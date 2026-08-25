「含華量」普及後　車企競爭重回造車本身

於8月21日正式開幕的2026成都車展在新車數量和整體熱度上均有所回落。但這並不說明車企在市場競爭上變得保守或者鬆懈。BMW、福士、智界、享界等品牌仍選擇在車展期間或之前集中發佈重磅新品，這場傳統意義上的「年中與西部車市大考」，依然是觀察中國汽車市場競爭方向的重要視窗。尤其是在今年中國國內車市逐步進入存量競爭之後，車企之間比拼的重點，正在迅速轉向打破同質化。本屆成都車展最明顯的變化之一，是華為技術開始真正意義上遍佈各個展館。



就在7月的2026華為乾崑媒體日上，引望公司CEO靳玉志披露，截至當時，華為乾崑已經與超過25個汽車品牌、超過50款車型展開合作，乾崑智駕搭載量突破190萬輛，合作範圍已經覆蓋轎車、SUV、MPV、越野車，以及純電、混動、燃油等不同產品類型。按照其此前預測，乾崑智駕和鴻蒙座艙的累計搭載量將在今年8月底前先後突破200萬輛。

這意味著，華為智能化技術早已不再只是鴻蒙智行「五界」的專屬。

成都車展嵐圖展台。（觀察者網）

從阿維塔、猛士，到啟境、奕境，再到嵐圖、深藍、方程豹、傳祺、昊鉑、奧迪、廣汽豐田、東風日產以及FREELANDER神行者等品牌，華為乾崑正在從高端智能汽車的「稀缺標籤」，變成越來越多車企可以選擇的技術方案。華為乾崑目前的合作模式也已經形成全棧與部件兩條路線，車企既可以深度參與產品定義和開發，也可以根據需求選擇智駕、座艙等單項或多項技術。

這意味著，當「華為技術」從一張能夠迅速建立消費者認知的王牌，逐漸變成整個行業普遍擁有的能力，「含華量」本身似乎不再是車市競爭的唯一勝負手。

FREELANDER神行者8搭載華為乾崑智能座艙。（觀察者網）

對於曾經依靠「含華量」佔據行銷高地的品牌來說，當消費者發現越來越多車型都擁有華為智駕、鴻蒙座艙，甚至使用相似的智能燈光、音響和底盤控制技術後，這些車型將如何帶給消費者更多價值。

而本屆成都車展，正是這一問題開始集中顯現的試煉場。

從「有沒有華為」到「如何使用華為」

在4月北京車展前夕，華為乾崑曾將20餘款來自不同品牌的合作車型集中列陣。彼時，華為技術生態的擴張更多還停留在「陣容展示」階段。而到了成都車展，情況已經發生了變化。

啟境、奕境等新品牌開始真正進入市場，多款搭載華為乾崑技術的新車完成發佈或上市。消費者面對的已經不是一張未來合作名單，而是一批實際可以進行橫向比較的產品。

過去，「華為系」標籤所賦予的智駕到智艙，從燈光到車控，均可以成為一個簡單而有效的行銷標籤。尤其是在高階輔助駕駛仍屬於稀缺能力時，消費者很容易將華為直接與技術領先、安全以及高端體驗聯繫起來。

但如今，這種技術紅利正在被更多品牌共用。華為乾崑自己也在不斷強化「電子螺絲釘」的定位，希望成為智能汽車時代的技術賦能者，而不是直接參與整車競爭。隨著合作品牌不斷增加，華為的技術能力也正在從差異化配置走向產業基礎設施。

從行業與消費者角度，智能化技術的快速普及降低了車企進入高階智能汽車市場的門檻，也讓過去需要長期積累的軟件和演算法能力，能夠透過合作快速實現規模化落地。但對於車企而言，技術門檻降低的另一面，則是競爭門檻的重新抬升。

當大家都能獲得相似的「智能大腦」，車企最終還是要回答關於車本身的問題：底盤、空間、設計究竟有什麼不同？品牌為什麼值得溢價？產品定位究竟是什麼？

在本屆成都車展上，不同「華為系」車型正在向消費者展現不同的答案。

成都車展問界展台。（觀察者網）

鴻蒙智行也需要重新尋找增量

從展台熱度來看，鴻蒙智行依然是本屆成都車展最具存在感的陣營之一，但內部的變化同樣十分明顯。

過去幾屆車展中，問界往往是鴻蒙智行體系中最具流量和銷量支撐的品牌，尤其是問界M7、M9等車型，曾經在車展現場形成明顯的聚集效應。

但在本屆成都車展上，鴻蒙智行沒有再將全部注意力集中在問界身上。一方面，問界此次缺少真正意義上的全新產品；另一方面，隨著越來越多尺寸接近、定位相似，同時擁有高階智能化能力的大型SUV進入市場，問界此前依靠「華為+大空間+高智能化」建立的產品優勢，已經開始面臨更多直接競爭。

問界在本屆車展上的狀態，與其近兩個月的市場表現形成了某種呼應。

對於問界而言，壓力或許並不只是來自單一競爭對手，而是產品譜系逐漸固化後，增量市場正在變得越來越難以打開。當華為乾崑開始進入更多品牌，問界需要進一步證明的，是賽力斯如何在產品定義、製造、服務以及使用者運營上形成無法被簡單複製的體系。

