中國巴士年出口超7.8萬輛　淨利潤超260億元：何以在海外爆單？

這些年來，中國越來越多的城市通高鐵，甚至有些地方做到了「縣縣通高鐵」。自駕也越來越普遍。相應地，巴士（內地稱大型客車為「大巴」）就顯得有點落寞。但俗話說，東邊不亮，西邊亮。這幾年，中國巴士出海就很猛。2026年上半年，中國大、中、輕型客車共計出口超過4.1萬輛，同比增長近16%。光是今年6月，大型客車出口就4327輛。



2026年上半年，中國大、中、輕型客車共計出口超過4.1萬輛，同比增長近16%。光是今年6月，大型客車出口就4327輛。（第一商用車網）

再拿頭部企業來看。今年6月，中通客車把248輛9米、12米等多個長度段的豪華旅遊巴士交付沙特客戶。現在，中通在沙特的客車保有量已經突破1.6萬輛。比亞迪在歐洲市場，累計交付超7000台純電動巴士。



去年全年，國產巴士（3.5米以上）出口超過7.8萬輛、淨利潤超260億元。現在，從利雅得，到倫敦，再到悉尼，或者秘魯的山區公路，全世界到處都能看到中國產巴士。「中國巴士」正在用實打實的訂單，改寫全球公共交通的版圖。



英國街頭的比亞迪雙層巴士。（搜狐網）

中國巴士的「全球攻略」

如果時間回到20多年前，完全是另一番景象。不少中國商用車企出國參加歐洲車展，他們懷揣憧憬遠渡重洋，然後被告知主展館都被用來陳列美、歐、日系車，引以為傲的產品被安排在地下室展覽。

堅冰被打破，需要一個漫長、艱難的過程。2010年前後，中國電動汽車品牌逐漸在海外市場獲得認可。先有比亞迪在荷蘭拿下首個電動巴士的公開招標項目，後有宇通客車拿下14.9億的海外訂單。中國的新能源客車技術剛起步，前景剛冒曙光，就遭到了美國、歐洲的貿易狙擊，他們大有把中國客車技術「掐死在搖籃」的想法。

2025年4月廈門金旅155 輛客車批量發運科威特。（金旅客車）

2013年，中國車企打敗美國本土公司，拿下美國長灘市10輛全電動公共巴士（內地稱「公交」）汽車訂單。但，還沒來得及慶祝，就被美國官方和民間瘋狂攻擊。洛杉磯勞工局直接抨擊，這次合作違反了「美國勞工法」。還有沒多久，抨擊「存在嚴重的質量問題」，甚至直接要求「退貨退錢」。但，就是這些曾被看不起的中國客車，如今卻打敗不少歐美日老牌，平治在世界各地。

轉折點來自2018年，中國宇通首次參與丹麥的公共巴士招標項目，被當眾質疑「中國品牌在歐洲沒有市場」。最終，該項目還是被宇通拿下。這是中國客車進入歐洲市場的標誌性事件，歐洲市場開始重新審視「中國製造」。此後，中國客車以點向面，馬不停蹄衝向全球。

2019年，20輛宇通E12純電動客車交付丹麥。（人民網）

2019年，20輛宇通E12純電動客車交付丹麥。（人民網）

2019年前後，宇通客車不僅連續拿下冰島、丹麥、芬蘭、法國等歐洲國家。到2024年，宇通客車在歐洲的整車銷量更是超過了8000輛。比亞迪到了2019年已經一路高奏凱歌，連續拿下英國、意大利杜林、挪威奧斯陸等歐洲多個市場。在美國，比亞迪的電動巴士市場佔有率更是超過了50%！

2019年，20輛宇通E12純電動客車交付丹麥。（人民網）

除了宇通和比亞迪，中通客車和沙特簽署戰略級合作，成功打開中東市場。深耕埃塞俄比亞近十年的金旅客車，建設完成了東非國家首個新能源客車散件組裝項目。僅十餘年，中國新能源客車就完成了歐洲市場技術破冰，非洲本地組裝生產，中東萬級超大訂單，和最難啃的美國市場。

2026年6月13日，中通客車248輛豪華巴士交付沙特。（聊城新聞網）

中通客車豪華旅遊巴士內部。（聊城新聞網）

技術闖出重圍

提到，中國製造，大部份人下意識會在海外暢銷肯定是靠著「價格優勢」、「薄利多銷」。這種想法放在一些快消品領域還能說得過去，如果你說客車，那可就太門外漢了。公共巴士客車可不是襪子毛巾，便宜就能上路。因為，巴士這種商用車不同於一般消費品，客戶看重的不只是便不便宜價格，更看重能不能持續運營，售後及時不及時，能不能降低總成本。一輛車賣出去只是開始，後續的配件供應、維修響應、司機培訓和運營管理，才是決定客戶會不會再下單的關鍵。

2025年6月26日，宇通客車在河南省鄭州市新能源產業園的海外產品組裝線上，完成了其出口中亞地區的第1萬輛客車的生產。（新華社）

歐美等成熟市場看的不單是便宜，而是中國客車的安全、續航、智能化以及售後保障全鏈條體系能力。雖然，中國汽車早期傳統燃油板塊發展不及歐美，但在電動化、智能化領域目前說一句全球領先毫不為過。當歐美傳統車企還舉棋不定轉型電動，沉迷於油改電的時候，中國車企已經在插混、純電、增程（新能源車技術「增程式電動」）甚至氫燃料電池賽道狂奔多年，尤其是三電系統——電池、電機、電控，早已建立了全球競爭力。

