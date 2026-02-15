內地Z世代興做「鼠族」低慾望消費　專家：經濟下行年輕人覺無力

大陸年輕世代正興起一股「低慾望消費」風潮，社交媒體上掀起自嘲「鼠族」的標籤，形容把自己關在房間裡、避免社交、長時間滑手機的生活型態。專家分析，這種現象根本原因來自就業市場限縮及對未來的不確定性，不僅衝擊年輕世代生活，更突顯大陸正面臨周期性經濟放緩。



隨著數位媒體快速成長，Z世代年輕人更注重自己的舒適度。有民眾表示，網絡發達後大家不願意面對真實社交，轉而在網絡上與他人互動。

所謂「鼠族」指的是不太願意進行傳統意義社交的族群，這類人透過手機或電腦在網絡上進行社交活動。有民眾認為，現代人溝通成本較高，說出的話容易被誤解，與其如此不如在家經營自己內心的富足，這是一種正常的生活方式。

陸Z世代興起低慾望生活 消費結構全面改寫

針對這群極簡消費的年輕世代，房仲業上海境外客戶資產管理組總監魏逢佑分析，目前整體經濟下行狀況非常明顯，年輕人進入社會後感受到的無力感、社會機會減少，甚至裁員降薪的情況相當普遍。

魏逢佑觀察到，受整體經濟不景氣影響，年輕人畢業後工作確實不好找，對買房及未來生活缺乏規劃。他指出，尤其近5年來身邊朋友裁員、降薪的狀況非常明顯，導致1995年後出生、約20幾歲的年輕人，已不像上一代有買房、買車甚至結婚的想法，反而把錢花在手機等電子消費用品、旅遊，或是提供情緒價值的商品如泡泡瑪特。

陸Z世代興起低慾望生活，消費結構全面改寫。（TVBS新聞網授權使用）

這樣的生活趨勢也影響整體消費型態，服裝零售、健身房、汽車、餐廳等中階商品需求逐漸降低，增加的反而是速食、平價美容品、串流平台等。中經院國際經濟所副研究員戴志言表示，比較低價平價的商品開始興起，過去的袋裝泡麵近幾年又在市場上活躍起來，團購券、折扣商品銷售異常好，顯示消費者往更低價的方向消費。戴志言認為，未來市場將更加分化，不像過去中階、高階、低階每個環節都有足夠消費族群支撐，這也反映出零售市場正在轉型。

低價商品逆勢崛起 中階市場面臨寒冬

平價商品崛起，而長期以來年輕一代都被視為刺激消費的成長引擎，如今的低慾望、低度消費現象，除了衝擊年輕世代生活，更突顯大陸正面臨周期性經濟放緩。戴志言指出，大陸已慢慢進入較低成長階段，過去每年經濟成長率都達10%、8%，但近幾年逐漸下降至6%、7%、5%，因為經濟體量越來越大，在這種緩慢成長階段，如何規劃新政策相對必要。經濟成長趨緩，年輕人就業市場面臨挑戰，各家企業恐怕都得重新調整策略，挺過消費寒冬。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】