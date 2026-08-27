深圳科技旅遊爆紅　外籍客大讚未來之城　機械人隨處可見融入生活

這個夏天，海外社交平台上關於中國的熱詞接連刷屏——從深入人心的「China Travel」，到火爆全網的「China Cool」，它們正在全球社交語境中，從多個維度構建出全新的中國「Cool」印象。



走在深圳街頭，科技感隨處可見：全球首家機器人6S店裏，機器人能彈鋼琴、做咖啡；商圈內無人機送外賣十分鐘即可到達，無人物流車夜間有序穿行，路口還有機器人交警值守。英國遊客Arthur Ashcroft體驗後感嘆：「這些機器人超級酷，深圳就像一座未來之城。」

愈來愈多外籍客專程來深圳「朝聖」 搶先體驗前沿科技的魅力：

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APEC「深圳之約」進入倒數，南都N視頻記者走訪、連線發現，「China Cool」在深圳有了多層內涵。這座崛起於南海之濱的夢想之城，正受到亞太媒體人的高度關注。

8月24日，《印度尼西亞商報》（Indonesia Shang Bao）副總編輯孫繼飛（Jack Sun）驚歎於深圳前沿科創快速落地、普惠民生的實踐，他對南都記者說，深圳包容氛圍與創新土壤，是值得印尼借鑑的核心經驗。

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）巴新中文網創辦人陳炳文（Simon Chen）通過南都點讚深圳開放共享的城市氣質，期待以APEC這一契機為區域內發展中經濟體帶來發展新機遇。

《菲律賓星報》（The Philippine Star）資深評論員李天榮（Wilson Lee Flores）則從深圳出品的電影《給阿嬤的情書》在海外熱映，讀出跨越地域的共通情感，看到人文交流作為區域合作紐帶的深厚價值。

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「前沿科創成果已完全融入深圳生活日常」

2026世界機器人大會前夕，南都記者探訪了位於深圳龍崗的全球首家機器人6S店，不同國家的到訪遊客都被這裏的科技應用深深震撼。

外國遊客欣賞人形機械人彈鋼琴。（南方都市報）

10歲的英國男孩Arthur Ashcroft正和一台帶動作捕捉的「靈巧手」玩石頭剪刀布（包剪揼）。他向南都記者感嘆道：「這些機器人超級酷、充滿未來感。深圳就像是一座未來之城。」

今年暑假，像Arthur一家這樣專程來深圳體驗機器人的外國遊客數不勝數。

「外國遊客落地深圳體驗後，給出的最多評價就是『Cool』。他們說，深圳很多科技產品，之前見都沒見過。」擁有24年從業經驗的深圳英文導遊韋妙容說。

19歲加拿大少年Leo和他的妹妹，將成年後第一次結伴出國旅行目的地選在了深圳。他在一台咖啡機器人前駐足拍照，並告訴南都記者：「沒想到在深圳能看到這麼多真實的機器人和人工智能（AI）技術相結合的應用場景。」

來自杜拜的兩兄弟Mike Mekhjian與Mohamed Benzaoui，被一台「會功夫」的機器人吸引，現場追問平衡控制的原理，並讚歎能有如此穩定性「不可思議」。

75歲的Cris Tan和64歲的Linda是一對馬來西亞夫婦。Cris告訴南都記者，上一次來深圳還是20年前，這座城市的變化實在太大了。Linda說：「一切都非常先進，隨處可見新建築、機器人和人工智能技術，超乎我們的想象。」

在福田區，人形機器人探索參與地鐵安檢；在南山區，機器人開始製作咖啡；在寶安區，機器人提供「不打烊」的夜間政務服務；在前海，機器人可以陪人打網球、做爆米花……

機器人正融入深圳居民的日常生活，而這些也是亞太媒體關注的焦點。其中，新加坡《海峽時報》發布的視頻顯示「深圳機器人交警開始執勤」。

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「早年海外對深圳的印象還停留在華強北，現在你隨便在深圳街頭走一走，就能接觸到很多讓外國人驚歎的創新科技。」《印度尼西亞商報》副總編輯、新媒體中心CEO孫繼飛向南都記者評價道。

孫繼飛分享了兩個他親身經歷的細節。約兩年前，他在深圳第一次體驗無人機配送外賣，如今這一應用場景已是常態化運營。

更讓他印象深刻的是，深圳已經向企業功能型無人車開放夜間路權，全市投入運營的無人快遞車輛達數萬台：「這對很多外國人來說是不可置信的，他們很難想象，前沿的科技創新已經完全融入了普通人深夜收快遞的日常裏。」