2025年6月26日，宇通客車在河南省鄭州市新能源產業園的海外產品組裝線上，完成了其出口中亞地區的第1萬輛客車的生產。（新華社）

對新能源電動車來說，電池就是那顆給它供血的「心臟」。來自國際能源署（IEA）的數據顯示，中國是全球鋰電池的主要生產國和出口國，鋰電池出貨量已經連續多年在全球名列第一。像比亞迪、寧德時代這些頭部品牌，不僅有鋰電池自研技術，還有上下游供應鏈一體化能力，能最大程度保障成本控制和產品交付。這些領先的成果，都實打實裝進了宇通、中通還有比亞迪這些中國新能源客車中，並且遠銷全球，接受來自全球不同運營場景的實地驗證。

來自國際能源署（IEA）的數據顯示，中國是全球鋰電池的主要生產國和出口國，鋰電池出貨量已經連續多年在全球名列第一。（IEA）

海外客戶採購的時候，其實買的不只是一輛車，更是一整套系統能力，比如圍繞三電系統的定製化全生命周期服務，類似遠程診斷、OTA升級等等，在這方面，中國的交付能力都遠超競爭對手。更不用說電池壽命、安全性能這些板塊。這也很好解釋了，為什麼一開始很多外國客戶帶著有色眼鏡來試車，但最終都成為了中國客車的忠實客戶，實車體驗之後，才能真正感受到中國客車的技術有多強。

客戶要什麼，就造什麼

技術很關鍵，但也離不開中國客車廠商強大的本土化研發能力。他們能在全球先進水準之上，更好地服務客戶的本地化需求。

比如，宇通曾賣給巴基斯坦旁遮普省27輛純電動公共巴士順利交付。因為巴基斯坦男女在公共巴士上一定要隔開，所以中國車企直接給巴基斯坦的客車定製成四開門，男女進去完全是兩個空間，徹底解決了這個問題。再加上當地夏季高溫、氣候乾旱，這樣的情況下，電動客車的電池電芯有很大的起火隱患。宇通汽車在今年3月份交付的這批純電動客車上匹配了行業首創的動力電池氮氣保護系統，能夠將動力電池控制在絕氧環境中，有效消除電池電芯的起火隱患。

2025年10月，400輛宇通新能源公交批量交付巴基斯坦。（客車聯盟網）

2025年10月，400輛宇通新能源公交批量交付巴基斯坦。（客車聯盟網）

在全島面積約11.5%被冰川覆蓋的冰島，宇通客車研發了一整套低溫解決方案，能讓客車在極度低溫的環境下依舊能保持高速運轉，乘客在車內完全不會感受到車外低溫。

14輛宇通純電動客車交付儀式在冰島首都雷克雅未克Harpa音樂廳&會議中心隆重舉行。（客車聯盟網）

14輛宇通純電動客車交付儀式在冰島首都雷克雅未克Harpa音樂廳&會議中心隆重舉行。（客車聯盟網）

因為沙特風沙大，又炎熱乾燥，夏天一般最高氣溫可達50℃以上，地表溫度甚至可達80℃。廈門金旅客車給沙特提供的一批客車在防塵隔熱、空調製冷方面進行了重點優化。金旅客車在啟動後，半小時內車內溫度可以降到體感舒適的溫度，也就是25℃到30℃之間。

2022年，廈門金旅客車批量出口沙特。（金旅客車）

廈門金旅客車給沙特提供的一批客車在防塵隔熱、空調製冷方面進行了重點優化。金旅客車在啟動後，半小時內車內溫度可以降到體感舒適的溫度。（金旅客車）

還比如，歐洲現代化起步早，城鎮道路窄、停車起步多，宇通U11DD電動雙層公共巴士就專門做了優化設計。

放眼全球，顯然只中國車企有這樣強大的供應鏈能支持給各個國家客戶做專屬的個性化定製服務。你在全球看到的中國電動巴士，不單單是一輛車，更是「中國智造」的名片。

中國巴士駛向全球

中國巴士海外大賣，除了巴士企業給力，還少不了政策助力。中國客車的海外發展之路和「一帶一路」政策一直緊密相連，可以說，國家的政策支持是中國電動客車「爆單」不可或缺的因素。有相關數據顯示，2023年，中國客車的增量客戶主要來自於中國「一帶一路」政策上的國家。這其中，亞太、中東、獨聯體的佔比高達67%，是貢獻最突出的地區。

舉個例子，沙特是最早參與並支持共建「一帶一路」的國家之一，2022年中國與沙特阿拉伯簽署合作文件。沙特阿拉伯在公共交通工具這方面一直需求旺盛。據公開數據統計，宇通客車2024、2025連續兩年累計向沙特提供285輛ZK6126HG公共巴士客車，助力沙特2030願景實現。「一帶一路」的政策支持也大大降低了中國大型客車的出口成本。

巴黎街頭的純電動雙層巴士。（「正解局」微信公眾號）

中國電動巴士從贏得訂單到贏得客戶信賴，靠的是中國車企的新能源技術、定製戰術和政策扶持，還離不開中國人踏實肯干和真誠的一顆心。很多人總愛問：中國製造的「護城河」到底在哪？看完中國巴士的故事，答案其實很簡單：不是靠卷價格，而是靠技術硬剛（內地網絡用語，意為「硬碰硬」），靠服務貼心。

新加坡的比亞迪巴士。（搜狐網）

從當年被趕到地下室展覽，到今天開上倫敦街頭、跑進沙漠腹地；從被無端指責「質量差」，到拿下沙特萬級大單、佔據美國市場半壁江山。現在，中國巴士爆單，本質上是「中國方案」在全球公共交通領域的勝利。260億的利潤背後，是中國製造從「性價比」向「質價比」躍升的最好證明。世界正在重新認識中國。畢竟，車輪滾過的路，比嘴上說的話，更有力量。

本文獲內地專注產業經濟研究機構 「正解局」微信公眾號授權刊載。

