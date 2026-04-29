抗日變統戰？《八佰》事件照出台灣史觀斷裂與荒謬

內地電影《八佰》在台灣軍中播放，最後變成營長遭受處分，事態至此，儼然已經不是電影問題，而是顯見台灣在史觀錯亂、斷裂，與「逢中必反」心態下的畸形自視。



如果單純討論《八佰》這部片，確實有北京官方敘事的影子，舉凡上映版本有刪減，中華民國符號被弱化，片尾也回到中共的抗戰史觀，這些當然都可以拿出來討論。但問題是，台灣軍方今日的處理方式，並沒有停留在此，而是直接予以定性，往下就是懲處官兵，是謂心理先變態了之後的行為變質。

因為《八佰》的核心故事不是虛構，而是四行倉庫保衛戰，是國民黨軍隊的戰史。抗日將領謝晉元既不是北京創造出來的角色，「八百壯士」也不是統戰素材，這段抗日歷史原本就屬於「中國」。然而，今天這部片卻因為被內地拍成電影，就被整體貼上「統戰」標籤，甚至連在台灣軍中播放都要被追究責任，這很明顯是史觀扭曲、作祟的結果，問題不在電影本身。

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民進黨政府長期面臨一個矛盾，即在政治上仍然依附中華民國的體制與符號，但在歷史敘事上，又不願完整承接這個政權的過去，例如抗戰、光復、軍隊這些元素，在政治上不能完全放棄，但在論述上卻常常要刻意淡化或迴避。結果就是，一旦這些元素透過中國大陸文化輸出，台灣官方反而不知道該怎麼處理。於是，既然不能否認，那最簡單的方式，就是往外推，讓事件與己無關，最好還可以用來進行政治動員。

於是乎，外界看到台灣軍方把問題輕易推給「統戰」，把來源定義為「中共」，事情就好像可以變得單純，像是找到過往那套「逢中必反」SOP可以用的回應方式。但台灣官方忘記或要付出的代價是，原本屬於「中華民國」的歷史，也被一起切割了出去，這種處理方式，看起來是在防範滲透，實際上卻是在削弱自己對歷史的掌握能力。

電影《八佰》風波會引發這麼多反彈，原因就在這裡。台灣社會直覺感受到的不只是這部電影是不是統戰，而是為什麼連國民黨軍隊抗日都變成敏感題材？當這條線被跨過去，問題就不再是個別事件，而是整體史觀敘事開始出現斷裂。

如果把這件事和近期的高德地圖爭議放在一起看，脈絡其實更清楚。台灣數位發展部遂稱，高德地圖有涉及資料回傳、定位資訊之虞，這些真要說的話，當然可以從資安角度進行審查。但在政治語言上，「高德地圖爭議」很快被放進「國安風險」、「北京滲透」的框架裡，這不啻與《八佰》一樣，即來源本身就先被視為問題。最後呈現出來的效果，是只要來自中國大陸，就傾向先被懷疑。久而久之，台灣官方所謂的國安，就從具體風險管理，變成一種籠統的政治判斷。

針對高德地圖在台引發的資安疑慮，國台辦發言人陳斌華稱，創新、優質的產品，「大陸都很多，兩岸同胞是一家人，我們樂於讓台灣同胞率先分享」。（微博＠國台辦發布）

或許，這種狀態短期內可以得到動員支持，但長期以降必會帶來副作用，當所有東西都可能被貼上標籤，真正需要關注的問題反而容易被淹沒，而一般社會對於風險的判斷，也會變得依賴政治訊號，而不是事實本身。更關鍵的是，這還會反過來影響歷史敘事。

當抗戰、國民黨軍隊這些元素，只要透過中國大陸出現，就會變得不安全，那台灣自己對這段歷史的詮釋空間就會越來越小。最後的結果，很可能不是守住歷史，而是逐步放棄。當一個社會不願處理自己的歷史，只剩下排除來源，那麼話語權自然會往別的地方移動。

電影《八佰》事件之所以讓人覺得荒謬，不是因為一部電影，而是因為它讓一個原本清楚的問題變得混亂，有關國民黨軍隊的對日抗戰，什麼時候開始需要被避開？

如果這個問題沒有被正面回答，類似的爭議還會出現。今天是電影，明天可能是教材、紀念活動，或任何與歷史相關的內容。當標準建立在來源，而不是內容本身，判斷就會越來越困難。

賴清德在就職演說等重要場合中，多次強調「1624年台灣從台南出發，開啟台灣全球化」，把台灣的歷史說成是從荷蘭1624年佔領台灣南部開始，被認為以此來切割台灣與大陸的歷史淵源關係。圖為2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（台灣總統府提供）

說到底，這不是統戰太強，而是台灣史觀自視的紊亂與後天濫改。在蔡英文執政後期開始，「去中國化」逐步制度化，歷史不再是用來理解過去，而是被用來服務當下的政治定位，例如「70年史觀」。到了賴清德上台，這套史觀不只延續，還更往前推一步，把「台獨史觀」直接當成治理的一部分，如賴清德言稱的「台南開城400年史」。

問題就在這裡，當一個政權一邊使用中華民國的體制，一邊在歷史上抽空中華民國，最後只會留下空殼。抗戰可以被淡化，光復可以被迴避，國民黨軍隊的歷史可以被切割，只要不符合當下敘事，就可以被重新定義。是以，與其說內地電影《八佰》搖身一變成一部統戰片，不如說是在台獨史觀運作下必然產出的一個畸型縮影。