意識形態、政治體制讓許多台灣人對大陸存在疑慮和誤解。尤其是在台灣過去一些年的本土化趨勢下，民進黨推行「去中國化」政策，經常渲染大陸的威脅，造成兩岸之間的許多議題被泛政治化。在海外社會，中國大陸的政治體制、意識形態、軟實力依舊面臨認同困境，以至於像孔子學院這樣的文化交流都容易被誤解為滲透、控制。

因歷史造成的誤解與疑慮相對容易化解。鄧小平在改革開放之初與東南亞、東亞各國積極改善關係的成功經驗，便是非常有說服力的證明。時代早已不同，中國數十年以來都在主張和平共處五項原則，中國在東南亞的統戰工作與中國尊重東南亞各國的國家建構、獨立自主是並行不悖的兩件事。因現實造成的誤解和疑慮則需要長時間的努力。中國要持續增強硬實力和軟實力，只有硬實力不斷增長，才能有效威懾、約束、節制對中國大陸存在對立心理的力量；只有軟實力不斷增長，在政治體制、意識形態、發展道路層面團結人心，對海外社會產生感召力和吸引力，才能讓海外社會對中國的崛起和統戰心悦誠服。

中華傳統文化中有兩句話對今天中國大陸具有啟發意義，分別是「遠人不服，則修文德以來之」和「躬自厚而薄責於人，則遠怨矣」。像近年來中國大陸的科技產品、影視劇、社交平台，比如小紅書、TikTok、微信、淘寶已經在海外產生正面影響，達到潤物細無聲的效果。中國應該在政府支持的統戰工作之外鼓勵民間社會、民營企業、NGO、大學、文化機構的對外交流合作，大幅減少具有太強功利和意識形態色彩的統戰，增加春風化雨、直抵人心的統戰。只有通過各個方面的共同努力，在提升硬實力的同時重點提升軟實力，海外才會理解和認同中國的統戰。