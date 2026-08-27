｢AI、機械人、創新藥｣全球爆單：中國外貿的第三次迭代憑什麼？

在秘魯安第斯山脈腳下的錢凱港，一套來自中國的算法正在實時計算每一艘貨輪的最優配載方案，這座南美首座智慧港口的運轉效率因此被重新定義。幾乎同一時刻，上海浦東新區一家機械人企業的車間裏，各種機械人正在接受出廠前的最後測試，這座上半年才投產的工廠，海外訂單已經排到了12月。



數字比畫面更有衝擊力。7月第三周，中國大模型周調用量達36.11萬億詞元，環比增長超過30%，連續十二周穩居全球首位；上半年，手術機械人出口額同比增長3.3倍，市場版圖從23個國家和地區擴至49個；創新藥對外授權交易總額約1100億美元，全球醫藥交易前十榜單中，中國藥企佔據八席。人工智能、機械人、創新藥，這組被稱為「新新三樣」的新面孔，正在成為中國外貿的新名片。



本文轉載自上海浦東新區張江平台經濟研究院公眾號，由上海浦東新區張江平台經濟研究院團隊撰寫，僅供研究參考。



2025年9月12日，「活力中國調研行」採訪團成員在上海擎朗智能科技有限公司觀看人形機械人表演。（新華社）

2026年3月17日，在位於南京市江寧開發區的匯川技術南京基地自動化車間內，機械人在進行出廠前測試。（新華社）

一、三次迭代：從「老三樣」到「新新三樣」，貨單換了三代

中國製造的出海史，可以濃縮為三份不斷更換的「貨單」。

第一份貨單屬於「老三樣」。改革開放初期，服裝、傢俱、家電憑藉充沛的勞動力資源和成本優勢叩開世界大門，中國由此獲得「世界工廠」的稱號。這一階段的外貿邏輯很直白：以量取勝，用產能和價格佔領市場。

第二份貨單屬於「新三樣」。電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池異軍突起，2025年出口規模接近1.3萬億元，比2020年增長3.5倍。支撐它們的是超大規模市場、完備產業體系和持續技術積累，中國在全球綠色轉型浪潮中搶佔了先機，「中國製造」開始變成「中國智造」。

位於內蒙古烏蘭察布市的風力與光伏發電場內的風電機組。（GettyImages）

逆變器是光伏和風電裝機的核心配套之一。圖為河北滄州一家企業屋頂上的光伏發電設備。（新華社）

如今登場的，是第三份貨單。海關總署數據顯示，今年上半年我國貨物貿易進出口25.47萬億元，首超25萬億元，同比增長16.9%。在這份成績單上，增速最搶眼的正是人工智能、機械人、創新藥。科技部部長陰和俊近日在形勢政策報告會上明確表示，被稱為「新新三樣」的這三個產業正迅猛發展，有望形成新的支柱產業。

值得注意的是一個細節：今年中國海關首次為「智能仿生機械人」和「清潔機械人」增列專屬稅目。過去只能「搭車」出口的產品，如今有了自己的「戶口本」。貨單換了三代，底氣也換了三代：老三樣拼成本，新三樣拼製造，新新三樣拼的，是源頭創新。

7月20日，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議在上海閉幕。（新華社）

二、「新新三樣」新在哪：集裝箱裏裝的，不再只是貨物

無論是「老三樣」還是「新三樣」，核心都是貨物的跨境交付，買家付款提貨，交易鏈條基本終結。「新新三樣」改寫了這一傳統邏輯：有形貨物的背後，是無形服務、技術、數據和知識產權的綜合輸出。

看機械人，出口的不只是一台設備，更是一套智能控制系統與運維方案。上半年，我國工業機械人出口62.9億元，同比增長18.6%，產品銷往全球141個國家和地區。在英國的電商倉庫裏，來自中國的「機器員工」精準分揀、快速打包；在巴西、馬來西亞、越南的汽車工廠里，浦東的機械人企業提供着從虛擬仿真到產線落地的整套方案。今年海關新增的智能仿生機械人和清潔機械人兩個稅目，上半年合計出口已達180.9億元。

上海智元隊機械人在400米障礙賽中。最終，它以4分19秒13的成績獲得第二名。（新華社）

天工隊機械人在400米障礙賽中。最終，它以4分32秒65的成績獲得第三名。 （新華社）

看人工智能，「走出去」甚至繞開了硬件載體。全球AI模型聚合平台OpenRouter的監測顯示，全球月度調用量前20的大模型中，中企產品佔據12席，包攬前八，上榜模型詞元消耗量約佔前20模型總量的83%，是同期美國模型的5倍。中國開源大模型全球下載量已突破100億次。在巴西，中國大模型幫助當地電網破解複雜環境下的巡檢難題；在塞爾維亞，中國團隊將當地語言接入翻譯設備與智能應用系統，改變了「大模型只服務大語種」的局面。出口的是算力調用、是算法迭代、是雲端智能服務，「產品」的物理形態已不再是必需。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

