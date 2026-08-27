中國出入境新規9月上路引疑慮？ 數據證明中國的大門只會越開越大

今年9月15日，被外界認為是中國出入境新規的《國務院關於出境入境管理的規定》將正式施行。在中國大陸官方看來，新規初衷是為了「保障出境入境人員的合法權益，維護國家主權、安全、發展利益」，但在海內外不小範圍引起了擔心。



菲律賓駐中國大使館提醒有意赴中的菲律賓公民留意。台灣陸委會發出風險提醒，稱中國大陸將持有台胞證的台灣民眾視為其公民，不排除將以該規定限制台灣人民進出中國大陸，特別是中國大陸出入境新規增加了「出口管制」、「技術進出口管理」等限制出境規定，在陸台商、台企幹部以及科技業、半導體業從業人員都可能成為面臨恣意執法的高風險對象。

BBC中文在一篇報道中指出，在中國出入境新規實施前，早就有一些人被限制出境，其中包括有人因為去東南亞旅遊被列為「涉詐高危分子」。網上還有一些聲音認為，中國大陸出入境新規的部分條款說法模糊、主觀性強，屬於行政裁量權的下放，有可能帶來濫權和隨意執法風險。

然而如果閲讀中國出入境新規全文，了解中國基本政策，其實不用太擔心。中國已經是一個多元開放的大國，不可能再回到少數人所擔心的改革開放前的封閉狀態。

深圳灣口岸。（微信公眾號＠深圳口岸發布）

通讀全文可知，中國出入境新規主要包括三點內容：第一，建立和完善中國公民出境安全風險防範制度，主要是「根據有關國家和地區戰爭或者武裝衝突、社會治安、自然災害、事故災難、傳染病疫情等安全形勢」進行安全提醒，以及「對準備前往風險等級為最高級別或者嚴重危及人身安全案件突發高發的國家或者地區的中國公民，必要時應當勸阻其前往」；第二，「出境入境人員申請出境入境、停留居留的事由應當真實、合法」；第三，強化對出入境中介服務的機構和人員的管理，防止違法違規的出入境中介服務。

這三點內容是有現實依據，目的是補齊出入境管理短板，對多數人出入境沒有影響，隻影響少數有可能違法違規的人。當然，法律法規初衷是一回事，怎麼確保執行過程中符合法治精神同樣重要。

菲律賓駐中國大使館提醒本國公民留意中國出入境新規是正常現象。哪怕菲律賓與中國在南海主權、海洋權益領域存在紛爭，菲律賓駐中國大使館在公告中同樣承認中國出入境新規並未限制合法旅行或增加簽證申請難度，而是強化對申請材料的真實性審核。台灣陸委會的風險提醒其實是對中國大陸出入境新規的誤解。大陸國台辦發言人早已明確表示：「台灣民眾來大陸完全不需要擔心有什麼風險。」大陸希望追求兩岸和平統一，希望團結台灣民眾，自然是十分注重保障台灣民眾的合法權益，怎麼可能會因小失大、用出入境新規來限制和針對台灣民眾？台灣陸委會的風險提醒不符合大陸的基本政策，而是兩岸政治、意識形態紛爭下的誤解。

BBC中文的報道和網上一些人對隨意執法的疑慮，是需要正視和解決的問題。應該看到的是，在今天這樣一個全球範圍的安全衝突、地緣政治摩擦頻發多發的背景下，中國希望通過出入境新規來補齊安全短板，是有一定的道理。

比如，中國強化對東南亞「涉詐高危分子」的管控，是出於遏制東南亞活躍的電信詐騙犯罪的現實需要，既可保護本國公民，又可以減少東南亞電信詐騙犯罪，而絕對不是針對東南亞。中國的基本政策是希望與東南亞建立和睦、互利共贏的關係，強化對電信詐騙犯罪的打擊有利於中國與東南亞的長久利益。當然，在具體執行過程中可能存在失誤，但這是因為電信詐騙猖獗，以至於應對措施過於謹小慎微的結果。

海口出入境邊防檢查總站三亞邊檢站移民管理警察在為「鼓浪嶼」號郵輪旅客辦理通關手續。（新華社）

任何法律法規在具體執行過程中，都需要注意方法、分寸與符合法治精神。中國出入境新規同樣如此。為了消除海內外一些人的疑慮，為了塑造中國的開放、包容形象，提高國家軟實力，中國在施行出入境新規過程中切忌一刀切或隨意執法，遇到問題及時解決，建立合理的救濟、監督和糾錯機制，努力贏得海內外民眾的認可。

總而言之，海內外不用太擔心中國出入境新規，40多年的改革開放已經深刻改變中國社會的面貌，中國已經是多元、開放的全球第二大經濟體和第一大工業國，繼續對外開放符合執政黨的基本政策、符合中國的核心利益、符合中國人民的福祉。

實踐是最好的說明。儘管中國的出入境政策措施還需要持續改進，但出入境數據有力地顯示，2025年中國出入境人員高達6.97億人次，按年上升14.2%，創歷史新高，其中包括內地（大陸）居民3.35億人次、港澳台居民2.79億人次、免簽入境外國人3008萬人次。2025年7月的數據顯示，中國已對75個國家實行單方面免簽或全面互免簽證。

中國近現代歷史的正反面教訓已經深刻表明，開放帶來進步，封閉必然落後，中國在改革開放過程中和平崛起，未來絕對不會自毀長城。正因這樣，哪怕今天的世界出現逆全球化潮流、安全衝突多發、外部形勢複雜嚴峻，中國政府依舊多次明確宣示「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」。