在孫繼飛看來，深圳這座城市最有競爭力之處，便是多元化的包容氛圍以及讓技術快速落地、讓創新快速普惠的政策土壤，這也是當前印尼推進城市現代化需要借鑑的核心經驗。

談及即將在深圳舉辦的APEC會議，孫繼飛表示他將重點關注亞太區域產業鏈體系化合作、中小企業出海和綠色轉型這三大議題。

他舉例道，關於亞太區域產業鏈體系化合作，如印尼等東南亞國家擁有豐富的自然資源，與中國的生產製造業相結合，形成優勢互補，實現互利共贏。

同時，他希望以深圳為標桿，打造亞太中小企業出海的服務樣板，依託商會與多邊合作平台，為中小企業提供系統化支撐，讓更多中小企業能夠順利紮根東南亞市場。

此外，孫繼飛還將聚焦綠色轉型領域的經驗共享，期待深圳建設綠色低碳城市、推進碳中和的落地實踐，能夠通過APEC平台分享給亞太各經濟體。

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期待「開放之城」、「科技之城」的深圳之約

隨著APEC「深圳時間」進入百日倒數，這座城市正在以開放包容的姿態迎接全球賓客，而百萬粉絲博主、文旅推介官李曉明（@曉明哥DonLee）的實測視頻，恰好成為觀察深圳國際友好生活環境的一扇窗口。

李曉明向南都記者用了三個詞概括他眼中的深圳：山海連城、創造未來、包容開放。「在深圳，你會感覺這座城市一直在向前發展、不斷創造未來。身處其中，你也會被這種向前的力量帶動，覺得自己不僅是在見證未來，也可以參與其中。」

實測視頻緣起於海外粉絲提問「不會中文，能來深圳嗎」，李曉明從深圳機場出發，觀察機場、地鐵、街道、商場、公園等場所的指示牌是否有英文且清晰易懂，體驗不會中文的外國遊客能否順利在這座城市遊覽、生活，用鏡頭串聯起深圳的便民服務細節。

不少海外網友在視頻下留言分享自己的旅行經歷。有羅馬尼亞遊客對比其2006年到訪上海時只能前往涉外酒店求助的經歷，直言「如今中國的變化太大了」；還有美國遊客回憶自己不會中文，卻僅憑手機翻譯和隨處可見的友善幫助，在深圳順利完成了近一個月的旅行，徹底愛上了這座城市的包容氛圍。

在基礎公共服務之上，深圳的智慧城市建設也為外籍人士提供了更多超出預期的便利。

7月底，李曉明在瑞士韋爾比耶（Verbier）舉行的文旅推介會上，還專門分享了他和國際知名足球教練米路（Bora Milutinovic，又稱米盧）一同呼叫無人駕駛出租車的經歷。

即使不懂本地語言，也可以通過智能翻譯軟件聯動出行平台，無障礙完成叫車、出行全流程，80多歲的米路都能輕鬆體驗的智能交通服務，更是向全球遊客傳遞了深圳「科技友好」的鮮明特質。

遍佈全城的智能終端配套了多語言交互功能，跨境支付場景深度覆蓋線下商戶，翻譯類智慧應用嵌入各類公共服務端口……這些數字化的便民設計，讓外籍居民和遊客無需掌握本地語言，就可以順暢使用各類公共資源、完成日常消費，細節處盡顯深圳的開放魅力。

「開放之城」、「科技之城」，也是巴布亞新畿內亞巴新中文網創辦人陳炳文對深圳的城市印象。他曾多次到訪深圳，對深圳城市發展經驗抱有極高的評價。

對於APEC「深圳之約」，陳炳文充滿了期待。他表示，希望這場落戶深圳的國際盛會以包容開放之姿持續發力，為建設包括巴新在內的亞太大家庭持續貢獻力量。

在他看來，APEC會議選址深圳意義特別，「將通過開放佈局，推動構建亞太地區數字經濟、新能源科技創新發展的藍圖，並為像巴新這樣區域內較不發達的小規模經濟體帶來更好的發展機會」。

陳炳文告訴南都記者，近年來，深圳已深度參與到巴新的發展進程中，在教育、通信、基礎設施建設、新能源等領域都有所建樹。

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「借本屆APEC會議的機遇，巴新能夠更加深入學習和借鑑深圳最初的發展思路和經驗，立足自身豐富的自然資源，探索適合自己的開放創新之路，從而更好地向中國開放，向亞太地區開放。」陳炳文說。

