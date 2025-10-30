陸委會：大陸邀請台灣年輕人進行「姻緣配對」　關注「宗教統戰」

陸委會副主委沈有忠周四（30日）表示，在宗教交流過程中，中國大陸方面邀請台灣年輕人進行「姻緣配對」，並指陸委會持續密切注意中共可能透過心靈融合或是人緣的「統戰」作為。



民進黨立委陳俊宇引述台灣資訊環境研究中心（IORG）近日發表的報告，指中共官方支持下的「兩岸宗教交流」於2024年約1.6萬人次赴陸與會，過半數在福建舉行，關切中共對台宗教統戰的做法與反制。

對此，沈有忠表示，只要是健康有序交流，都會予以尊重並且予以鼓勵，而宗教交流方面，政府認為若雙方是針對宗教教義研析，或是儀軌交流，基本上都是非常鼓勵，而且會主動給予協助。

不過沈有忠指出，比較遺憾的是，陸委會看到雙方進行宗教交流時，陸方往往會放入統戰元素，比如強調兩岸同屬一中，把媽祖形容為「中國神」，用這種方式渲染到中國大陸進行宗教交流就是回家，以及兩岸同根同源，上述的輿論和敘述會在交流過程不斷出現，彷彿是要進行輿論洗腦。

沈有忠續指，發現除了宗教交流外，陸方還開始擴張產業鏈，譬如在重要的宗教景點，會有文旅、觀光的套裝行程，在行程中夾雜「中國好棒棒」以及紅色產業供應鏈的敘述。

沈有忠進一步稱，在進行宗教交流過程中，陸方會邀請台灣年輕人前往並嘗試進行「姻緣配對」，對於中共可能透過心靈融合或是進行人緣的統戰作為，陸委會後續會持續密切注意。