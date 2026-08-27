一張台胞證就變中國人？中國出入境新規未上路　台灣先演有去無回

中國《國務院關於出境入境管理的規定》要到9月15日才正式施行，台灣輿論卻已先行上演了一遍「有去無回」。從「持有台胞證等於承認自己是中國人」，到入境後可能被查手機、被秘密邊控，甚至因為曾在網上批評北京而無法離境，各種說法現正在台灣各社交平台用力流轉。推送「恐中」不遺餘力的民進黨政府亦進一步列出台商、科技業者、半導體人才、公務員、宗教人士乃至曾經公開表達政治立場者，提醒這些人赴中國大陸前應審慎評估，相關名單一路拉長，幾乎只差沒有寫上「所有台灣人」而已。



問題是，這些警告有多少來自法規本身，又有多少只是將「可能」一路推演成「一定」？這些問題都在北京出台任何政策都「一概有毒」的結論下，被便宜淹沒。

綜觀出入境新規全文共19條，確實有若干值得注意之處，例如中國公民若在境外從事違法犯罪活動、危害國家安全和利益，返國後可被限制出境六個月至三年；違反出口管制或技術進出口規定、可能危害產業與技術安全者，也可能被禁止出境；還有主管機關為核實出入境事由，可要求提供文件、資料及電子數據等，尤其涉及國安或刑事偵查時，不准出境的理由也可以不告知當事人。

這些條文使用「國家安全」、「國家利益」和「可能危害」等寬泛概念，無疑使得行政裁量全的空間不小，輔以中國近年不斷將國安邏輯延伸至科技、數據、商業和人員流動，外界擔心執行時擴大解釋，並非全無道理，但承認風險存在，與宣稱台灣人拿了台胞證便會「一秒變中國人」，顯然是兩回事。

2024年3月，白雲邊檢站依據《中華人民共和國出境入境管理法》第十一條，對民眾一行3人作出不准出境處理。（微信公眾號＠廣州邊檢）

必須以正視聽的是，新規並沒有提到台胞證，更沒有規定持證者從9月15日起一律按照中國公民處理。台胞證係為台灣居民進入中國大陸所使用的旅行證件，北京方面當然長期將台灣人視為中國公民，這也不是新規創造的新身分。按台灣陸委會所說，這是北京「可能」選擇性地將相關條文適用於台灣人，說法傳到網上，就變成台胞證從此等同中國身分證。可以說，行政風險尚未發生，政治結論倒已先一步完成。

僅管中國出入境的新規都還未上路，台灣方面給出「超前佈署」的說法卻很有意思：一方面說法條定義空泛、執法充滿不確定性，卻又同時能精準列出一長串高風險族群；又見官方承認一般觀光原則上不直接受影響，但不忘要提醒即使普通旅客也不能排除突發狀況。這種警語在行政上相當安全，因為「永遠不會錯」——只要沒出事，就是提醒奏效，一旦出事，台灣官方就可以宛若先知，證明早有預警。

台胞證是台灣民眾出入境中國的唯一證件。（資料圖片）

至於民眾最怕的「查手機」一事，同樣也存在從條文到新聞標題的距離。相關規定確實授權機關要求提供「電子數據等信息」，但這不等於每名旅客出境時都必須交出手機、電腦和雲端密碼，其間是否會被濫用，還必須看9月15日後的執行案例、適用對象與救濟程序。如今還未施行，部分台灣報道便已把最壞情境寫成標準流程，這就不是風險說明，而謂一類的風險加工。

再擴大一點來看，北京出台新法新規，經跨海到台灣的「加工」方式，近來已經出現不只一次。舉凡官方修訂《互聯網信息服務管理辦法》，台灣看到的是跨國鎮壓和《一九八四》，今年制定、頒布的《民族團結進步促進法》，台灣看到的唯有對台統戰與思想控制。如今北京補充出入境規範，結論又迅速落在「進得去、出不來」、「有去無回」，縱然法規領域與內容各不相同，都無涉台灣接收時的「見解」，「一概有毒」是唯一的結論。

海口出入境邊防檢查總站三亞邊檢站移民管理警察在為「鼓浪嶼」號郵輪旅客辦理通關手續。（新華社）

持平一點來看，要論台灣社會對北京長年使用模糊的國安概念毫無戒心，確有現實上的難處，期間難免存在程序不夠透明或救濟不足的問題，但戒心並不構成免除閱讀條文的理由，更不該成為民進黨政府放大未確定風險的政治工具。若凡是中國法規都預設為迫害，分析就不再需要證據，唯有立場即可。

反過來說，北京也不能只用「中國開放的大門只會越開越大」來回應一切疑慮，如見去年中國出入境人員達6.97億人次，免簽範圍持續擴大，這便足以說明中國並未走向所謂的全面封關，但這也不能自動證成每一項限制都不會有被濫用的疑慮，因為人流增加與行政權擴張，是可以同時發生的。是以，真正能消除外界因不甚了解而生的疑慮的，仍是回歸給出清楚的適用邊界、透明執法案例，以及有效的救濟機制，而不是一句「不用擔心」。

是以，中國出入境新規究竟會帶來多少風險，自然還是要等施行後才能逐漸看清，但在此之前，台灣已經再次示範，如何把一項有待觀察的行政規定，改寫成「全民逃生指南」。北京習慣把安全概念放大，台北則習慣把北京每一次的放大再放大一次，而真正被壓縮的，將是台灣社會對不一的事情作出正常判斷的空間。