2026年是中國與巴新建交50周年，也是深圳與巴新首都莫士比港（Port Moresby）締結友好交流城市關係10周年。陳炳文特別提及兩地結為友好城市後落地的首個合作項目——中國-巴新友誼學校・布圖卡學園。

這所2018年APEC會議期間啟用的學校，八年間已解決當地數千名中小學生「上學難」的問題，為南太平洋地區帶來了更新穎的辦學經驗。

「電影『阿嬤』超越了語言和地域」

在APEC「中國年」背景下，隨著愈來愈多文化產品走向亞太地區，深圳與APEC其他經濟體的交流不只發生在經貿往來合作層面。一場演出、一部電影，也是理解彼此的入口。

深圳原創出品電影《給阿嬤的情書》，正在成為一張連接深圳與亞太成員的人文「名片」。

這部以僑批文化為紐帶、以潮汕方言講述家庭與鄉愁的電影，海外累計票房已突破1億元人民幣，並陸續登陸馬來西亞、越南、泰國等多國院線。《給阿嬤的情書》講述的是一個華人家庭的故事，但其中關於遷徙、親情、鄉愁與故土的情感，正在亞太地區不同群體中找到共鳴。

馬來西亞首都吉隆坡，電影《給阿嬤的情書》特別展映活動現場。（新華社）

菲律賓英文媒體《馬尼拉時報》（The Manila Times）刊發評論文章《電影如何成為連接菲律賓與中國的橋樑》。文章認為，電影通過華人華僑與海外菲律賓人的共同經歷，展現身份、歸屬與離鄉奮鬥等共同主題，能夠成為增進菲中民眾理解的文化橋樑。

這種文化共鳴，在菲律賓觀眾的真實觀影體驗中得到了進一步印證。《菲律賓星報》資深評論員、專欄作家李天榮告訴南都記者，他本人已經觀看《給阿嬤的情書》三次，分別受不同菲律賓華人組織邀請。每一次觀看，他都會忍不住熱淚盈眶。

「電影以極具人情味的方式，讓菲律賓觀眾了解華人家庭的歷史，以及他們在異國他鄉奮鬥和堅守的故事。」李天榮說，電影所講述的並非一個遙遠的中國故事，而是包含著許多菲律賓人也能夠理解的共同經歷——離鄉、謀生、家庭團聚，以及對更好生活的追求。

在李天榮看來，電影讓菲律賓觀眾從一個華人家庭的故事出發，進一步理解華人華僑在海外生活的歷史，也讓不同族群意識到彼此之間存在的共同情感：「這種共同的情感，讓電影超越了語言和地域。」

這種從銀幕延伸到現實的文化迴響，也發生在新加坡和馬來西亞。新加坡亞洲新聞台（CNA）近日報道稱，電影上映後，新馬潮州裔尋根諮詢明顯增加，愈來愈多人開始尋找祖籍、重新聯繫失散親人。

馬來西亞客家公會聯合會副秘書長黃觀友就曾告訴南都記者，隨著電影熱映，當地華人尋根個案明顯增多，有人翻出塵封多年的老照片，有人重新尋找祖輩留下的名字，還有人帶著僅存的一兩個姓名，找到客家公會，希望尋回自己的根。

南都此前追蹤報道，受電影《給阿嬤的情書》觸動，馬來西亞僑胞丘應權在今年7月決定回廣東尋根。他的祖父於上世紀初遠赴南洋謀生，只留下英文家鄉地名「Wenfu Baihu，Sanheng」和幾個音譯的親人名字。經廣東梅州市蕉嶺縣僑聯及當地鄉賢、宗親接力尋訪，丘應權一家最終與失聯近百年的祖籍地重新建立聯繫。

從電影引發的感情共鳴，到方言、僑批重新喚起海外華僑華人的家族記憶，再到跨越近百年的尋根之旅，電影《給阿嬤的情書》所連接的，已不只是銀幕內外的人物故事，更是一條連接中國與海外僑胞的精神紐帶。

深圳也正在通過這樣的文化表達，讓更多亞太友人感知中國城市的人文温度，在交流與共鳴中進一步了解彼此。

如李天榮所言：「我始終相信，文化、媒體和溝通交流都是通往和平、理解、合作與發展的重要橋樑。」