主打出行旅行與輕越野的享界G9。（觀察者網）

這也是鴻蒙智行其他品牌開始承擔不同任務的原因。本屆車展中，智界和享界獲得了更大的展示空間，剛剛推出新產品的智界RX、享界G9成為鴻蒙智行展台的重要焦點。與此同時，享界和尚界也分別跟隨北汽、上汽設置獨立展位。

這或許釋放出一個更值得關注的信號：華為可以提供技術和管道，但最終的品牌資產仍然需要由車企自己建立。即便已經進入鴻蒙智行體系，車企也需要探索華為行銷管道之外的品牌表達和市場空間。

從這個角度看，鴻蒙智行真正的挑戰，已經不再局限在「五界」之間的銷量競爭，而是如何讓「五界」在共用華為能力的同時，形成五個定位鮮明的差異化品牌。

從車展現場來看，採用預約制看車的尊界顯得尤為突出，展台透過相對獨立的空間和服務方式，試圖將品牌呈現向超豪華汽車靠攏。這種策略本身也說明，當智能化技術越來越難以成為百萬級產品的唯一賣點後，品牌儀式感、服務體驗以及稀缺性本身，依然是豪華價值的最直接體現。

成都車展採用預約制看車的尊界展台。（觀察者網）

「比誰更華為」還有效嗎？

與鴻蒙智行相比，啟境、奕境等新品牌面臨的課題反而更加明確。它們並不需要重複證明華為技術是否先進，因為消費者已經對此形成基本認知。真正的問題是，在擁有相似技術底座後，它們究竟要提供怎樣不同的產品。

從成都車展來看，與鴻蒙智行「五界」相對清晰的家族式矩陣不同，啟境並沒有採用高度統一的產品打法，而是透過兩款品類和設計理念差異明顯的產品，主動拉開內部產品之間的距離。

有意思的是，啟境也是本屆車展中唯一直接將車企與華為乾崑深度合作關係放到展台背景中的品牌之一。

這說明，對於一個全新的品牌而言，「華為」仍然是建立初始信任的重要工具。

成都車展啟境展台。（觀察者網）

奕境的選擇則有所不同，本屆車展前正式上市的奕境X9正在進入一個已經被問界M9等車型充分教育過的市場：全尺寸、高端、家庭旗艦SUV。與問界M9相比，其希望以相近的產品定位和更具競爭力的價格切入這一市場。

但如果僅僅是「更便宜的華為旗艦SUV」，這種競爭顯然難以長期成立。

奕境X9。（觀察者網）

所以，奕境真正需要證明的是，東風能夠在華為提供智能化技術之外，為這款車提供什麼獨特價值。

從目前的產品思路來看，空間、安全以及整車工程能力正在成為奕境試圖強調的方向。此前奕境X9被定位為華為乾崑全線技術的集中落地車型，雙方在產品定義、研發、品控和行銷等環節進行深度協同。

奕境X9的HUD投射影像功能。（觀察者網）

這種合作的意義或許在於，華為可以提供標準答案，但車企仍然要自己完成產品的命題。成都車展上的其他車型也體現了類似趨勢。

享界G9、FREELANDER神行者8以及猛士等車型的熱度，顯示出全尺寸SUV並不一定只能圍繞「城市家庭旗艦」進行競爭。越野、豪華、商務以及多場景使用需求，正在成為這一細分市場繼續擴張的方向。

同樣的智能駕駛系統，放在不同用途的車型上，本身就應該產生不同的價值。

主打越野能力的FREELANDER神行者8。（觀察者網）

對於FREELANDER神行者8而言，華為技術需要與路虎長期積累的全地形基因結合；對於猛士而言，智能化需要服務於硬派越野和更複雜的車輛使用場景；而對於享界等品牌而言，如何把華為技術轉化為豪華出行體驗，同樣是另一套產品邏輯。

嵐圖的變化同樣值得關注。在夢想家、泰山等車型逐漸形成品牌認知之後，嵐圖透過追光S繼續向更廣闊的轎車市場探索，車展前被網路輿論烘托至高點的「360度隧道環跑」視頻，也是該品牌在華為智能化能力外，對自身底盤、懸架能力的一種展示。

這種路徑與單純依賴「華為技術標籤」不同，更接近于先建立產品序列，再透過不同產品不斷擴大使用者邊界。

嵐圖追光S。（觀察者網）

但另一方面，對於嵐圖、享界、智界等已經擁有多款不同品類車型的品牌而言，其也面臨著另一個問題：同品牌旗下差異過大的產品定位，是否會影響消費者對於品牌本身的認知。

競爭重回「造車」本身

過去幾年，中國新能源汽車市場的一個重要特徵是，技術標籤往往能夠迅速決定消費者的關注方向。有雷射雷達、有城市輔助駕駛、有大模型座艙，甚至有一個足夠知名的科技公司背書，都可能成為產品快速打開市場的關鍵。

啟境GX7車內展示。（觀察者網）

但隨著智能化供應鏈逐漸成熟，這種階段正在發生變化。當越來越多展台都能看到華為乾崑、鴻蒙座艙和高階智能駕駛時，中國汽車市場也正在進入一個新的階段：智能化不再只是少數品牌的專屬能力，而正在成為一輛新車必須具備的基礎能力。

在此背景下，「含華量」或許已經不是推動品牌銷量的唯一勝負手，汽車行業的競爭也將逐漸回歸到品牌、設計、機械素質、底盤調校、空間、安全、服務、管道，以及車企對於細分市場的理解之中。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