看創新藥，出海的主形態乾脆是知識產權授權。上半年對外授權交易總額約1100億美元，達到去年全年總額的八成，再創歷史新高，覆蓋腫瘤、代謝、免疫、神經等10個治療領域，買家遍佈美國、英國、法國、意大利等20個國家和地區。石藥集團與阿斯利康達成的185億美元戰略合作，利用的是中國藥企專有的緩釋給藥技術平台和多肽藥物AI發現平台。過去是知識產權從西方向中國輸出，如今方向正在倒轉。

交易鏈條從產品交付的那一刻，延展為長期合作的起點。這正是「新新三樣」貿易模式之新的第一重內涵。

2025年11月17日，X9043次中歐班列（西安）駛出西安國際港站，駛向阿塞拜疆首都巴庫。（無人機照片/新華社）

三、憑什麼火：研發「深蹲」之後，場景「起跳」

比熱度更值得追問的問題是：憑什麼？

答案的第一層，是長期研發投入的「深蹲」。無論人工智能算法、機械人核心零部件，還是創新藥研發，都需要多年持續投入。一台機械人背後涉及減速器、傳感器和控制系統等多個環節；一個大模型需要算力、數據和應用場景的持續迭代；一款創新藥要經歷靶點發現、藥物研發、臨床試驗、註冊審批的漫長過程。2020年至2025年，中國創新藥對外授權交易總額從30億美元增至1356.55億美元，五年激增超過40倍，這樣的曲線不可能靠運氣畫出來。

中國創新藥對外授權交易總額（2020年至2026年上半年）

答案的第二層，是超大市場與完整產業體系構成的「試驗場」。一項新技術可以快速進入工廠、醫院、物流等真實場景，在使用中不斷調整、加快驗證，再形成規模化產品。蘇州吳中區圍繞機械人整機，集聚了雷達、傳感器、核心電機等上下游企業1600多家，供應鏈半徑縮短到10公里以內，一個新想法提出後，附近就能找到技術團隊、零部件供應商和測試場景。龐大的臨床資源助力創新藥加速研發迭代，千行百業的數碼化需求持續倒逼人工智能優化。這種「研發在中國驗證、產品向全球交付」的循環，是「新新三樣」較快進入海外市場的重要基礎。

答案的第三層，是人的結構變化。上半年民營企業進出口佔外貿總值的57%，大量科創企業深耕全球市場，推動技術成果快速從實驗室走向國際舞台。中國外貿的價值來源，正在從最初的勞動力紅利、規模與集群紅利，轉向長周期研發投入積累而來的工程師紅利與源頭創新紅利。

全球唯一延緩1型糖尿病發病的創新藥TZIELD在第六屆進博會「亞洲首秀」。（澎湃新聞／參展商）

四、出圈之後，改變了什麼：從「廉價替代」到「技術溢價」

能力升維最直接的印證，是定價權與話語權的轉移。

一個信號意味深長：最近一批國產大模型開始漲價了。看似尋常的價格體系調整，實則傳遞出強烈信息：中國創新不再只靠低價搶市場，而是憑技術本身贏得定價底氣。從「廉價替代」到「技術溢價」，定價權的轉移成為角色蝶變的關鍵標尺。

角色的變化同樣清晰。過去，中國出口更多是根據海外訂單生產商品；如今，在「新新三樣」領域，中國企業開始參與聯合研發、技術合作，甚至創造新的應用需求，由產品供應者向技術和解決方案提供者延伸。機械人企業不僅交付設備，還要根據海外工廠、倉儲和醫療場景提供系統適配；人工智能企業通過模型服務參與當地企業的數碼化改造；創新藥企業通過授權、聯合開發進入跨國藥企的研發體系。跨國藥企對華合作，也從購買成果轉向聯合研發、共管臨床、收益共享。

國際市場的反應最能說明問題。英國《金融時報》注意到，美國外賣巨頭DoorDash、旅行住宿平台愛彼迎、德國西門子等歐美企業紛紛轉向中國AI模型；《華爾街日報》則關注到，全球大型藥企正轉向中國尋找創新靈感。美國皮尤研究中心7月發佈的民調顯示，36%的受訪美國人認為中國是世界人工智能發展的領導者。

近期，DeepSeek完成了公司首次外部股權融資，募資總額約510億元。在融資期間，DeepSeek創始人梁文鋒和投資人進行了一場近4小時的交流會。（騰訊科技）

2026年7月9日，江蘇省港口集團南京港龍潭集裝箱碼頭。（新華社）

尤其可貴的是，這種變化不是零和博弈，而是增量貢獻。「新新三樣」出圈沒有把別人擠下牌桌，而是新開一局。當歐洲老牌工廠用上中國AI排程系統，當非洲偏遠診所接入中國的手術機械人，當創新藥為全球疑難病症提供新方案，高性價比與場景適配性客觀上發揮了准公共產品的效能，降低了全球數碼化、綠色化轉型的綜合成本。

從賣產品到賣方案，從拼成本到拼創新，從追隨標準到參與制定標準，「新新三樣」見證的，是中國嵌入全球產業鏈的方式從單一製造環節，轉向技術、系統和標準的多維度深度嵌入。

那麼下一個問題自然浮現：當「新三樣」變成「新新三樣」只用了不到三年，外貿「貨單」的第四次迭代，又會由誰來書寫？真正的考題，也許從來不是「能不能造出來」，而是「能不能被世界需要」。這一次，答案正在由中國企業用算法、機械人與分子式寫就。